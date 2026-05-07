أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ، وقّعت شركة الخزنة للجلود، المصنع الوطني المستدام للجلود في دولة الإمارات والمنشأة الوحيدة في الدولة التي تمتلك سلسلة قيمة متكاملة بالكامل، مذكرتي تفاهم استراتيجيتين خلال معرض “اصنع في الإمارات 2026”، بما يعزّز دورها في دعم التوطين الصناعي، والتصنيع المستقبلي، والحرفية الإماراتية.

تركّز مذكرة التفاهم مع روكس على استكشاف فرص التعاون في حلول الجلود المخصصة لقطاع السيارات، بما يشمل الجلود المشطبه، والمكوّنات المقطعة المتقدمة، والأجزاء الدقيقة الهندسة لتطبيقات التنقل المستقبلي.

وفي إطار متصل، وقّعت الخزنة للجلود اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة لدعم الحرفية الإماراتية، وتطوير منتجات جلدية مستوحاة من التراث، وبرامج التدريب، ودمج فنون الجلد التقليدية ضمن الممارسات الصناعية الحديثة.

وقالت شمسة معيض الأحبابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخزنة للجلود:“تعكس هذه الاتفاقيات الدور المزدوج الذي تقوم به الخزنة للجلود في تطوير التصنيع الصناعي عالي القيمة لتطبيقات التنقل المستقبلي، مع الحفاظ على إرث الجلود الإماراتي وتنميته. فمن خلال شراكتنا مع روكس، نسعى إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك موثوق في حلول الجلود المخصصة لقطاع السيارات، فيما يعزز تعاوننا مع وزارة الثقافة التزامنا بالحرفية والهوية والإرث الوطني.”

وتسلّط هذه الاتفاقيات الضوء على الدور المتنامي للخزنة للجلود في دعم الأجندة الصناعية لدولة الإمارات، من خلال الربط بين التراث والتوطين والتصنيع المتقدم.

نبذة عن الخزنة للجلود

تُعد الخزنة للجلود المصنع الوطني المستدام للجلود في دولة الإمارات، وقد تأسست انطلاقاً من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهي المنشأة الوحيدة في الدولة التي تمتلك سلسلة القيمة المتكاملة.

