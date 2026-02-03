PHOTO
أﺑﻮﻇﺒﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة : اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺳﻌﻴﻪ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، ﻳﻮاﺻﻞ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ. وﻳﺠﺴّﺪ ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗُﻌﺰّز ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺮﻳﺎدة ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ أدوار ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﺗُﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺑﺘﻜﺎر.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم :2025
- اﺳﺘﻘﻄﺎب 238 ﻛﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ 2,054 ﻣﻮﻇﻔﺎً
- إرﺳﺎء ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ %100 ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز
ﻋﺪد اﻟﻜﻔﺎءات 390 ﻣﻮﻇﻔﺎً إﻣﺎراﺗﻴﺎً ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
- ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ %40
- ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟّﻰ %41 ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
- ﺗﺮﻓﻴﻊ 698 ﻣﻮاﻃﻨﺎً، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل %34 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮؤﻳﺘﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، ﺗُﺴﻬﻢ اﻟﻜﻮادر اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ. وأﺻﺒﺢ اﺷﺘﺮاط وﺟﻮد ﻣﻮﻇﻒ إﻣﺎراﺗﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﻬﺠﺎً راﺳﺨﺎً ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺪور اﻟﻤﺤﻮري اﻟﺬي ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ وإﻋﺪاد ﺟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻛﻜﻞ.
وتوّجت ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻔﻮزه ﺑﺠﺎﺋﺰة ”اﻟﺠﻬﻮد اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ - اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺎﺳﻴﺔ“ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮادر اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ”ﻧﺎﻓﺲ“، ﺗﻘﺪﻳﺮاً ﻷﺛﺮه اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗﺒﻨّﻲ ﻣﺒﺎدرات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻟﻴﺎت ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻗﺎل ﻋﻼء ﻋﺮﻳﻘﺎت، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري:ﻳﺸﻜّﻞ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، ﺣﻴﺚ ﻧﻮاﺻﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﻮذج ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺴﺘﺪام ﺗﻘﻮده اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ. ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎه ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﻳُﻌﺘﺪّ ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻜﺘﻒِ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ، وﻧﺤﻦ ﻣُﺼﺮّون ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪّم ﺑﺨﻄﻰ أﺳﺮع ﺗﻔﻮق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، إذ ﻧﻌﺘﺰم ﺧﻼل ﻋﺎم 2026 ﺗﻮﻇﻴﻒ 500 ﻣﻮاﻃﻦ وﻣﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 220 ﻛﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 600 ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم. وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﻧﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻧﻘﻞ ﻣﻬﺎم ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻷﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎ ﻳﻮاﻛﺐ ﺗﻮﺳّﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات. وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ، ﻧﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻃﻴﻦ ودورﻧﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻛﻮادر إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.
وﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد، ﻳﻌﺰّز ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري دوره ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ، ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﺪام ﺗﻘﻮده ﺧﺒﺮات وﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮّل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
