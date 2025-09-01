الظهران، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة لاهنت لخدمات الأعمال، الشركة السعودية الرائدة في مجال GovTech وحلول الأتمتة الحكومية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، عن سلسلة من الإنجازات الاستراتيجية التي ترسّخ من مكانتها كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في المملكة.

الإنجازات الأخيرة

الاعتمادات الدولية: حصلت لاهنت على أربع شهادات ISO عالمية هي: ISO 9001، ISO 20000-1، ISO 27001 وISO 27018، ما يؤكد التزامها بمعايير الجودة، وإدارة خدمات تقنية المعلومات، وأمن المعلومات، وحماية البيانات الشخصية في البيئات السحابية المحلية.

اعتماد سدايا: منحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الشركة وسم "واعي" لحوكمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اعتمادها كمزود خدمات ذكاء اصطناعي معتمد.

تكامل استراتيجي: توقيع اتفاقيات مع شركات حكومية لتمكين الأتمتة المتقدمة للخدمات وربط تقارير الحالة للأعمال.

نمو الملكية الفكرية: تسجيل 10 حقوق ملكية فكرية جديدة خلال الأشهر الستة الماضية لتعزيز محفظة ابتكاراتها .

تسريع خارطة الطريق

بفضل هذه الإنجازات، قررت لاهنت تسريع خططها، لينتقل موعد إنجاز برنامج الأتمتة الحكومية من عام 2027 إلى بداية عام 2026، لتقديم حلول GovTech محورية للقطاع الخاص في وقت أبكر من المتوقع.

وقال المهندس طارق الجبر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، شركة لاهنت لخدمات الأعمال: "تعكس هذه المحطات التزام لاهنت بالابتكار والامتثال والتميز. مع اعتراف سدايا، واعتمادات ISO وتكاملنا مع الشركات الحكومية، أصبحنا اليوم في موقع متقدم كمنصة GovTech رائدة توفر للأعمال وسيلة أسرع وأكثر ذكاءً وأمانًا لإدارة خدماتها الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."

خدمات موسعة بحلول 2026

تقارير حالة الأعمال: تشمل التأشيرات، التراخيص والسجلات.

أدوات الامتثال التنبؤية: لتقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية.

أتمتة شاملة للخدمات الحكومية: تغطي التأسيس، التراخيص، العمل والضرائب.

نبذة عن لاهنت

لاهنت لخدمات الأعمال هي شركة سعودية تعمل في مجال GovTech وتختص بأتمتة الخدمات الحكومية للشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي. تغطي الشركة أكثر من 100 خدمة حكومية، وتساعد الشركات على تسريع الامتثال وإدارة التراخيص والموارد بكفاءة عالية، مع ربط مباشر بالأنظمة الحكومية وتطبيق أعلى المعايير العالمية.

