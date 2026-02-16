المدينة المنورة، أعلنت شركة "طيبة"، الرائدة في قطاع الضيافة بالمملكة، عن مشاركتها كشريك استراتيجي في النسخة الثالثة من منتدى العمرة والزيارة 2026، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك في مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل 2026.

ويُعد المنتدى أكبر تجمع عالمي لمنظمي رحلات العمرة، والمستثمرين، والمطورين، وقادة قطاع الضيافة، ومبتكري التكنولوجيا، إلى جانب مختلف أصحاب المصلحة في صناعة الضيافة.

تأتي مشاركة "طيبة" كشريك استراتيجي انطلاقًا من دورها المحوري في دعم وتطوير قطاع الضيافة والإسهام في بناء تجارب زيارة متكاملة ومستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المدينة المنورة كوجهة عالمية رائدة للعمرة والزيارة.

في هذا السياق، صرّح سلطان العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة، قائلاً: "بفضل خبرتها العريقة، استطاعت طيبة بناء منصة ضيافة متكاملة تشمل الاستثمار والتطوير والتشغيل، مع التركيز على جودة التجربة وتلبية احتياجات الزائر في المقام الأول. ومن هذا المنطلق، نعتز بشراكتنا الاستراتيجية في منتدى العمرة والزيارة 2026، الذي يمثل منصة محورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في قطاع الضيافة".

ومن المتوقع أن يشارك في نسخة هذا العام من المنتدى أكثر من 160 متحدثًا، و150 عارضًا، وأكثر من 40 ألف زائر، وتوقيع نحو 5,000 اتفاقية متخصصة في قطاع العمرة، بما يعكس حجم التأثير الاقتصادي والخدمي المرتقب للمنتدى على مستوى القطاع.

وأضاف العتيبي: "نؤمن في طيبة بأن الارتقاء بتجربة العمرة والزيارة يبدأ من تكامل الأدوار بين مقدمي الخدمات، وتبني الحلول المبتكرة، والاستثمار في الإنسان والمكان، ونسعى من خلال وجودنا في المنتدى إلى مشاركة خبراتنا وتوسيع أثرنا الإيجابي، بما يواكب تطلعات ضيوف الرحمن، ويعزز مكانة المدينة المنورة كوجهة ضيافة عالمية مستدامة".

يُشار إلى أن المنتدى يهدف إلى مناقشة قضايا قطاع الضيافة ، وتوحيد الجهود المشتركة لتطويره والارتقاء بتجربة الزيارة، وتبادل الأفكار بين صُنّاع القرار ومقدمي الخدمات، وإيجاد لغة تواصل خدمية موحدة، والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وابتكار الحلول لمعالجة التحديات القائمة، وتحويلها إلى فرص مستقبلية واعدة ضمن آفاق عمل جديدة لقطاع العمرة والزيارة.

نبذة عن شركة طيبة:

طيبة هي شركة سعودية مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحت رمز التداول 4090، وتتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا لها. انطلقت الشركة من إرث عريق يعود إلى عام 1976م، وتتمتع بخبرة طويلة في تطوير وتشغيل وإدارة الأصول الفندقية والتجارية والسكنية، بما يعكس التزامها بتقديم تجارب ضيافة راقية ومتكاملة.

تضم محفظة طيبة التشغيلية أكثر من 40 منشأة تشمل ما يزيد عن 8,000 مفتاح فندقي، موزعة عبر شبكة واسعة من الفنادق والمرافق في مختلف مناطق المملكة. كما تعمل الشركة حاليًا على إنشاء أكثر من 8 مشاريع فندقية جديدة، تعكس توجهها نحو التوسع النوعي وتعزيز حضورها في وجهات استراتيجية.

وتقوم طيبة بتشغيل أكثر من 12 علامة تجارية فندقية، تشمل علامات سعودية محلية مثل مكارم، إلى جانب علامات عالمية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الدولية مثل ماريوت الدولية، هيلتون العالمية، IHG، أكور، وميلينيوم، مما يعزز من تنوع عروض الضيافة وجودتها.

تُعد طيبة شريكًا استراتيجيًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير وجهات فندقية نوعية ترتقي بتجربة السياح والضيوف والزوار، وتُعزز من جودة الحياة في المدن السعودية، بما في ذلك المدن المقدسة والمواقع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتتبنى طيبة نموذجًا تشغيليًا مرنًا يشمل:

الاستثمار والتطوير المباشر الشراكات الاستثمارية إدارة الأصول تشغيل الفنادق والمرافق والمنشآت العقارية التجارية والسكنية هذا النموذج يتيح للشركة التوسع بكفاءة في مختلف القطاعات والمناطق، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي. ولمزيد من المعلومات حول طيبة، يرجى زيارة موقع الشركة www.taiba.com.sa.

