دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت هواوي عن ملامح المستقبل في المؤتمر العالمي للجوال 2026 في برشلونة، إسبانيا. وتحت شعار "الآن ملكك"، استعرضت هواوي مجموعة مبهرة من المنتجات، بما في ذلك الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية، وسماعات الأذن. كما سلّطت عملاقة التكنولوجيا الضوء على أحدث ابتكاراتها في تكنولوجيا الشاشات القابلة للطي، واللياقة والصحة، والتصوير عبر الهاتف المحمول، والإنتاجية، والإبداع، مقدمة رؤية جريئة لمستقبل أسلوب الحياة الرقمية للمستهلكين حول العالم.

في منطقة "عالمك الذكي"، استعرضت هواوي قدراتها التقنية باعتبارها رائدة في مجال التكنولوجيا الذكية. ومن خلال مجموعة متنوعة من الأجهزة اللوحية، تقدم هواوي إنتاجية بمستوى أجهزة الكمبيوتر. وبفضل نظام HarmonyOS، تتيح أجهزة هواوي للمستخدمين تشغيل برامج مكتبية كاملة الميزات مثل WPS بسلاسة. وبالاستعانة بكفاءة تطبيق HUAWEI Notes، تمكّن هذه الأجهزة المستخدمين من الإبداع المهني والتعاون في أي وقت ومن أي مكان. وفيما يتعلق بتكامل العتاد والبرمجيات، توفر شاشة PaperMatte من هواوي عرضًا واضحًا ومريحًا للعين، مع تقديم تجربة كتابة ورسم فريدة تشبه الورق. كما شهد الحدث الظهور الأول لجهاز HUAWEI MatePad Mini، وهو جهاز لوحي رائد مدمج بقياس 8.8 بوصة يجمع بين سهولة الحمل والتكنولوجيا الذكية المتقدمة. كما سُلِّط الضوء بشكل كبير على القدرات القوية للذكاء الاصطناعي في أحدث الهواتف الرائدة من هواوي، وهي سلسلة Mate 80، التي تعزز تفاعل المستخدم من خلال ميزات مصممة بذكاء وفق احتياجاته. بالإضافة إلى ذلك، كشفت مقاطع فيديو تفصيلية عن الهندسة الدقيقة للأجهزة القابلة للطي مثل Mate X7، مستعرضة تقنيات المفصلات والشاشات المتطورة التي تضع معيارًا جديدًا في الصناعة.

قدمت منطقة "نشّط حياتك" تجارب عملية وغامرة تبرز كيف تمكّن تقنيات هواوي المستخدمين من تحسين اللياقة البدنية والصحة. وتمكّن الزوار من تجربة الأجهزة القابلة للارتداء في سيناريوهات محاكاة للواقع. كما عرضت العروض التوضيحية ميزات متخصصة، بما في ذلك سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 مع مقاييس ركوب الدراجات المتقدمة لتحقيق رحلات أكثر كفاءة؛ وHUAWEI WATCH GT Runner 2 ووضع الماراثون الذكي الخاص به، الذي يوجه العدائين خلال التدريب قبل السباق، وتيرة السباق أثناءه، والتحليل بعده؛ وأجهزة HUAWEI WATCH 5 وHUAWEI WATCH D2، التي توضح إدارة صحية شاملة، من المراقبة المريحة إلى التذكيرات الاستباقية، موفرة للمستخدمين حلولًا كاملة لإدارة صحتهم.

في منطقة "اكتشف نفسك"، أطلق الزوار العنان لإمكاناتهم الإبداعية من خلال تطبيق هواوي المطور ذاتيًا "GoPaint". وبفضل واجهته البديهية ومكتبة الموارد الغنية، يتيح التطبيق للجميع ممارسة الفن الاحترافي بسهولة. ولصناعة الأفلام على الهاتف المحمول، عرضت هواوي تقنيتها التصويرية XMAGE، مسلطة الضوء على التطورات الكبيرة في تسجيل الفيديو على جهاز HUAWEI Mate 80 Pro، بما في ذلك النطاق الديناميكي العالي جدًا، ودقة ألوان دقيقة، وقدرات تصوير تليفوتوغرافي وماكرو وبطيء الحركة الرائدة في الصناعة. وهذا يمكّن المستخدمين من التقاط جمال اللحظات اليومية بسهولة وإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة بشكل احترافي.

تتبنى هواوي روحًا جريئة وشابة من خلال فلسفتها الأخيرة "الآن ملكك"، معلنة فصلًا جديدًا في الحياة الذكية للمستخدمين حول العالم. ومع تقدمها، تظل هواوي ملتزمة بالابتكار المستمر—مقدمة منتجات متطورة وتجارب سلسة في جميع السيناريوهات تمكّن الجميع من استكشاف والتقاط لحظاتهم الاستثنائية في عام 2026.

نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)

تُعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)، إحدى وحدات الأعمال الرئيسية الثلاث في هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية وتجارب المستهلكين. وتشمل محفظة منتجاتهاالهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، والخدمات السحابية. تنشط مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتصل خدماتها لأكثر من ثلث سكان العالم. وقامت بإنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير في بلدان حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والسويد والصين. تتميز شبكة هواوي العالمية، بخبرتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع الاتصالات، وتواصل في التزامها بتقديم أحدث التطورات التكنولوجية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتصنف مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، باعتبارها واحدة من أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية في العالم، وتواصل في جهودها والتزامها الراسخ بدفع مسيرة الشمول الرقمي وتحقيق الاستدامة والابتكار من خلال المنتجات الذكية التي تركز على المستخدم، والتي تساهم في تحسين جودة الحياة اليومية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: http://consumer.huawei.com

-انتهى-

#بياناتشركات