الشارقة، نظّمت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات حفل سحور رمضاني بمناسبة اختتام النسخة الثامنة، كرّمت خلاله الاتحادات الرياضية المحلية، والأندية والمنشآت المستضيفة لمنافسات الدورة، إلى جانب اللجنة المنظمة العليا واللجان التنفيذية، والشركاء والداعمين الذين أسهموا في إنجاح الحدث. وأقيم الحفل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بحضور سعادة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وسعادة حنان المحمود، نائب رئيس اللجنة، وموزة الشامسي، مديرة "عربية السيدات 2026"، إلى جانب ممثلين عن الاتحادات الرياضية المحلية والأندية والمنشآت المستضيفة وأكثر من 14 شريكاً وجهة داعمة.

وأكد المتحدثون خلال السحور الرمضاني أن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات جسّدت ثمرة دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الرياضة والتنمية في الشارقة، وترجمة عملية لرؤية راسخة في تمكين المرأة وتعزيز حضورها الرياضي عربياً. وأشاروا إلى أن نجاحها تحقق بتكامل الأدوار بين الشركاء والرعاة والاتحادات والأندية وفرق العمل، في ظل جاهزية عالية لمنظومات الأمن والسلامة والخدمات الطبية والتشغيل والتغطية الإعلامية، ما أتاح إدارة المنافسات بكفاءة وثقة، ورسّخ مكانة الشارقة منصةً عربية جامعة للتلاقي والتنافس الشريف، وقاعدةً تنطلق منها خطوات التطوير للنسخ المقبلة.

استثمار في مستقبل الرياضة العربية

وفي كلمته خلال الحفل، توجه سعادة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه المتواصل لمسيرة الرياضة والثقافة والتنمية في الإمارة، وإلى قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للأسرة والمجتمع، على رؤيتها الراسخة في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الرياضة، ورعايتها الكريمة لهذه الدورة منذ انطلاقتها وحتى ختامها.

وقال: "أكدت هذه النسخة أن الاستثمار في رياضة المرأة العربية استثمار في مستقبل الرياضة العربية ككل، وأن ما تحقق خلالها يشكّل خطوة إضافية في مسار تطوير المنظومات الرياضية وتعزيز فرص التلاقي والتنافس الشريف بين الأندية العربية".

مشهد يعكس حضور الرياضة واتساعها

بدورها، أوضحت سعادة حنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن الدورة اختتمت نسختها الثامنة بعد أيام حافلة بالتنافس والتميّز، قدّمت خلالها الشارقة مشهداً عربياً يعكس تطور رياضة المرأة واتساع حضورها في مختلف الألعاب. وأعربت عن تقديرها العميق للشركاء والرعاة والجهات الداعمة، وللاتحادات الرياضية والأندية المستضيفة، مشيرةً إلى أن هذا التكامل في الأدوار كان الأساس في تقديم دورة تليق بمكانة الشارقة وتطلعات رياضة المرأة العربية.

وأضافت أن رسائل الوفود ولقاءاتها مع ضيوف الشارقة عكست إشادة واسعة بكرم الضيافة وحسن التنظيم وجودة إدارة المنافسات، مؤكدة أن المتابعة الحثيثة والتوجيهات المستمرة من راعية الحدث سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي شكّلت دافعاً رئيسياً للالتزام بأعلى درجات الاحتراف والعمل المؤسسي، وأسهمت في تحقيق الأهداف المنشودة.

مساحة نابضة بالمنافسة والاحتراف

من ناحيتها، أشارت موزة الشامسي، في كلمتها، إلى أن الدورة احتفت بحصيلة عشرة أيام من العمل المتواصل والتفاصيل الدقيقة التي صنعت نجاح النسخة الثامنة، مشيرة إلى أن الشارقة تحولت خلال المنافسات إلى مساحة نابضة بالمنافسة والاحتراف والتنظيم المتكامل. وأوضحت أن الإمارة استقبلت مئات الضيوف، ووقف خلف هذا النجاح أكثر من 200 عضو ومتعاون من اللجان التنفيذية وفرق العمل الذين أداروا مختلف تفاصيل الحدث بروح عالية من المسؤولية، بما عكس جاهزية المكان والكوادر البشرية.

وأضافت أن منظومة الأمن والسلامة والجاهزية الطبية عكست مستوى متقدماً من الاحتراف، من خلال مرافقة كوادر متخصصة للمنافسات والتعامل الفوري مع الحالات المرصودة وفق أفضل المعايير، ما أسهم في استمرار المنافسات بثقة وسلاسة. كما أشارت إلى تطور آليات التشغيل والتنسيق والتغطية الإعلامية، بدعم من تعاون مثمر مع الأجهزة الإعلامية وفرق الإنتاج والبث والتوثيق.

وشهد الحفل عرض فيديو تضمّن رسائل شكر من عدد من الوفود المشاركة، عبّروا فيها عن تقديرهم لحسن التنظيم، وجاهزية المنشآت، ودقة إدارة المنافسات، وكرم الضيافة، مؤكدين تطلعهم للمشاركة في النسخة المقبلة، في انعكاس واضح لثقتهم باستمرارية هذه المنصة العربية وتطورها من دورة إلى أخرى.

وكرّم الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، خلال السحور الرمضاني، الشركاء والرعاة تقديراً لدورهم في دعم الدورة، حيث شمل التكريم الشريك الاستراتيجي مجلس الشارقة الرياضي، والشريك الإعلامي الاستراتيجي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وقناة الشارقة الرياضية، والشريك الرسمي للإنتاج الفني والإعلامي المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، والشريك اللوجستي الرئيسي بلدية مدينة الشارقة، والراعي الترويجي الصرح للدعاية والإعلان، والناقل الرسمي العربية للطيران، والرعاة الفضيين هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، و"أرادَ" للتطوير، والشبكة الوطنية للاتصال (NNC)، والراعيين البرونزيين مجموعة بيئة ومطار الشارقة، إلى جانب شريك التتويج الإبداعي مجلس إرثي للحرف المعاصرة، والشريك الصحي الرئيسي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وسادت أجواء السحور روحٌ أخوية عكست طبيعة العلاقات التي تشكّلت خلال أيام الدورة، حيث تبادل الحضور التهاني بنجاح النسخة الثامنة، وجدّدوا العهد على اللقاء في النسخة المقبلة، في مشهدٍ جمع بين الامتنان لما تحقق، والتطلع إلى محطة عربية جديدة تواصل مسار الإنجاز.

