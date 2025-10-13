المنامة – أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن انضمام الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) كشريك للمنتدى في نسخته الرابعة، والمقرر انعقاده يومي 27 و28 يناير 2026 بفندق الفورسيزنز، مملكة البحرين. وسيُعقد المنتدى بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة، تحت شعار” تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحول في مجالي الطاقة والمناخ”.

وتواصل شركة أسري من خلال هذه الشراكة لعب دور محوري في دعم أهداف المنتدى التي تهدف الى تعزيز العمل المشترك عبر مختلف القطاعات الاقتصادية لدفع جهود إزالة الكربون. وقد أثبتت أسري، المركز البحري الصناعي الرائد عالميًا، التزامها الدائم بالاستدامة من خلال الاستثمار في مشاريع وحلول مبتكرة وصديقة للبيئة، مع اتباع استراتيجية متكاملة قائمة على دمج المعايير البيئية في الصناعة البحرية لتسريع التحول نحو الحياد الكربوني.

وقد عززت شركة أسري التزامها بالاستدامة عبر إطلاق مشروعها الرائد لألواح الطاقة الشمسية، الذي يُعد الأكبر من نوعه عالميًا في قطاع إصلاح وبناء السفن، وذلك بالشراكة مع "كانو كلين ماكس للطاقة المتجددة". ويأتي هذا المشروع ليؤكد دور أسري كقائد مسؤول في الصناعة البحرية، ويجسد إسهامها الفاعل في دعم الأهداف الوطنية لمملكة البحرين في مجال الاستدامة.

وسينضم عدد من ممثلي إدارة شركة أسري إلى أكثر من 400 مشارك متوقع حضورهم للمنتدى، من كبار صناع القرار في مختلف القطاعات، وخبراء محليين ودوليين في مجالات الاستدامة والعمل المناخي. كما سيتناول المنتدى الالتزامات الوطنية والإقليمية بخفض الانبعاثات الكربونية والدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيقها، من خلال كلمات رئيسية، جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وفي هذا السياق، علق الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أسري، "نفخر بتمديد شراكتنا مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في نسخته الرابعة للعام 2026، حيث نؤكد من خلال هذه المشاركة التزامنا الراسخ بدمج بمبادئ الاستدامة في كافة انشطتنا وعملياتنا. نسير بخطىً عملية ثابتة نحو تبني أفضل الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة، ودفع الابتكار في قطاع الصناعة البحرية تعزيزاً لمسيرة التطوير والنمو المستدامين. واضاف": يمثل المنتدى منصة حيوية للتعاون وتبادل الخبرات مع شركائنا من مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة بما يدعم بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة."

من جانبها، قالت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة "فين مارك كومينيكيشنس"، مؤسس المنتدى ومنظمه: "يسعدنا أن نرحب بانضمام شركة أسري مجددًا كشريك رئيسي للمنتدى. إن التزامهم المتواصل بتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري يجسد القيادة المطلوبة لدفع التقدم في تحول الطاقة والعمل المناخي. كما أن مشاركتهم الفاعلة في المنتدى تؤكد على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تسهم في دفع أهداف الاستدامة بالمنطقة."

