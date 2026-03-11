​​​​تعكس مشاركة "الإمارات العالمية للألمنيوم في النسخة الخامسة من "اصنع في الإمارات" التزامها الراسخ تعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات

أبوظبي : أعلنت منصة "اصنع في الإمارات"، المنصة الرائدة لتحفيز النمو الصناعي وتحقيق التحول الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اختيار شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)" شريكاً راعياً لقطاع التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0 في نسخة عام 2026 من الفعالية، والتي ستعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفتىرة من 4 إلى 7 مايو 2026.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الخامسة من "اصنع في الإمارات"، وتنظمها مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة "أدنوك"، بحيث تربط بين المصنعين المحليين والشركات الناشئة الواعدة من جهة، وبين المستثمرين الدوليين وصانعي السياسات والمشترين من أنحاء العالم من جهة أخرى

وتلعب "اصنع في الإمارات" دوراً مهمهاً في تعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات، فضلاً عن تشجيع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة ودعم الأجندة الوطنية للتنويع الاقتصادي.

وباعتبارها أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، تعكس مشاركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" في نسخة 2026 من "اصنع في الإمارات" دورها الأساسي في قيادة مسيرة التنمية الصناعية للدولة، تحقيق رؤيتها في التصنيع المستدام والتنويع الاقتصادي.

ويمتد إرث "الإمارات العالمية للألمنيوم " في قيادة التنمية الصناعية بالدولة عبر أكثر من خمسة عقود؛ إذ انطلقت الشركة من مصهر واحد في عام 1979 بقدرة إنتاجية بلغت 135,000 طن، لتتحول اليوم إلى أكبر منتج للألمنيوم "عالي الجودة" في العالم، بقدرة إنتاجية سنوية تتخطى 2.75 مليون طن، وعمليات تمتد على طول سلسلة القيمة للألمنيوم، من تكرير الألومينا وصولاً إلى إنتاج المعدن وإعادة تدويره.

وتعكس مشاركة "الإمارات العالمية للألمنيوم "، في النسخة الخامسة من "اصنع في الإمارات"، التزامها الاستراتيجي بتسريع توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، والكشف عن موردين جدد داخل الدولة بما يحد من الاعتماد على الاستيراد. وفي عام 2025، أنفقت الشركة ما يزيد على 9 مليارات درهم إماراتي على السلع والخدمات المحلية، بما يمثل 42% من إجمالي إنفاقها عالمياً، تجسيدا لرؤيتها الرامية إلى تحقيق نمو صناعي مستدام.

وقد أسهمت منصة "اصنع في الإمارات" إسهاماً كبيراً في تحفيز النمو وتعزيز التعاون داخل قطاع المعادن والتصنيع في الدولة، ففي نسخة 2025، أبرمت "الإمارات العالمية للألمونيوم" اتفاقية تطوير مشترك مع شركة "صنستون الصينية"، أكبر منتج مستقل لأقطاب الكربون في العالم، لتطوير منشأة صناعية لإنتاج أقطاب الكربون في أبوظبي، ومن المقرر أن تنطلق أعمال إنشائها عام 2026، في خطوة استراتيجية تُعد علامة فارقة في مسيرة الإمارات نحو توطين الصناعات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية.

لمزيد من المعلومات حول منصة “اصنع في الإمارات”، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: www.miite.ae.

نبذة عن مدن:

تُعد "مُدن" شركة قابضة دولية، مقرها أبوظبي في دولة الإمارات، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتتبوأ الشركة موقع الصدارة في مجال الابتكار العمراني، حيث تطوّر تصاميم وتجارب فريدة تتجاوز دائما التوقعات. وتشمل مجالات أعمالها الرئيسية العقارات، والضيافة، وإدارة الأصول، والاستثمارات، والفعاليات، والسياحة. وتهدف "مُدن" إلى تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد، عبر إرساء أسس أنماط حياة ذكية ومترابطة.

معلومات عن مجموعة أدنيك:

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد "كابيتال للفعاليات"، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى التواصل عبر البريد الإليكتروني: ADNEC@Apcoworldwide.com

نبذة عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

تأسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 1975 على يد صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم تحت مسمى دبي للألمنيوم (دوبال)، ومنذ تأسيسها تعمل الشركة على ابتكار الألمنيوم لجعل الحياة العصرية متكاملة. الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم أكبر منتج "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي شركة مملوكة مُناصفة لكل من شركة مبادلة للاستثمار من أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من دبي. وتعتبر أكبر شركة مملوكة من قبل الإمارتين معاً.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاً متكاملاً للألمنيوم، تمتد أعمالها بدءاً من تكرير الألومينا وحتى إنتاج الألمنيوم الأولي وإعادة تدويره.

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصاهر الألمنيوم في موقعي الشركة في جبل علي والطويلة في دولة الإمارات، ومصفاة تكرير الألومينا في الطويلة، ومصهر متخصص في إنتاج الألمنيوم المعاد تدويره فائقة القوة في ألمانيا، ومصنع لإعادة التدوير في الولايات المتحدة.

يعد الألمنيوم الذي تنتجه شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" ثاني أكبر الصادرات المصنعة في دولة الإمارات، بعد النفط والغاز. وفي العام 2025، بلغ إجمالي المبيعات للألمنيوم 2.84 مليون طن من الألمنيوم المسبوك. الإمارات العالمية للألمنيوم هي المنتج الوطني الوحيد التي تجعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم.

ويلبي إنتاج الشركة احتياجات ما يزيد عن 400 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وفي عام 2024، بلغت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 81% من إجمالي مبيعات الشركة من المعدن المصبوب.

ويستخدم الألمنيوم الذي تنتجه "الإمارات العالمية للألمنيوم" بشكل أساسي في قطاعات الإنشاءات، وصناعة السيارات، والتعبئة والتغليف، وفي قطاع صناعة الطيران، والإلكترونيات.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 10% من إجمالي إنتاجها إلى حوالي 20 شركة متخصصة في تصنيع منتجات من الألمنيوم في دولة الإمارات. كما يساهم قطاع الألمنيوم المتنامي في الدولة في توفير أكثر من 56,000 وظيفة، ويعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 7,000 موظف، بينهم أكثر من 1,300 مواطن إماراتي.

وقد انصب تركيز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الابتكار لأكثر من 30 عاماً، واستخدمت تقنياتها الخاصة في جميع عمليات توسيع وتطوير المصاهر منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت باستبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة وتزويدها بتقنيات حديثة. وفي عام 2016 أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على المستوى الدولي.

وبصفتها شركة وطنية مسؤولة، تحرص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الالتزام والوفاء بالمسؤوليات المجتمعية والبيئية التي أخذتها على عاتقها عبر مختلف أنشطتها، وبمستوى يضاهي التزام شركات المعادن والتعدين الرائدة في العالم.

وفي عام 2017، أصبحت "الإمارات العالمية للألمنيوم" أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى "مبادرة رعاية الألمنيوم"، البرنامج العالمي الذي يهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة والشفافية في صناعة الألمنيوم.

وفي عام 2019، أصبح موقع الشركة في الطويلة أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة "مبادرة رعاية الألمنيوم" وذلك عن ممارسات أداء الاستدامة، ثم مُنحت الشهادة لموقع الشركة في جبل علي عام 2021، وحصلت مصفاة الطويلة للألومينا في وقت لاحق من العام 2023 على شهادة الاستدامة، وحصل المصهر الألماني المتخصص التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على هذه الشهادة في العام 2023، قبل أن تستحوذ عليه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مطلع 2021، بإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، في إنجاز جديد يجعل دولة الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

والجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أُسست في العام 2014 إثر اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال). وقد بدأ الإنتاج من مصهر دوبال جبل علي للألمنيوم في عام 1979. وتبلغ مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي نحو خمسة كيلومترات مربعة، أي أكبر من مساحة دبي مول بخمسة أضعاف.

وبدأت عمليات الإنتاج في شركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" عام 2009، وكان مصهر الطويلة أضخم مصهر منفرد للألمنيوم في العالم عند اكتماله. ويُذكر أن مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة 6 كيلومترات مربعة، أي ما يوازي ستة أضعاف مساحة جزيرة المارية.

بدأت الإمارات العالمية للألمنيوم عمليات الإنتاج من مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبريل 2019، وتعد مصفاة الطويلة للألومينا الأولى من نوعها في الدولة والثانية في منطقة الشرق الأوسط. ويساهم المشروع بتقليل اعتماد الدولة على الألومينا المستوردة من الخارج، وتزويد الشركة بأكثر من 46% من احتياجاتها من الألومينا عند عملها بكامل طاقتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: www.ega.ae

-انتهى-

#بياناتشركات