القاهرة: أعلنت إنفنيتي باور، أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، عن توقيع ثلاث اتفاقيات كبرى على هامش منتدى أفريقيا للطاقة (AEF) 2026 الذي أقيم بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. تعزز هذه الاتفاقيات جهود الشركة في تنفيذ عدة مشروعات عملاقة للطاقة النظيفة على نطاق واسع في أفريقيا.

تشمل الاتفاقيات الموقعة عددًا من الشراكات مع شركات عالمية متخصصة في التكنولوجيا والهندسة، بهدف تطوير مشروعات للطاقة المتجددة في كل من جنوب أفريقيا ومصر، كما تُعتبر هذه الاتفاقيات نقلة نوعية هامة للبدء في تنفيذ مشروعات إنفنيتي باور، ودعم هدف الشركة بوصول قدراتها التشغيلية إلى 10 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2032.

وخلال عامي 2024 و2025، تمكنت إنفنيتي باور من إضافة مشروعات جديدة في مصر وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار، مما ساهم في زيادة قدرات مشروعاتها قيد التطوير بمقدار 2.56 جيجاوات من الطاقة الشمسية، و200 ميجاوات من طاقة الرياح، و720 ميجاوات ساعة من حلول تخزين البطاريات. وتتضمن القدرات الإضافية قيد التطوير مشروعات بقدرة 1.28 جيجاوات من الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا في إطار الجولة السابعة من برنامج شراء الطاقة المتجددة، ومشروعات بقدرة 1.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية و720 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) في أسوان والمنيا، ومحطة طاقة رياح رأس غارب بقدرة 200 ميجاوات في مصر، بالإضافة لموقعين للطاقة الشمسية في كوت ديفوار ضمن برنامج Scaling Solar بإجمالي قدرات 80 ميجاوات.

وتعليقًا على هذه الاتفاقيات الهامة، قال المهندس ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإنفنيتي باور: "تعبر الاتفاقيات التي تم الإعلان عن توقيعها في منتدى أفريقيا للطاقة عن تركيزنا المستمر على تحويل مشروعاتنا واتفاقياتنا الجديدة لمشروعات جاهزة للتنفيذ على أرض الواقع. ومن خلال شراكاتنا مع كبرى شركات التكنولوجيا والهندسة العالمية، سنتمكن من زيادة قدرتنا على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في الأسواق الأفريقية الرئيسية على نطاق واسع وبكل كفاءة وسرعة. هذه النقلة الهامة لا ترسخ فقط وجودنا في جنوب أفريقيا ومصر، بل تُظهر أيضًا أهمية التعاون والشراكات لتسريع انتقال القارة للاعتماد على طاقة نظيفة وموثوقة."

وأضاف أشيش رانجان، رئيس القطاع الفني في إنفنيتي باور: "تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة للبدء في تنفيذ مشروعاتنا المتنامية في أفريقيا. فعن طريق التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا وشركاء الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)، نضمن تصميم وتنفيذ مشروعاتنا وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والاعتمادية وجودة الأداء، لأننا في إنفنيتي باور لا نركز فقط على زيادة القدرات التشغيلية، ولكننا نهتم أكثر بنشر التكنولوجيا والخبرات المناسبة لدعم أنظمة الطاقة المستدامة على المدى الطويل في الأسواق التي نخدمها."

توقيع اتفاقية منح مشروطة عقد أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) – مشروع هايڤيلد للطاقة الشمسية، جنوب إفريقيا

أبرمت إنفنيتي باور اتفاقية منح مشروطة لأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) مع شركة ستيرلينج آند ويلسون للطاقة المتجددة، لإقامة مشروع هايڤيلد للطاقة الشمسية بقدرة 285.6 ميجاوات، والذي يأتي ضمن الجولة السابعة من برنامج شراء الطاقة المتجددة للمنتجين المستقلين في جنوب أفريقيا، والممنوحة لإنفنيتي باور.

وقع اتفاقية المنح المشروطة شيڤ شانكار باندي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ستيرلينج آند ويلسون للطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يغذي المشروع حوالي 167,000 منزل بالطاقة المتجددة والمستدامة، مع تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكمية هائلة تصل لحوالي 660,000 طن سنويًا، بالإضافة لخلق فرص عمل محلية طوال فترة الإنشاء والتطوير.

وبهذه المناسبة، قال تشاندرا كيشور ثانكور، الرئيس العالمي لمجموعة ستيرلينج آند ويلسون للطاقة المتجددة: "سعداء بشراكتنا مع إنفنيتي باور في مشروع هايڤيلد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو مشروع رائد للطاقة المتجددة بقدرة 285.6 ميجاوات. إنّ جنوب أفريقيا تعتبر سوقًا استراتيجيًا لشركتنا، حيث نقوم حاليًا بتنفيذ العديد من المشروعات التي تؤكد قدراتنا الاستثنائية على التنفيذ وتبرز اهتمامنا بانتقال البلاد للاعتماد على الطاقة المستدامة. من ناحية أخرى، سيعمل تعاوننا مع إنفنيتي باور على زيادة حجم الطلبيات السوقية التي ننفذها في القارة، من خلال إقامة بنى تحتية للطاقة الشمسية ذات مستوى عالمي يمكنها خلق الآلاف من فرص العمل المحلية، وضمان مستقبل أكثر استدامة للطاقة في أفريقيا."

خطاب منح مشروط لأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروعات مجمع نجويدي للطاقة الشمسية (المقاول المفضل)

وقّعت إنفنيتي باور خطاب منح مشروط مع شركة باور تشاينا قويتشو المحدودة للهندسة (PCG) لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) لمشاريع الطاقة الشمسية في مجمع نجويدي بجنوب أفريقيا بقدرة 488 ميجاوات، في خطوة مهمة لبدء تنفيذ المشروع.

وقّع خطاب المنح مو شياو تشينغ، المدير العام لشركة باور تشاينا قويتشو المحدودة للهندسة، ومن المتوقع أن يزوّد المشروع نحو 289,000 منزل بالكهرباء، مع تفادي انبعاث أكثر من 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يدعم قدرات جنوب أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة، ويساعدها على تنفيذ الأهداف الوطنية للاستدامة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال مو شياو تشينغ، المدير العام لشركة باور تشاينا قويتشو المحدودة للهندسة: "يمثل هذا المشروع محطة بارزة تجسد التزام باور تشاينا قويتشو بدعم طموحات جنوب أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة. ومن خلال الاستفادة من خبرتنا العالمية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى المرافق، فإننا نستهدف إقامة محطة للطاقة الشمسية تتمتع بالكفاءة والاستدامة والاعتمادية، للمساهمة بشكل ملموس في تعزيز أمن الطاقة في جنوب أفريقيا، وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد."

توقيع خطاب منح – مشروع نِفر المنيا للطاقة الشمسية في مصر



أُقيمت مراسم الاحتفال الرسمية بالتوقيع على خطاب المنح (الذي تم توقيعه في الربع الأول من هذا العام) بين إنفنيتي باور وشركةAIKO Energy، بالتعاون مع منصة الطاقة التابعة لحسن علام، شريك المشروع. يتضمن المشروع توريد وحدات الخلايا الشمسية (PV) لمشروع نِفر المنيا بقدرة 1.2 جيجاوات في مصر.

قام بالتوقيع على الخطاب جاستن يوان، رئيس قطاع المبيعات الخارجية فيAIKO Energy، ومن المتوقع أن يولّد المشروع طاقة نظيفة تكفي لتزويد نحو 1.4 مليون منزل بالكهرباء، مع تفادي انبعاث حوالي 1.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وبهذه المناسبة، قال جاستن يوان، رئيس قطاع المبيعات الخارجية في AIKO Energy: "تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر أسواق الطاقة النظيفة نشاطًا في العالم. في الوقت نفسه، اعتبر خطاب المنح لمشروع نِفر المنيا بمثابة تصويت قوي بالثقة خلال منتدى أفريقيا للطاقة والذي يُعتبر منصة مثالية للإعلان عن هذه الشراكة البارزة أمام المجتمع العالمي. هذا التعاون يفتح الباب أيضًا لتطوير مشترك لمشروعات الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة المستقبلية في المنطقة. لقد تم تصميم تقنية ABC الخاصة بـ AIKO خصيصًا لتحمّل الظروف الصحراوية القاسية، مع إنتاجية عالية ومستقرة تدعم خطط شركائنا التوسعية لسنوات طويلة."

تسريع التنفيذ عبر محفظة متنامية للمشروعات قيد التطوير

يعكس التوقيع على هذه الاتفاقيات ما تحققه إنفنيتي باور من تقدم مستمر في تنفيذ محفظة مشروعاتها للطاقة المتجددة والتي تبلغ قدراتها الاجمالية 16 جيجاوات، خاصة مع انتقال عدة مشاريع منها لمراحل التنفيذ الفعلية في عدد من الأسواق الأفريقية الرئيسية.

كما تجسد هذه الاتفاقيات استراتيجية إنفنيتي باور في الاعتماد على الشراكات مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، لتقديم حلول طاقة متجددة قابلة للتمويل والتوسع في أفريقيا. ومن خلال الجمع بين الخبرات التكنولوجية والقدرات المالية والخبرة بالأسواق المحلية، تلعب هذه الشراكات دورًا محوريًا في تسريع الوصول لطاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة في جميع أنحاء القارة.

نبذة عن إنفنيتي باور:

تُعد إنفنيتي باور أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة، وهي ثمرة الشراكة بين كل من إنفنيتي المصرية ومصدر الإماراتية. تطور الشركة مشاريع توليد الطاقة في أفريقيا من مصادر متجددة، وتحديدًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة لغيرها من حلول توليد الطاقة الأخرى مثل تخزين البطاريات، حيث تسعى الشركة للوصول إلى قدرات تشغيلية تبلغ 10 جيجاوات بحلول عام 2032.

تمتلك الشركة حاليًا محفظة تشغيلية كبيرة تضم مشروعات للطاقة المتجددة بقدرات اجمالية 1.3 جيجاوات في كل من مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، وهو ما يساهم في تفادي أكثر من 3 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. لدى الشركة أيضًا العديد من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التنفيذ بقدرات اجمالية تصل إلى 16 جيجاوات، بما في ذلك مشروعات سيتم تنفيذها على المدى القصير بقدرات تصل إلى 3 جيجاوات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.weareinfinitypower.com

نبذة عن شركة سترلينج أند ويلسون المحدودة للطاقة المتجددة(SWREL)

تُعد إسترلينج وويلسون المحدودة للطاقة المتجددة(SWREL)من الشركات العالمية المتخصصة في تقديم حلول الهندسة والتوريد والإنشاءات (EPC) المتكاملة لقطاع الطاقة المتجددة. تقدم الشركة حلولها لمشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، والطاقة الشمسية العائمة، وحلول الطاقة الهجينة وتخزين الطاقة، وطاقة الرياح، ولديها محفظة مشروعات إجمالية تتجاوز27.3 جيجاوات، بما في ذلك المشروعات القائمة والمشروعات قيد التطوير.

تدير SWREL أيضًا عقودًا للتشغيل والصيانة لمشروعات الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 13.5 جيجاوات، بما في ذلك مشروعات أنشأتها شركات أخرى. تعمل الشركة حاليًا في28 دولة، ولها عمليات في الهند، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وأستراليا، والأمريكتين.

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نبذة عن باور تشاينا قويتشو المحدودة للهندسة (PCG)

شركة باور تشاينا قويتشو المحدودة للهندسة (PCG) (والتي يُشار إليها باسم قويتشو للهندسة) هي احدى شركات باور تشاينا للإنشاءات (باور تشاينا)، وهي شركة صينية مركزية عملاقة مملوكة للدولة، ومدرجة ضمن قائمة Fortune Global 500، كما تخضع لإدارة لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها التابعة لمجلس الدولة الصيني. يقع مقر الشركة في مدينة قوييانغ التابعة لمقاطعة قويتشو، ويبلغ رأس مالها المسجل مليار يوان صيني. تُعد قويتشو للهندسة واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال عقود الهندسة والتوريد والإنشاءات (EPC) في قطاع الطاقة المتجددة، مع قدرات عالمية قيد التشغيل تتجاوز 30 جيجاوات.

لمزيد من المعلومات حول Powerchina Guizhou، يرجى زيارة:

http://en.gepcc.powerchina.cn/

نبذة عن AIKO

تُعدAIKO شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية ولديها تصنيف عالمي مرتفع. تتخصص الشركة في البحوث والتطوير وتصنيع منتجات توليد الطاقة الشمسية، بما في ذلك الخلايا الشمسية، ووحدات ABC، والحلول المتكاملة المصممة حسب الاستخدامات المختلفة.

وانطلاقًا من رسالتها المتمثلة في "تمكين التحول لعصر خالٍ من الكربون"، تواصل AIKO جهودها في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

https://aikosolar.com

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