الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة، عن النتائج الخاصة بالمملكة العربية السعودية ضمن تقريرها السنوي لحالة الأمن المادي لعام 2026. وتعكس النتائج، التي تستند إلى آراء أكثر من 150 مختصاً في مجال الأمن المادي داخل المملكة، توجهاً واضحاً نحو الاستثمار في بنى تحتية أمنية حديثة ومتصلة، مع تسارع ملحوظ في تبنّي الحلول السحابية وتحديث العمليات التشغيلية.

السعودية تتصدر في تبنّي أنظمة الأمن المادي السحابية

هذا وأظهرت نتائج التقرير أن المملكة العربية السعودية سجلت أعلى نسبة لاستخدام أنظمة الأمن المادي القائمة على السحابة ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أفاد 13% من المشاركين باستخدامهم لحلول أمنية سحابية، مقارنة بمتوسط بلغ 7% في عموم هذه المنطقة. ويعكس هذا التوجه تزايد اهتمام المؤسسات بنماذج نشر مرنة تدعم قابلية التوسع، وتعزز المرونة التشغيلية، وتُسهّل إدارة الأنظمة الأمنية.

ارتفاع ملحوظ في الإنفاق مع تسارع جهود التحديث

كما سجّلت المملكة أعلى مستويات النمو في الإنفاق التشغيلي على الأمن المادي بين الأسواق التي شملها التقرير. وأفاد 43% من المشاركين من المملكة بزيادة ميزانياتهم خلال عام 2025، أي ما يقارب ضعف المتوسط الإقليمي البالغ 24%. ومن بين الجهات التي سجلت زيادة في الميزانيات المخصصة للأمن المادي، أشار 92% إلى أن هذه الزيادة تجاوزت 10%، فيما أفاد 64% بنمو تراوح بين 11% و25%، ما يعكس استمرار الاستثمار في الأمن المادي باعتباره وظيفة استراتيجية داخل المؤسسات.

البنية التحتية الحديثة تقلل من التحديات المرتبطة بالأنظمة القديمة

وعلى خلاف العديد من الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لا تُعد البنية التحتية الأمنية القديمة تحدياً رئيسياً في المملكة العربية السعودية. إذ أشار 12% فقط من المشاركين إلى الأنظمة القديمة كأحد أبرز التحديات، مقارنة بنسبة 44% على مستوى المنطقة ككل، وهو ما يعكس الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الحديثة، ومشاريع المدن الذكية، والمبادرات التنموية واسعة النطاق في المملكة.

وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جينيتك: "تبتعد المؤسسات في المملكة العربية السعودية بسرعة عن نماذج الأمن التقليدية نحو منصات متصلة ومرنة تدعم متطلبات تشغيلية أوسع. وتؤكد هذه النتائج مكانة المملكة كسوق ديناميكي ويتطلع نحو المستقبل، حيث يُعد الاستثمار في الأمن المادي جزءاً أساسياً من جهود التحول الرقمي المتوافقة مع رؤية السعودية 2030".

منهجية التقرير

يستند تقرير حالة الأمن المادي لعام 2026 إلى آراء أكثر من 7,300 مختص في مجال الأمن المادي حول العالم، من مستخدمين نهائيين وشركاء توزيع ومستشارين ومصنّعين. وتشكل النتائج الخاصة بالمملكة العربية السعودية جزءاً من التحليل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد اعتمدت على مشاركات أكثر من 150 مختصاً داخل المملكة.

لمزيد من المعلومات ولتنزيل النسخة الكاملة من التقرير، يرجى زيارة هذا الرابط: https://www.genetec.com/a/physical-security-report.

نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول جينيتك، يرجى زيارة: https://www.genetec.com

-انتهى-

#بياناتشركات