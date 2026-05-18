نمو أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتصل إلى 268.5 مليون ، مدعومة بشكل رئيسي مساهمة مجموعة زين واستقرار الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك في العمليات المحلية.

نمو صافي الربح المنسوب لمساهمي عمانتل بنسبة 22.9% على أساس سنوي ليصل إلى 20.9 مليون ، مدفوعا بشكل أساسي بتحسن ربحية مجموعة زين.

مسقط، سلطنة عمان – أعلنت شركة عمانتل ("عمانتل" أو "الشركة") (MSX: OTEL)، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والحلول التقنية المتكاملة في سلطنة عمان، اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجلة نمواً على أساس سنوي في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وصافي الربح. وقد جاء أداء المجموعة مدعوماً بمرونة العمليات المحلية ومساهمة مجموعة زين.

تصريح رئيس مجلس الإدارة

قيس سعود الزكواني – رئيس مجلس إدارة عمانتل

وفي تعليقه على النتائج، قال قيس سعود الزكواني رئيس مجلس إدارة عُمانتل، إن الربع الأول شكّل مرحلة مهمة في تهيئة الشركة لمرحلة التحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تقنية متكاملة، حيث تواصل الشركة ترسيخ الأسس الداعمة لمسار نموها في المرحلة المقبلة.

وأوضح الزكواني أنه في الوقت الذي تأثر فيه الأداء المحلي بطبيعة المرحلة الانتقالية، واصلت مجموعة زين مساهماتها الإيجابية في النتائج الموحدة لمجموعة عمانتل، بما يؤكد القيمة التي تضيفها استثمارات عُمانتل المتنوعة.

وأشار رئيس مجلس إدارة عمانتل إلى أن إطلاق "Otech" يمثّل خطوة محورية في تعزيز القدرات التقنية للشركة وخلق فرص نمو جديدة بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية الشركة، معرباً عن ثقته في مسار الشركة المدعوم بمرونة عملياتها الأساسية والتزام كوادرها.

تصريح الرئيس التنفيذي

علاء الدين عبد الله بيت فاضل – الرئيس التنفيذي لعمانتل

من جانبه، أكد المهندس علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل، الرئيس التنفيذي لعُمانتل، أن محفظة الشركة المتنوعة والتنفيذ المنضبط لأولوياتها الاستراتيجية مكّناها من تحقيق انطلاقة قوية خلال مطلع هذا العام رغم التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين الاقتصادي والإقليمي. وأشار إلى أن النمو في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين وصافي الربح يعكس استمرار النمو في خدمات الإنترنت الثابت والجملة، وتحسن أداء مجموعة زين، والتقدم المستمر الذي تحققه شركة زوي بالتعاون مع مجموعة زين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لعمانتل أن إطلاق شركة أوتك التي جمعت بين "عمان داتا بارك" و"تدوم" تحت منصة تقنية موحدة، يمثل محطة مهمة في تعزيز القدرات التقنية للشركة، وترسيخ ريادة عُمانتل وتمكين خططها للنمو على المدى الطويل كما أكد أن مواصلة الاستثمار في الألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس والتقنيات الناشئة تعزز دور عُمانتل في تمكين التحول الرقمي في سلطنة عمان.

أبرز التطورات التشغيلية والاستراتيجية – الربع الأول 2026

تعيين مجلس إدارة جديد ورئيس مجلس إدارة

عقب انتهاء فترة المجلس السابق، تم تعيين مجلس إدارة جديد خلال الربع الأول من عام 2026، وانتخاب قيس الزكواني رئيساً لمجلس إدارة عمانتل.

إطلاق أوتك كمنصة تقنية موحدة

واصلت عمانتل دعم أولويات التحول الرقمي في سلطنة عمان من خلال إطلاق أوتك، المنصة التقنية التي تجمع قدرات عمانتل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات تحت مظلة واحدة.

1 جميع أرقام السنة المالية 2025 م تمت إعادة بيانها، وذلك بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 29

وصلت الإيرادات إلى 856.7 مليون في الربع الأول من عام 2026، بزيادة 6.1% على أساس سنوي (الربع الأول من 2025: 807.4 مليون)، بما يعكس تحسناً في أداء المجموعة عبر أسواقها التشغيلية، واستمرار الأداء الجيد في خدمات الاتصالات الأساسية، واستمرار الطلب في قطاع الخدمات المؤسسية والرقمية.

ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 268.5 مليون خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، وهو ما يشكل زيادة قدرها 4.9٪ على أساس سنوي مقارنة بـ256.0 مليون في الفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى مساهمة مجموعة زين.

ارتفع صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة إلى 20.9 مليون خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 22.9٪، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى مساهمة مجموعة زين في النتائج الموحدة.

ربحية السهم ارتفعت ربحية السهم إلى 0.028 بيسة في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 21.7% على أساس سنوي، مقارنة ب 0.023 بيسة (أعيد احتسابها) في الربع الأول من 2025.

ملامح الأداء المالي للعمليات المحلية

نمو الإيرادات بنسبة 8.5% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بتحسن أداء خدمات الاتصالات الرئيسية التي نمت بنسبة 8.4%. وجاء هذا النمو بدعم رئيسي من أعمال الجملة +14.4%، وخدمات الاتصالات الثابتة +5.9%، وخدمات الاتصالات المتنقلة +1.1%، وإيرادات بيع الأجهزة +19%، إلى جانب تحقيق الشركة نمواً بأرقام ثنائية في خدمات تقنية المعلومات والاتصالات +10.5%.

حافظ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك على استقراره عند 41.7 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من 2026، مقارنةً بـ 41.6 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2025.

بلغ صافي الربح المعدل1 المنسوب إلى مساهمي الشركة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026م فقد بلغ 30.6 مليون مقارنة بـ 33.5 مليون للفترة المماثلة من عام 2025م.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك، وذلك نتيجة مباشرة لحجم الاستثمارات الرأسمالية التي واصلنا ضخّها عبر أعمال الاتصالات الأساسية والتقنيات الناشئة. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى دعم النمو على المدى الطويل، والارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

خدمات الاتصالات المتنقلة

ارتفعت إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة 1.1% على أساس سنوي، مدفوعة في خدمات الدفع الآجل، بفضل الإدارة الفاعلة لقاعدة المشتركين والتركيز على تعزيز القيمة. وفي ظل استمرار المنافسة في الأسعار، حافظت الشركة على إيراداتها من خلال هيكل متوازن لقاعدة مشتركي خدمات الدفع الآجل، كما يعكس النمو في اشتراكات الاتصال بين الآلات (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT) ارتفاع الطلب على الحلول الذكية وخدمات الربط.

حافظت عمانتل على ريادة حصتها السوقية مدعومة بإضافة صافية بلغت 50 ألف اشتراك في خدمات الاتصال بين الآلات M2M و25 ألف اشتراك بنظام الدفع الآجل خلال عام واحد.

مبيعات الأجهزة

ارتفعت إيرادات مبيعات الأجهزة بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الطلب، والعروض الترويجية الناجحة، وطرح أجهزة عالية القيمة في السوق العماني.

خدمات الاتصالات الثابتة

واصلت خدمات الاتصالات الثابتة تحقيق نمو مستقر خلال عام 2026، مدعومة بتوسع تغطية الألياف البصرية وخدمات الإنترنت اللاسلكي المنزلي، وتنامي الطلب على خدمات الإنترنت عالي السرعة، والتحول نحو الباقات الأعلى قيمة.

احتفظت عمانتل بريادتها في سوق خدمات النطاق العريض الثابت. وارتفع عدد مشتركي النطاق العريض الثابت، نتيجة انتقال المشتركين إلى باقات أعلى بخدمات الألياف البصرية.

تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة

ارتفعت إيرادات تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة بنحو 1.0 مليون، مدفوعة بنمو خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية في إطار استراتيجية الشركة للتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تقنية متكاملة وتنويع مصادر الدخل.

أعمال الجملة

ارتفعت إيرادات الجملة بنسبة 14.4%، مدفوعة بنمو حركة المكالمات الدولية. عززت البنية الأساسية الواسعة للكابلات البحرية والإقليمية مكانة عمانتل الريادية في سوق أعمال الجملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الإنفاق الرأسمالي

استثمرت عمانتل 19.3 مليون ريال عماني في الربع الأول 2026، موجهة بشكل رئيسي نحو نشر شبكة الجيل الخامس وتوسيع البنية الأساسية الرقمية. وتواصل الشركة اتباع نهج استثماري منضبط يدعم النمو، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الحيوية التي تعزز انتشار الجيل الخامس، وتوسع قدرات تقنية المعلومات والاتصالات، وتسرّع التحول الرقمي.

عن عمانتل

تُعد الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) المزود الرائد لخدمات الاتصالات والحلول التقنية المتكاملة في سلطنة عُمان، حيث تقدم مجموعة شاملة من خدمات الهاتف الثابت والمتنقل والإنترنت والجملة وتقنية المعلومات والاتصالات لقطاع الأفراد والشركات والجهات الحكومية. وتلعب الشركة دوراً محورياً في بناء البنية الأساسية الرقمية لسلطنة عمان ودعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وعلى الصعيد الدولي، تمتلك عُمانتل حصة مسيطرة في مجموعة زين، إحدى أبرز شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل في ثمانية أسواق وتخدم أكثر من 50 مليون مشترك، مما يجعل عُمانتل واحدة من أكبر مجموعات الاتصالات في المنطقة من حيث الإيرادات.

تواصل عُمانتل الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس، والألياف البصرية إلى المنازل (FTTH)، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وحلول الدفع الرقمي، مع التركيز على الابتكار وتجربة المشتركين والنمو المستدام. وتلتزم الشركة بخلق قيمة طويلة المدى لمساهميها والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والتحول الرقمي لسلطنة عمان.

أسهم عُمانتل مدرجة في بورصة مسقط (MSX: OTEL).

إخلاء مسؤولية

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية أو عرضاً لبيع أو شراء الأوراق المالية. قد يتضمن البيان توقعات مستقبلية تخضع لمخاطر وعدم يقين، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً. لا تتحمل عُمانتل أي التزام بتحديث هذه البيانات إلا وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

