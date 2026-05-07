أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات بقيمة 31.4 مليار درهم بنمو نسبته 33.2% على أساس سنوي، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 8.2 مليار درهم بزيادة ملحوظة نسبتها 98.5%، مدعوماً بالأداء التشغيلي القوي، وعوائد الاستثمارات، والتنفيذ المدروس والمنضبط على مستوى المحفظة.

وخلال الربع الأول من عام 2026، واصلت الشركة الزخم القوي عبر محفظتها المتنوعة، حيث نجحت في تحويل النمو إلى مستويات أعلى من الربحية، معززةً مكانتها كمستثمر ومشغّل نشط للأصول. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمساهمات واسعة النطاق من مختلف القطاعات الرئيسية، مع توسّع الهوامش الربحية، واستمرار تحسين المحفظة الاستثمارية، إلى جانب ميزانية عمومية مرنة ومستويات سيولة قوية.

أبرز النتائج

نمو إيرادات الشركة العالمية القابضة بنسبة 33.2% على أساس سنوي لتصل إلى 31.4 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026.

ارتفاع الربح بعد الضريبة بنسبة 98.5% ليصل إلى 8.2 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع عوائد الاستثمارات ومكاسب القيمة العادلة.

نمو ربحية السهم بنسبة 246.3% على أساس سنوي لتصل إلى 2.32 درهم، ما يعكس تعزيز القيمة للمساهمين.

إجمالي الأصول يصل إلى 445.3 مليار درهم، بنمو نسبته 3.9% مقارنةً بنهاية عام 2025.

ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 17.8%، في مؤشر على قوة الربحية وكفاءة توظيف رأس المال.

أداء القطاعات

جاء نمو الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2026 مدعوماً بالمساهمات القوية من كافة قطاعات الأعمال الرئيسية:

العقارات والبناء: حقق القطاع إيرادات بقيمة 10.8 مليار درهم، مدعوماً باستمرار وتيرة التطوير العقاري وكفاءة تنفيذ المشاريع .

الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف: بلغت الإيرادات 6.9 مليار درهم، في مؤشر على الزخم المتواصل للمشاريع في الأسواق الرئيسية والدولية .

الطاقة والتعدين: حقّق القطاع إيرادات بقيمة 5.4 مليار درهم، مدفوعاً بالتوسع في أنشطة الطاقة والتعدين .

الضيافة والترفيه: سجّل القطاع إيرادات وصلت إلى 2.7 مليار درهم، مدعوماً بالأداء التشغيلي القوي وارتفاع وتيرة النشاط عبر الأصول .

الخدمات وفئات أخرى: بلغت الإيرادات 1.7 مليار درهم، ما يعكس المساهمات المتنوعة عبر منصات المجموعة .

الأغذية: بلغت الإيرادات 1.6 مليار درهم، مدعومةً بتكامل العمليات في مجالي الزراعة وإنتاج الأغذية.

الخدمات المالية: حقق القطاع إيرادات بقيمة 1.3 مليار درهم، ما يعكس استمرار التوسع عبر المنصات المالية .

التكنولوجيا: حقق القطاع إيرادات بقيمة 1.0 مليار درهم، مدعوماً بالنمو عبر الأعمال الرقمية وشركات التكنولوجيا .

يعكس الأداء العام للشركة العالمية القابضة نمواً مستمراً في الإيرادات، وتوسّعاً في الهوامش، إلى جانب الزخم القوي في الأرباح عبر محفظة الشركة المتنوعة.

المركز المالي

ارتفع إجمالي الأصول إلى 445.3 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2026، مقارنةً مع 428.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 249.1 مليار درهم، فيما حافظ النقد والأرصدة المصرفية على مستويات قوية بلغت 74.7 مليار درهم، بما يدعم استمرار النشاط الاستثماري للمجموعة.

كما ارتفع إجمالي الدين إلى 94.8 مليار درهم، في إطار تمويل مبادرات النمو، في حين بلغت النسبة السريعة 2.7 ضعف، ما يعكس قوة الميزانية العمومية والمرونة المالية للمجموعة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "شكّل الربع الأول بداية قوية لعام 2026، ما يعكس استمرار تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع المنصات عالية الأداء وتحسين آليات توظيف رأس المال عبر محفظتنا الاستثمارية. ويؤكد أداؤنا المتميز قوة نموذجنا المتنوع، مع تحقيق نمو واسع النطاق، وتوسّع في الهوامش، وارتفاع ملحوظ في الربحية، بينما نواصل إعادة توجيه رأس المال نحو الفرص الاستثمارية المدروسة والواعدة، وتوسيع حضورنا العالمي، وتحويل منصاتنا إلى شركات رائدة قادرة على المنافسة عالمياً. وبفضل نهجنا المنضبط ومستويات السيولة المرتفعة، تحافظ الشركة على موقع قوي يؤهلها للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين."

التطورات الاستراتيجية خلال الربع الأول من عام 2026

جاء نمو الشركة العالمية القابضة خلال الربع الأول من عام 2026 مدعوماً بسلسلة من عمليات الاستحواذ، وتوسع المنصات، والصفقات المهمة. فيما يلي أبرزها:

تعاون استراتيجي مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية: أبرمت الشركة العالمية القابضة تعاوناً استراتيجياً مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بهدف دعم تدفقات أوسع لرأس المال على مستوى العالم وتعزيز الاستثمارات في الأسواق الناشئة .

الموافقة على العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي " DDSC ": حصلت الشركة العالمية القابضة وشركة سيريوس إنترناشيونال هولدينغ وبنك أبوظبي الأول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي " DDSC "، ما يتيح المدفوعات المؤسسية وعمليات التسوية والتدفقات التجارية .

استثمار استراتيجي في "سمان كابيتال" الهندية: استكملت الشركة العالمية القابضة الاستحواذ على حصة 26.7% في شركة "سمان كابيتال" مقابل 600 مليون دولار، ما يعزّز حضورها في القطاع المالي في الهند.

شراكة استراتيجية عالمية مع هيئة المنطقة الحرة الدولية "إيفزا": أعلنت الشركة العالمية القابضة و"إيفزا" عن إبرامهما شراكة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، بهدف تطوير مناطق حرة ومنصات اقتصادية متقدمة.

استثمار "تو بوينت زيرو" في "ووب": استثمرت مجموعة "تو بوينت زيرو" في جولة التمويل من الفئة "G" للأسهم الممتازة لشركة "ووب"، في خطوة تعزّز حضورها في قطاعي المستهلك والصحة والرفاه.

التوسّع في البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة: وقّعت "إي بوينت زيرو" اتفاقية للاستحواذ على كامل شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز" بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي، في خطوة توسّع حضورها في قطاع البنية التحتية العالمية للغاز.

اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال : وقّعت شركة "اي ار اتش جلوبال تريدينغ" اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً، لتأمين إمدادات سنوية تبلغ مليون طن، ما يعزّز محفظتها العالمية في قطاع الطاقة.

التوسّع في قطاع التغليف في أوروبا : استحوذت مجموعة "تو بوينت زيرو" على حصة بنسبة 60.8% في "أيسِم باكيجنغ جروب"، في خطوة تعزّز حضورها في أسواق السلع الفاخرة والاستهلاكية في أوروبا.

توسّع استراتيجي في قطاع التمويل متناهي الصغر في أفريقيا : استحوذت "بلتون كابيتال" على حصة 100% في بنك "باوباب"، في خطوة تعزّز حضورها في أسواق التمويل متناهي الصغر في أفريقيا.

التقدم في تقنيات الدفاع البحري: وسّعت "الصير مارين" شراكتها الاستراتيجية مع "إل 3 هاريس تكنولوجيز" لتطوير الجيل الجديد من الأنظمة البحرية غير المأهولة.

المشاركة العالمية والأثر الإيجابي في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة

واصلت الشركة العالمية القابضة تعزيز حضورها العالمي وترسيخ ريادتها في مجال الاستدامة والأثر المجتمعي خلال الربع الأول من العام:

حلّت الشركة العالمية القابضة في المرتبة الثانية ضمن قائمة "أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط لعام 2026" الصادرة عن "فوربس الشرق الأوسط"، إلى جانب عدد من الشركات التابعة لها .

تصدّرت الشركة العالمية القابضة قائمة "قادة النمو في المنطقة العربية لعام 2026" الصادرة عن مجلة "تايم"، في مؤشر على قوة مسار نموها وأدائها المالي .

شاركت الشركة العالمية القابضة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس من خلال "جناح الشركة العالمية القابضة"، حيث استضافت سلسلة من الفعاليات والبرامج، إلى جانب أبرز الشركات التابعة لها. وشاركت المجموعة في نقاشات تفاعلية مع كوكبة من القادة العالميين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة كمحفّز للاستثمار الدولي والتعاون الاقتصادي.

أعلنت الشركة العالمية القابضة ومنظمة "جلوبال سيتيزن" عن شراكة تمتد لعدة سنوات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، دعماً للجهود والمبادرات العالمية في مجالات مكافحة الفقر وتمكين الشباب والاستدامة .

تعيين شركة "الدار العقارية" شريكاً حصرياً لقطاع العقارات ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026"، حيث استعرضت ابتكاراتها في مجال البناء منخفض الانبعاثات والتي تدعم من خلالها استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

حصلت شركة الإمارات لتعليم القيادة على تصنيف الفئة الماسية ضمن برنامج "علامة الاستدامة" خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026"، في خطوة تعزز تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية وحلول التنقل المعززة بالذكاء الاصطناعي.

أطلقت "برجيل القابضة" أول برنامج إقامة تخصصي في تمريض العناية الحرجة للبالغين في دولة الإمارات، دعماً لتطوير الكوادر العاملة في القطاع الصحي وتعزيز جهود التوطين.

حصلت مجموعة "إن إم دي سي جروب" و"إن إم دي سي إنيرجي" على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج "علامة الاستدامة" خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026"، تقديراً لجهودهما في مجالات الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة ومبادرات تعزيز التنوع البيولوجي.

تم تصنيف شركة "إيسيا سوفت" كثالث شركة مليارية ("يونيكورن") في دولة الإمارات من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، في تأكيد على مكانة الدولة الرائدة كمركز عالمي للابتكار في مجالي الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

نظرة مستقبلية

بعد تحقيق بداية قوية لعام 2026، تواصل الشركة العالمية القابضة تركيزها على الحفاظ على زخم النمو من خلال توظيف رأس المال بنهج منضبط، ومواصلة تحسين هيكل المحفظة الاستثمارية، والتوسع الدولي المستهدف. كما ستستمر المجموعة في إعطاء الأولوية للمنصات عالية الأداء، وتوسيع حضورها عبر القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التكامل ضمن شبكات القيمة الديناميكية في محفظتها لإطلاق إمكانات إضافية لتحقيق القيمة مستقبلاً.

وبفضل الزخم القوي في الأرباح، وتنامي النشاط الاستثماري، وقوة الميزانية العمومية، تتمتع الشركة العالمية القابضة بموقع راسخ يؤهلها للتعامل بكفاءة مع المتغيرات في الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص الناشئة عبر قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية وقطاع المستهلك. ويبقى تركيز المجموعة متمحوراً حول تعزيز الأداء التشغيلي، وتسريع وتيرة تطوير المنصات، وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، وتعد الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 855 مليار درهم (أي ما يعادل 233 مليار دولار أمريكي تقريباً). وتُمثل المجموعة اليوم جيلاً جديداً من الشركات الاستثمارية من خلال محفظة تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة تعمل في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على الربط والتكامل بين الأصول ضمن محفظتها الاستثمارية والبحث عن الفرص الواعدة، بما يمكنها من الاستفادة من شبكات قيمة ديناميكية عبر مختلف القطاعات، وإطلاق إمكانات أقوى على مستوى المجموعة.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

