أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : اختتمت "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDC))، مشاركتها في منتدى ومعرض "اصنع في الإمارات 2026"، والتي شهدت توقيع عدد من الشراكات الصناعية، وإطلاق مبادرات لتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب تطوير قدراتها في البنية التحتية، في خطوة تعكس دورها المتنامي كمنصة وطنية متكاملة للتصنيع المتقدم والهندسة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

واستعرضت المجموعة على مدار الأيام الأربعة حجم عملياتها وتكامل أعمالها عبر قطاعات الطاقة، والجرف البحري والأعمال البحرية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والخدمات الفنية. ويعكس هذا التنوع قاعدة تشغيلية واسعة تضم أكثر من 170 سفينة متخصصة وما يزيد على 480 وحدة من المعدات البرية، الأمر الذي يرسخ قدرتها على تنفيذ المشاريع البرية والبحرية المعقدة بكفاءة عالية، من خلال تكامل أعمال الهندسة والتصنيع والعمليات البحرية.

وأبرمت المجموعة خلال هذه المشاركة سلسلة من الاتفاقيات التي شملت تعزيز المحتوى الصناعي المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والأمن المائي، إلى جانب استعراض قدرات جديدة في مجالات الهندسة والأعمال البحرية جرى تطويرها داخل دولة الإمارات.

وكشفت "إن إم دي سي دريدجينج آند مارين" عن "مركز إن إم دي سي الساحلي والهيدروديناميكي"، وهو أول مركز في المنطقة لاختبارات النماذج الهيدروليكية الفيزيائية، والذي سيدخل حيز التشغيل التجاري لتقديم قدرات متقدمة لاختبار واعتماد مشاريع الهندسة الساحلية والبحرية داخل دولة الإمارات، إلى جانب محاكاة البنية التحتية البحرية المعقدة، بما يقلل الاعتماد على المختبرات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

كما وقعت "إن إم دي سي إنفرا" اتفاقية للهندسة والتوريد والإنشاء مع "الاتحاد للماء والكهرباء" و"لانتانيا أجواس" لتنفيذ مشروع الفجيرة الأول لتحلية المياه بنظام المنتج المستقل (IWP). ويعد مشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي وبقدرة 60 مليون جالون يومياً، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.046 مليار درهم، محطة رئيسية تسبق إطلاق "لانتانيا إن إم دي سي ووتر"، وتعزز من مساهمة المجموعة في دعم منظومة الأمن المائي طويلة الأمد في دولة الإمارات.

كذلك وقعت "إن إم دي سي إنيرجي" مذكرة تفاهم مع "إنرجي ماسترز" لإنشاء أول منشأة تصنيع في دولة الإمارات للمضخات الكهربائية الغاطسة (ESP)، في خطوة تدعم نقل التكنولوجيا وتعزز الاعتماد على القدرات الصناعية المحلية، وتحد من الاعتماد على معدات حقول النفط المستوردة.

وأبرمت الشركة أيضاً اتفاقية مع "واسكو إنرجي المحدودة" للتصنيع المعياري لمراكز البيانات، إلى جانب اتفاقية مع "نيوواي فالف (سوتشو) المحدودة" تركز على توطين عمليات تصنيع الصمامات. وتسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز سلاسل الإمداد الصناعية المحلية، وتوسيع القدرات التصنيعية داخل الدولة، دعماً لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات.

وشكل توطين القدرات الصناعية والهندسية الحيوية محور رئيسي في حضور المجموعة، حيث استعرضت "إن إم دي سي إل تي إس" توسعها في بناء السفن وتقديم خدمات الدعم البحري من خلال مجموعة من الأصول البحرية التي جرى تطويرها محلياً في ورش منطقة المصفح. وشملت السفن المعروضة "مالتي كات" M-21، وقوارب العمل "بوشي كات"، والقاطرة البحرية "تي 9"، التي تدعم العمليات اللوجستية البحرية، وأعمال الموانئ، ومناولة الشحن، ومشاريع البنية التحتية البحرية. وسلط هذا العرض الضوء على تنامي خبرات الشركة في بناء السفن، وسرعة الإنجاز، وقدرتها على توفير سفن بحرية متعددة الاستخدامات تدعم العمليات الصناعية والبحرية على مستوى المنطقة.

كما وقعت "إن إم دي سي جروب" اتفاقية مع "سايبر جيت ديفينس" تشمل أمن التكنولوجيا التشغيلية، وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، وأمن التطبيقات، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتدعم هذه الشراكة توجه المجموعة نحو تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجاهزية أعمالها وقدرتها على الاستجابة بكفاءة للتحديات التشغيلية المستقبلية.

وتعكس مشاركة "إن إم دي سي جروب" في منتدى ومعرض "اصنع في الإمارات 2026" مكانتها كإحدى أبرز المجموعات الصناعية والبنية التحتية في دولة الإمارات. ومن خلال توسيع نطاق المحتوى المحلي عبر قطاعات الطاقة والمياه والهندسة البحرية والبنية التحتية الرقمية، تواصل المجموعة دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنويع والتنمية الاقتصادية وإرساء قاعدة صناعية مرنة ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والقدرات الوطنية.

نبذة عن "إن إم دي سي جروب"

"" إن إم دي سي جروب" التي تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، هي شركة إماراتية المنشأ ورائدة عالمياً بسابقة أعمال تمتد لخمسين عاماً من خلال تقديم حلولاً متطورة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء (EPC) لمشاريع الطاقة البرية والبحرية، بالإضافة إلى قدرات عالمية في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ومن خلال مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، تقدم "إن إم دي سي جروب" لعملائها حلولاً متكاملة وعالية الجودة، مدعومة بتركيز الشركة على الاستدامة والمعايير الدولية. وتمتلك الشركة محفظة مشاريع بقيمة 55.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026.

وتعمل "إن إم دي سي جروب" من خلال خمس قطاعات أعمال رئيسية، وهي "إن إم دي سي دردجنج أند مارين"، و"إن إم دي سي إنيرجي"، "وإن إم دي سي إل تي إس"، و"إن إم دي سي إنفرا"، و"إن إم دي س إنجنيرينج".

