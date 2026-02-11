المؤتمر يجمع نخبة من صنّاع المحتوى العرب إلى جانب الجهات الحكومية والعلامات التجارية والمنصّات والمؤسسات الثقافية

الرشيد: اختيار الوطني يعكس مدى الثقة التي يحظى بها البنك كمؤسسة رائدة في الكويت والمنطقة

• نسعى لتعزيز دورنا المجتمعي وتمكين الشباب بما يتماشى مع رؤيتنا في دعم الابتكار والمواهب الوطنية

الثامر: تعاوننا مع الوطني يجسّد رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الإبداعي وتمكين صنّاع المحتوى في العالم العربي

انطلاقاً من دوره الريادي في دعم الابتكار والمشروعات الإبداعية والرقمية في الكويت والمنطقة، أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته كشريك استراتيجي وحصري للقطاع المصرفي في الملتقى العربي لصنّاع المحتوى 2026، والذي يُقام تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير الإعلام والثقافة بالوكالة، السيد/عمر العمر، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس في مركز جابر الأحمد الثقافي.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين بنك الكويت الوطني وشركة «غمزة» - الجهة المنظمة للمؤتمر – في المقر الرئيسي للبنك

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص بنك الكويت الوطني على تعزيز دوره في دعم منظومة الاقتصاد الإبداعي وتمكين صُنّاع المحتوى من مختلف التخصصات، باعتبارهم جزءاً محورياً في تشكيل مستقبل الإعلام الرقمي بالمنطقة.

ويجمع الملتقى نخبة من صنّاع المحتوى العرب إلى جانب الجهات الحكومية والعلامات التجارية والمنصّات والمؤسسات الثقافية، في بيئة تفاعلية تهدف إلى بناء جسور تعاون جديدة بين مختلف أطراف صناعة المحتوى وتطوير شراكات مؤثرة تعزز الحضور العربي في هذا المجال المتنامي.

ويتيح الملتقى فرصة مميزة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الاتجاهات في عالم الإعلام الرقمي، إلى جانب فتح آفاق أوسع للشراكات بين صنّاع المحتوى والمؤسسات الباحثة عن حلول إبداعية مبتكرة، كما يشكل الملتقى منصة استراتيجية لتعزيز حضور المواهب العربية وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، عبر جلسات نقاشية رفيعة المستوى وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء محليين وإقليميين وسوق المحتوى الذي يجمع المبدعين مع الجهات المهتمة بالإنتاج والتطوير.

وبصفته الشريك الاستراتيجي والحصري، سيخصص بنك الكويت الوطني جناحاً خاصاً طوال فترة المؤتمر للتفاعل مع الزوار والمشاركين، إلى جانب استعراض مبادرات البنك في المجال الرقمي والإعلامي ودعمه المستمر للمواهب الوطنية الشابة.

كما يشارك البنك في الجلسات النقاشية، حيث سيتناول دور البنك في دعم منظومة الاقتصاد الإبداعي وصناعة المحتوى، وتسليط الضوء على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تنامي عصر الإعلام الرقمي.

وبهذه المناسبة قال النائب الأول للرئيس- رئيس الاتصال الرقمي في بنك الكويت الوطني/ عبدالمحسن الرشيد: «اختيار الوطني شريكاً استراتيجياً للمؤتمر يعكس مدى الثقة التي يحظى بها البنك ومكانته الراسخة كمؤسسة رائدة في دعم المبادرات الثقافية والإبداعية بالكويت والمنطقة».

وأضاف الرشيد: «تأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع صناعة المحتوى نمواً متسارعاً، الأمر الذي يبرز أهمية دور المؤسسات الكبرى في تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز تطوره، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد الإبداعي وفتح آفاق جديدة أمام المواهب والجهات العاملة».

وأكد الرشيد أن الوطني يسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز دوره المجتمعي وتوسيع نطاق مبادراته الهادفة إلى تمكين الشباب وتطوير المهارات الرقمية، بما يتماشى مع رؤيته في دعم الابتكار والمواهب الوطنية.

من جانبه قال الشريك في مجموعة "غمزة"، ثامر محمد الثامر: «نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة مالية عريقة مثل بنك الكويت الوطني كشريك استراتيجي وحصري للقطاع المصرفي في هذا الملتقى، ويأتي هذا التعاون ليعكس انسجام رؤى الجانبين في دعم الاقتصاد الإبداعي وتمكين صنّاع المحتوى في العالم العربي، بما يعزز دورهم في تشكيل مستقبل الإعلام الرقمي، كما أن مشاركة الوطني، تضفي قيمة نوعية على الملتقى وتساهم في توسيع أثره وتعزيز مخرجاته على مستوى المنطقة».

وأضاف الثامر: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توسيع آفاق التعاون بين المؤسسات والكوادر الإبداعية، وخلق مساحات جديدة لتبادل المعرفة وتطوير المهارات الرقمية، ونؤمن بأن الملتقى سيشكّل منصة ملهمة للمبدعين الشباب، وفرصة مهمة لإبراز قدراتهم وربطهم بالشركاء القادرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تسهم في تعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي لصناعة المحتوى والابتكار الرقمي».

ويأتي دعم بنك الكويت الوطني لهذا الملتقى تجسيداً لرؤيته في تمكين الاقتصاد الإبداعي وترسيخ دوره كشريك رئيسي في تطوير المشهد الرقمي والإعلامي بالكويت، حيث يواصل البنك الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، وتوسيع جهوده الرامية إلى تعزيز بيئة مبتكرة تُسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً، كما يؤكد البنك التزامه المتواصل بالمبادرات التي تعزز مكانة الكويت مركزاً للإبداع وصناعة المحتوى، وتدعم تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة وتقدماً في مجالات الإعلام والتقنية والتحول الرقمي.

-انتهى-

#بياناتشركات