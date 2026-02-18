وضعت شركة إنرشيا للتنمية العقارية خطة طموحة لعام 2026 تتضمن تحقيق مبيعات بنحو 16 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال عام 2025، بزيادة تناهز 167%، بجانب تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية وطرح مراحل جديدة داخل المشروعات القائمة، والتوسع المدروس في محفظة الأصول.



تسعى الشركة خلال العام الحالي رفع حجم الإنفاق الاستثماري لـ 6 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة قدرها 72%، بهدف دعم الأعمال الإنشائية ودفع وتيرة الأعمال بمختلف المشروعات، في إطار التزام الشركة بتسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للتسليم، وفي الوقت ذاته تحسين كفاءة التشغيل، والحفاظ على جودة التنفيذ.



من جانبه، قال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن "إنرشيا" تُركز على البدء في تطوير مراحل جديدة داخل المشروعات القائمة، وتوسيع نطاق أعمال البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، كما تشمل الخطة تسريع وتيرة طرح وتسليم مراحل جديدة، بما يدعم التدفقات النقدية ويعزز القدرة على تمويل التوسعات المستقبلية ذاتيًّا.



وحول تمويل تلك الاستثمارات الضخمة، قال العدوي إن «إنرشيا» حصلت مؤخرًا على تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 5.2 مليار جنيه؛ لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «چيفيرا» بمنطقة رأس الحكمة، من خلال تحالف مصرفي، يضم عددًا من كبرى البنوك المصرية وهي: "بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والاسكان وبنك قناة السويس".



التسليمات تمثل عنصرا أساسيًا في استراتيجية 2026

أضاف العدوي أن ذلك التمويل يعكس الثقة التي تتمتع بها الشركة لدى القطاع المصرفي، كما تمثل خطوة مهمة في دعم خطط التنفيذ الخاصة بـ "چيفيرا" أحد أكبر مشروعاتها السياحية والسكنية، فضلاً عن تحسين الهيكل التمويلي للشركة عبر إطالة آجال الاستحقاق وتخفيف الضغوط على التدفقات النقدية، بما يتيح توجيه الموارد الذاتية إلى تسريع الأعمال الإنشائية والالتزام بالجداول الزمنية للتسليم.



أشار إلى أن الأثر الاستراتيجي للتمويل يتجاوز كثيرًا البُعد التمويلي إذ يدعم أيضًا تنافسية مشروع «چيفيرا» ويرفع من جاذبيته الاستثمارية، سواء للمشترين أو الشركاء المحتملين، كما يفتح المجال أمام توسع الشركة في استخدام أدوات التمويل المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مرونة هيكل رأس المال ويدعم استدامة النمو على المديَين المتوسط والطويل.



فيما يتعلق بمحفظة أراضي الشركة، قال العدوي إن الاستحواذ على أراضٍ جديدة يعتبر محورًا أساسيًّا في استراتيجية الشركة التوسعية لعام 2026؛ حيث تستهدف الشركة الاستحواذ علي أرض داخل القاهرة، لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات يواكب توجه السوق نحو المجتمعات العمرانية المتكاملة.



تعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"إنرشيا" أن خطة الشركة تتضمن تعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل، بما يعزز القدرة على التوسع المدروس للمحفظة العقارية خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن اختيار المواقع الجديدة يتم وَفق معايير دقيقة تشمل قوة الطلب الفعلي، والبنية التحتية المتاحة، وإمكانية إضافة مكونات سكنية وتجارية وخدمية متكاملة؛ لضمان تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة وتقليل المخاطر الجغرافية والمالية.



لفت إلى أن الشركة تستهدف تعزيز التنوع الجغرافي لمشروعاتها، وخلق فرص نمو جديدة تواكب متغيرات السوق، وتضمن الاستدامة طويلة الأجل، ومن هذا المنطلق عملت الشركة على دخول السوق السعودي كأحد الأسواق الواعدة بالمنطقة؛ حيث قامت بتأسيس شركة تطوير عقاري بالمملكة العربية السعودية كذلك قامت بانهاء كاقة التراخيص والمافقات اللازمة لمزاولة نشات التطوير العقاري بأعلى فئة لتطوير المشروعات العقارية، حيث وصلت الدراسات الخاصة بالفرص الاستثمارية والأراضي لمراحلها النهائية، تمهيدًا لإطلاق أول مشروع عقاري بمدينة الرياض.

قال العدوي إن «إنرشيا» ركزت في 2025 على تعظيم معدلات التنفيذ الفعلي؛ بمختلف مشروعاتها الممتدة من غرب القاهرة وحتى الساحل الشمالي بمنطقة رأس الحكمة، وأسهم هذا التوجه في تسريع وتيرة التنفيذ.

