شاركت شركة "طيبة" في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2026، الذي عُقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 9 إلى 10 فبراير، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشركات محفظة الصندوق والقطاع الخاص المحلي والدولي.

يعد المنتدى منصة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، وبناء علاقات طويلة المدى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجاءت مشاركة "طيبة" في هذا الحدث المهم في إطار تعزيز وتوسيع شبكة علاقاتها مع الشركاء والمورّدين والمستثمرين من مختلف القطاعات، وتأكيدًا لالتزامها بمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الضيافة والسياحة، الذي يشهد نمواً متزايداً مدعوماً بالمشاريع الوطنية الكبرى والمبادرات الحكومية المحفّزة للاستثمار.

ويشكّل المنتدى فرصة مثالية للشركة للتواصل المباشر مع الجهات الحكومية وشركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، والاطلاع على برامج تمكين القطاع الخاص، إلى جانب بحث سبل التعاون في مجالات التطوير والتشغيل وإدارة الأصول والاستثمارات المشتركة.

يُشار إلى أن المنتدى حقق نجاحًا لافتًا في استقطاب شركات القطاع الخاص، وشهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وتنظيم حلقات نقاش وجلسات حوارية ثرية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين، ما أسهم في تعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية.

نبذة عن شركة طيبة:

طيبة هي شركة سعودية مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحت رمز التداول 4090، وتتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا لها. انطلقت الشركة من إرث عريق يعود إلى عام 1976م، وتتمتع بخبرة طويلة في تطوير وتشغيل وإدارة الأصول الفندقية والتجارية والسكنية، بما يعكس التزامها بتقديم تجارب ضيافة راقية ومتكاملة.

تضم محفظة طيبة التشغيلية أكثر من 40 منشأة تشمل ما يزيد عن 8,000 مفتاح فندقي، موزعة عبر شبكة واسعة من الفنادق والمرافق في مختلف مناطق المملكة. كما تعمل الشركة حاليًا على إنشاء أكثر من 8 مشاريع فندقية جديدة، تعكس توجهها نحو التوسع النوعي وتعزيز حضورها في وجهات استراتيجية.

وتقوم طيبة بتشغيل أكثر من 12 علامة تجارية فندقية، تشمل علامات سعودية محلية مثل مكارم، إلى جانب علامات عالمية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الدولية مثل ماريوت الدولية، هيلتون العالمية، IHG، أكور، وميلينيوم، مما يعزز من تنوع عروض الضيافة وجودتها.

تُعد طيبة شريكًا استراتيجيًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير وجهات فندقية نوعية ترتقي بتجربة السياح والضيوف والزوار، وتُعزز من جودة الحياة في المدن السعودية، بما في ذلك المدن المقدسة والمواقع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتتبنى طيبة نموذجًا تشغيليًا مرنًا يشمل:

الاستثمار والتطوير المباشر الشراكات الاستثمارية إدارة الأصول تشغيل الفنادق والمرافق والمنشآت العقارية التجارية والسكنية هذا النموذج يتيح للشركة التوسع بكفاءة في مختلف القطاعات والمناطق، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي. ولمزيد من المعلومات حول طيبة، يرجى زيارة موقع الشركة www.taiba.com.sa

للتواصل الإعلامي:

طيبة:

مشاعل النصيان

مدير أول، التسويق والاتصال

malnosayan@taiba.com.sa

جمار للعلاقات العامة والاتصال:

عبدالله خيرالله

مدير العلاقات الإعلامية

khairallah@jummar.co

