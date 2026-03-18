دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكدت شركة (آر إكس) أن دورة عام 2026 من معرض سوق السفر العربي التي كان من المقرر إقامتها في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، قد تم تأجيل موعد انطلاق فعالياتها إلى الفترة الممتدة من 17 إلى 20 أغسطس 2026 في نفس مكان انعقادها.

وقد تم اتخاذ قرار تأجيل انطلاق فعاليات المعرض حرصاً على سلامة وراحة العملاء والشركاء والزملاء، ولإتاحة مزيد من الثقة والمرونة لمجتمع السفر والسياحة العالمي لحضوره.

هذا ويُقام معرض سوق السفر العربي، في دورته الثالثة والثلاثين، كمنصة مثالية عالمية رئيسية تربط بين وجهات السفر، وموردي خدمات السفر، وعلامات الضيافة التجارية، وشركات الطيران، ومزودي التكنولوجيا، والمتخصصين في قطاع السفر من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة صرحت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، قائلةً:

"لطالما شكّل سوق السفر العربي منصةً مثالية تجمع مجتمع السفر والسياحة العالمي في دبي، مما يتيح للوجهات السياحية والموردين وقادة القطاع التواصل والتعاون ورسم ملامح مستقبل هذا القطاع".

وأضافت كورتيس قائلة: "تتمثل أولويتنا في ضمان سلامة عملائنا وشركائنا وزملائنا ورفاهيتهم، حيث يعكس قرار تأجيل انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026 إلى شهر أغسطس التزامنا بضمان مشاركة الجميع بثقة ومرونة في تخطيط مشاركتهم في هذا التجمع الهام في قطاع السياحة، ونتطلع إلى الترحيب مجدداً بمجتمع السفر الدولي في دبي في وقت لاحق من هذا العام".

وسيبقى فريق آر إكس ملتزمًا بدعم جميع المشاركين وسيعمل عن كثب مع العارضين والشركاء وأصحاب المصلحة لضمان انتقال سلس إلى المواعيد الجديدة.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 33 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من 17 إلى 20 أغسطس 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن IBTM في سوق السفر العربي

يُعد IBTM في سوق السفر العربي منصةً متخصصةً لفعاليات الأعمال ضمن سوق السفر العربي (ATM)، حيث يربط مجتمع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) العالمي بقطاع الاجتماعات والفعاليات الكبرى المتنامي بسرعة في الشرق الأوسط.

يجمع هذا الحدث بين منظمي الجمعيات، ومنظمي المؤتمرات، والمشترين من الشركات، ووكالات الحوافز، والوجهات، والمواقع، وشركات إدارة الوجهات السياحية، وموردي فعاليات الأعمال المتخصصين في فعاليات عالمية المستوى. بفضل برنامج شامل لاستضافة المشترين، وشبكات تواصل مُستهدفة، ومواعيد مُجدولة مُسبقًا، ومنصة مُخصصة لفعاليات الأعمال تضم جلسات يُديرها خبراء، يُمثل IBTM في سوق السفر العربي منصةً أساسيةً لدفع عجلة الابتكار والتعاون والنمو في قطاع الاجتماعات العالمي.

نبذة عن معرض ATM Travel Tech

يُعدّ معرض ATM Travel Tech الحدث التكنولوجي الرائد المصاحب لمعرض سوق السفر العربي (ATM)، حيث يهدف إلى عرض أحدث الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها تغيير مستقبل صناعة السفر بحلول عام 2040. سيضم المعرض أكثر من 180 عارضًا من 30 دولة في قاعتين مخصصتين، ليُشكّل بذلك منصة ديناميكية لعرض التقنيات والشركات الناشئة والأفكار المبتكرة التي تُساهم في تشكيل مستقبل السفر.

ويشمل المعرض مركزًا متكاملًا للتكنولوجيا والابتكار يمتد على مساحة 850 مترًا مربعًا، حيث يقدم عروضًا تفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتات، والتقنيات المالية، والتقنيات الخضراء. كما سيجمع "منصة المستقبل" قادة التكنولوجيا على مستوى العالم ورواد الأعمال وأصحاب رؤى المستقبل لمناقشة مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية المتقدمة وأمن الإنترنت والاستدامة، بالإضافة إلى فعاليات عرض المشاريع للشركات الناشئة. انطلاقًا من القطاع الأسرع نموًا في معرض سوق السفر العربي، يُعدّ معرض ATM Travel Tech منصة ديناميكية تُسهم في تطوير مستقبل تقنيات السفر.

https://www.wtm.com/atm/en-gb.html

WTM Global Hub:

هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 13 ولغاية 15 أبريل عام 2026 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

يرجى متابعة مجموعة شمال على:

A member of the ECCO Communications Network

-انتهى-

#بياناتشركات