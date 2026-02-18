الرياض، المملكة العربية السعودية- اختُتمت فعاليات قمَّة ومعرض "وام السعودية 2026 – المعرض العالمي للتصنيع واللوجستيات المتقدمة" التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، مستضيفةً مجموعة من الجلسات المؤثرة، الاتفاقات الاستراتيجية، والعروض الابتكارية. وسلّط الحدث الضوء على التقدم المتسارع الذي تشهده المملكة في مسيرة التحول الصناعي ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

واستقطب الحدث، الذي نظَّمته شركة "كون العالمية" بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، كوكبة من الخبراء والمتخصصين من أكثر من 45 دولة، متيحًا مساحة للتواصل وإبرام الشراكات وتحويل الأفكار إلى أثر ملموس يحفّز مسيرة التقدم في المشهد الصناعي العالمي.

وفي هذا الإطار، قال أليكس نيكول، نائب الرئيس للصناعات الجديدة في شركة "كون العالمية": "تميزت نسخة هذا العام بجمع المنظومة الصناعية المتكاملة في منصة واحدة. فإلى جانب استقطابنا لعدد كبير من الزوار، نجحنا في جذب مشترين جادين من الأسواق الدولية ومن داخل المملكة بشكل أساسي، ما يعكس مكانة المملكة العربية السعودية كأحد أكثر الأسواق الصناعية ديناميكية وتسارعاً في العالم".

وفي اليوم الختامي، برزت منصة "وان تانك" (1Tank) الرائدة من "1 تريبرينيور" (1Trepreneur)، التي استهدفت ربط المؤسسين الطموحين بقادة القطاع والمستثمرين النشطين وصنّاع القرار. كما شهد الحدث إقامة حفل توزيع جوائز مسابقة "سوبرنوفا" (Supernova Pitch Competition)، حيث تم منح جائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار أمريكي لشركة "ديجيتال بتروليوم" (DIGITAL PETROLEUM).

وتعليقاً على الفوز، قال فخر الدين مرابط، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "ديجيتال بتروليوم": "إن فوزنا بمسابقة "سوبرنوفا" يُعد تأكيداً قوياً على رسالتنا في شركة "ديجيتال بتروليوم". وبصفتنا شركة رائدة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، نحرص على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرقمنة عمليات القطاعات الصناعية وخفض انبعاثاتها، بما يشمل النفط والغاز، ومرافق المياه، وقطاع التصنيع. ولم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا دعم "وام السعودية"، ونحن نثمّن هذه الشراكة ونعتز بأن نكون إلى جانبكم في هذه المسيرة".

وفي إطار تعزيز دور الحدث كمنصة دولية للتواصل وإبرام الشراكات، شهد "وام السعودية 2026" توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية. فقد وقّع فيتالي هاليليوكا، المدير العام والشريك المؤسس لشركة BHAG Digital، اتفاقية شراكة استراتيجية مع AI‑LOG Middle East، بهدف تسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات التصنيع الذكي. كما وقّعت الشركة أيضاً اتفاقية شراكة مع "ترست آنجل" (Trust Angle) لتعزيز الأتمتة في القطاع الصناعي وتطوير حلول تكامل العمليات وتقنيات إنترنت الأشياء، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة شركة BHAG Digital نحو تقديم حلول صناعية أكثر تكاملاً وقابلية للتوسع. كما وقّعت شركتا "تخليص اكسبرو" (TAKLEES EXPRO) وPNT Certificate اتفاقية تعاون لتسهيل إصدار شهادات محددة وتقديم خدمات اختبار معتمدة للعملاء، بما يعزز القيمة المشتركة للطرفين.

ووفر "وام السعودية 2026" مساراً مثالياً لرواد الأعمال الطموحين، حيث ربط "برنامج المستثمرين" الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية بكبار التنفيذيين والمستثمرين. كما برزت منصات عرض المشاريع الرائدة، مثل مسابقة "سوبرنوفا للشركات الصناعية الناشئة" (Supernova Industry X Pitch Competition)، ومسابقة "ريفر فينتشر ستوديو" (River Venture Studio Pitch Competition)، ومنصة "وان تانك" (1Tank)، التي سلطت الضوء على أبرز المبتكرين الواعدين في المنطقة.

وانسجاماً مع مسيرة التحول الصناعي في المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، حفز المعرض ابتكارات غير مسبوقة عبر تسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة في الأتمتة المرتكزة على الإنسان، والانتقال نحو الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0)، وتداعيات تقنيات الكم على قطاع التصنيع، والجدوى الاقتصادية للتصنيع الأخضر. كما مهدت "منصة الصناعة" الطريق لنقاشات استراتيجية مؤثرة، حيث استعرض متحدثون بارزون حلول الذكاء الاصطناعي المستقل وأفضل الممارسات العالمية في التصنيع المتقدم، مقدمين رؤى جوهرية حول أنظمة الإنتاج المستقبلية.

وشهد الحدث تركيزاً على تعزيز التنافسية العالمية والمرونة، من خلال جلسات استكشفت قدرات التصنيع في المملكة ضمن اقتصاد عالمي متغير، والدور المتنامي للتوائم الرقمية في اتخاذ القرارات في المجال الصناعي، وأهمية الذكاء الاصطناعي في تحويل القطاع.

وشكل "وام السعودية 2026" منصة فريدة جمعت قادة الفكر الدوليين وصناع السياسات وخبراء الصناعة لرسم ملامح المرحلة المقبلة من التحول الصناعي. وتم تنظيم الحدث بالشراكة مع "آي. إن. أس. أم. إي" (INSME) و"سايبر تك أكسليريشن" (CyberTech Acceleration) و"أن تريبرينور" (1Trepreneur) و"آي. كيو. بي. أن" (IQBN). كما ساهم تعاوننا مع شريكنا الاستراتيجي "مدن"، إلى جانب الدعم اللامحدود من الرعاة الرئيسيين مثل "صندوق التنمية الصناعية السعودي" و"أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) و"إنفور" (Infor)، في تعزيز الأثر الاستراتيجي للمعرض.

نبذة عن شركة "كون العالمية" (KAOUN International)

تعد "كون العالمية" شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، وهي شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات الكبرى على مستوى العالم. تشمل محفظة الشركة "معرض الغذاء السعودي"، وهو أكبر معرض للأغذية في المملكة، ومعرض "التصنيع الغذائي السعودي". وترتبط "كون العالمية" أيضاً بفعالية "جيتكس جلوبال" (GITEX GLOBAL)، الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عالمياً. ويُبنى معرض "وام السعودية" على نجاح هذه الفعاليات ويعزز الشراكة الاستراتيجية مع "مدن" (MODON). وانطلاقاً من رسالتها الرامية إلى "بناء علاقات لا حدود لها"، توظف "كون العالمية" إرث مركز دبي التجاري العالمي لدفع عجلة النمو والتعاون عبر قطاعات التكنولوجيا، والأغذية، والابتكار الصناعي.

