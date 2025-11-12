الرياض، المملكة العربية السعودية: في وقت يُعيد فيه العالم التفكير في طرق تحقيق التقدم، كشف منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026 عن إطار عمله الموضوعي بعنوان "مفترقات النمو"، وسيُعقد المنتدى في الرياض تحت هذه الرؤية الشاملة. سيستكشف المنتدى ستة محاور محورية تعكس التحولات التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، وأنماط الاستهلاك، وقيادة الأعمال:

النمو في عالم مُعاد ترتيبه

الذكاء الاصطناعي وقوة المضاعفات

الجنوب العالمي كمحرك للنمو

الخبرة كبنية تحتية للنمو

ترتيب المستهلك المستقبلي

القيادة ما بعد المرونة

ومع استمرار تحوّل الجاذبية الاقتصادية والثقافية للعالم، تقف الرياض عند مفترق التحول، موصلة بين الشرق والغرب، والتقليد والابتكار، لتشكل المنصة المثالية لهذا الحوار العالمي.

يتزامن إطلاق المنتدى مع الإعلان عن شراكتين استراتيجيتين مع سينومي سنترز وشركة بنده للتجزئة، ما يبرز صعود المملكة العربية السعودية كقوة دافعة في قصة النمو العالمية.

وقال بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي: "من الرياض تبدأ محادثة جديدة. من خلال تأسيس أجندة النمو السنوية لعام 2026 والتعاون مع شركاء رؤيويين مثل سينومي سنترز وشركة باندا للتجزئة، نعكس حقيقة أوسع: العقد القادم من الازدهار سيحدده التعاون بين الأسواق الناشئة والأسواق الراسخة."

وقالت أليسون ريهيل-إرغوفن، الرئيسة التنفيذية لسينومي سنترز: "نفخر بشراكتنا مع منتدى "دائرة قادة التجزئة العالمي"، المنصة التي تشاركنا الرؤية والالتزام بتشكيل مستقبل قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية. وتأتي مشاركة سينومي تأكيداً على حرصنا على تعزيز الابتكار والتعاون والتميّز في هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإعادة تعريف تجربة المتسوق من خلال وجهات عالمية المستوى."

صرح الدكتور بندر حموه، الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة: "نفخر في بنده للتجزئة بشراكتنا الاستراتيجية مع منتدى دائرة قادة التجزئة 2026، ونتطلع إلى مشاركة رؤيتنا حول مستقبل قطاع التجزئة في المملكة والمنطقة، وتعزيز تعاوننا مع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لصياغة مستقبل أكثر استدامة يرتكز على تجربة عملاء استثنائية، تُسهم في تطويرها التحولات الرقمية والحوكمة الذكية، وتدعمها سلاسل إمداد مستدامة تعزز القيمة للمجتمع والاقتصاد."

وسيجمع المنتدى، المقرر عقده في 3–4 فبراير 2026، أكثر من 2,000 قائد عالمي وصانع سياسات ومبتكر من أكثر من 40 دولة لتحديد الفصل التالي من النمو في قطاعات التجزئة، والمستهلك، ونمط الحياة.

نبذه عن منتدى دائرة قادة التجزئة:

يُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع بين أبرز قادة قطاع التجزئة وصنّاع القرار والمبتكرين حول العالم لقيادة تغييرات إيجابية في الصناعة.

وتتمثل رسالته في تعزيز التعاون وتسريع التقدم المنهجي من خلال حوارات رفيعة المستوى، ومبادرات استراتيجية، ورؤى عملية قابلة للتنفيذ.

ومن خلال برنامج متكامل من الفعاليات – بما في ذلك قمة الرؤساء التنفيذيين في نيويورك، والاجتماع السنوي للتجزئة في الرياض، وقمة الأزياء في ميلانو – يوفر المنتدى مساحة موثوقة لصنّاع القرار لتوحيد الأولويات ودفع عجلة الابتكار عبر منظومة الأزياء العالمية.

للمزيد من المعلومات: https://rlcglobalforum.com/

