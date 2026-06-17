أعلنت "ترينا سولار"، الشركة الرائدة عالمياً في توفير الحلول الذكية في مجال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، عن مشاركتها في منتدى الطاقة الأفريقي 2026، المقام في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في جنوب أفريقيا، والذي يُعقد من 16 إلى 19 يونيو الجاري. وتحت شعار"بناء مستقبل أفريقيا الصناعي"، تستعرض "ترينا سولار" منظومتها المتكاملة الأكثر تطوراً في جناحE22، والتي تجمع بين وحدات الطاقة الشمسية عالية الأداء وأنظمة تخزين الطاقة وتتبع الطاقة الشمسية الذكية، لتقدم حلول شاملة وتنافسية لمشاريع الطاقة على نطاق المرافق في جميع أنحاء أفريقيا.

ويرتكز حضور "ترينا سولار" في منتدى الطاقة الأفريقي 2026 حول الإطلاق الرسمي لوحدات "فيرتكس إن" و "فيرتكس إس بلس" من الجيل الثالث، المدعومة بتقنية "i-TOPCon" المتقدمة والحاصلة على براءة اختراع. وتُرسخ هذه السلسلة معياراً جديداً في صناعة الطاقة الكهروضوئية، إذ تقدّم جيلاً جديداً من حيث إنتاج الطاقة والكفاءة والموثوقية لتطبيقات الطاقة الشمسية في نطاق المرافق والتطبيقات التجارية والصناعية والسكنية، مما يدفع بقطاع الطاقة الشمسية العالمي نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.

وتعليقاً على مشاركة الشركة، قال "تود لي"، رئيس "ترينا سولار" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "تمر أفريقيا بمرحلة محورية في مسيرتها نحو الطاقة. إذ تتطلب طموحات القارة في التصنيع حلول طاقة متكاملة وموثوقة وقابلة للتطوير، وهذا تحديداً ما تقدمه "ترينا سولار" في المنتدى. فمع إطلاق سلسلة وحداتنا من الجيل الثالث وأحدث تقنياتنا في التخزين والتتبع، فإننا لا نستعرض منتجاتنا فحسب، بل نؤكد التزامنا طويل الأمد بمستقبل الطاقة النظيفة في أفريقيا واستعدادنا لنكون شريكاً استراتيجياً في كل مرحلة من مراحل هذه المسيرة."

وتُقدّم وحدة "فيرتكس إن" من الجيل الثالث قدرة إنتاجية قصوى تبلغ 760 واط وكفاءة تصل إلى 24.5%، وهي مصممة خصيصاً لمشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق وتتميز بإنتاجية طاقة فائقة وتقلل التكلفة المعيارية للمشروع، ومتانة استثنائية لتناسب أقصى الظروف البيئية في أفريقيا. وقد حصلت على شهادة مقاومة ضد الأملاح والأمونيا والرمال والظروف الجوية القاسية، وهي مصممة للأداء الأمثل في أصعب الظروف. وستكون وحدة "فيرتكس إن" من الجيل الثالث بقدرة 760 واط معروضة في جناح الشركة "E22" طوال فترة المعرض. كما تتضمن سلسلة "فيرتكس إن" من الجيل الثالث لوح مصمم لأنظمة التتبع أحادية القطب، بقدرة تصل إلى 670 واط وكفاءة 24.8%، مما يساعد على تحقيق أداء أعلى وتقليل تكاليف النظام، ويجعله خيارًا مثاليًا للمشاريع الكبرى.

وتُكمل مجموعة الجيل الثالث، وحدة "فيرتكس إس بلس"، المدعومة بتقنية i-TOPCon المتقدمة للخلايا من الفئة إن، وهي الخيار الأفضل للتطبيقات التجارية والصناعية والسكنية، بقدرة تصل إلى 485 واط وكفاءة 24.3%، مع تصميم أنيق وسلس وموثوقية طويلة الأمد مدعومة بضمان طاقة لمدة 30 عاماً.

وإلى جانب تشكيلة ألواح الطاقة الشمسية، تستعرض "ترينا سولار" حلّين متكاملين يُكمّلان منظومة الطاقة المتكاملة الخاصة بها. إذ يُشكّل نظام تخزين الطاقة "إليمينتا وإليكترا" من "ترينا ستوريج" حلاً متكاملاً لتخزين الطاقة يغطي جانبي التيار المستمر والتيار المتردد، مع إمكانية التنسيق مع نظام إدارة الطاقة "EMS" للتحكم الذكي في النظام والتفاعل مع الشبكة، مؤكداً قدرة الشركة على توصيل الطاقة من الألواح إلى الشبكة. ويتميز نظام "إليمينتا 3"، أحدث إصدارات سلسلة "إليمينتا"، بسعة 6.25 ميغاواط ساعي ومزوّد بخلايا بطارية بسعة 587 أمبير ساعي. وقد صُمم النظام وفق أعلى معايير السلامة، حيث يضم طبقة عزل حراري نانوية فائقة الرقة وحاوية بتصميم هيكلي متعدد الطبقات توفر مقاومة للحريق لمدة تصل إلى 120 دقيقة، إلى جانب ست طبقات من الحماية الكهربائية مدعومة بآلية فصل سريعة تستجيب خلال أجزاء من الثانية. يجمع نظام "إليكترا"، بين وظائف محول الطاقة "PCS" ومحول الجهد المتوسط، مما يبسّط عملية الربط بالشبكة ويُعزّز التنسيق بين جانبي التيار المستمر والتيار المتردد.

ويعد نظام "فانغارد 1بي تيرين بلس" إضافة جديدة إلى مجموعة أنظمة التتبع "فانغارد"، وهو مصمم لدعم نشر أنظمة الطاقة الشمسية على نطاق واسع في التضاريس المعقدة وغير المستوية. وبفضل تقنية المحامل الكروية الحاصلة على براءة اختراع وتصميم الأنابيب القابلة للانكماش، يُتيح النظام قدرة محسنة على التكيف مع التضاريس المختلفة سواء كانت محدبة أو مقعرة أو ذات شكل متموج، مع الحفاظ على التضاريس الطبيعية. مما يقلل من الحاجة إلى أعمال الهندسة المدنية، ويخفض الأثر البيئي والانبعاثات المصاحبة.

ولا تقتصر مشاركة "ترينا سولار" في منتدى الطاقة الأفريقي 2026 على قاعة المعرض فحسب، بل سينضم "تود لي" إلى جلسة حوار القيادة المغلقة في اليوم الأول من المعرض، ليشارك في نقاش رفيع المستوى مع كبار قادة القطاعين العام والخاص في أفريقيا تحت شعار "بناء مستقبل أفريقيا الصناعي"، واكتشاف الدور الاستراتيجي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة في تسريع أجندة التصنيع في القارة.

يعزز حضور "ترينا سولار" في منتدى الطاقة الأفريقي 2026 سجلها الحافل بالإنجازات في جميع أنحاء القارة. ففي جنوب أفريقيا، حيث تمتلك الشركة المرتبة الأولى في حصة السوق، وخطة مشاريع بقدرة 2 غيغاواط، قامت "ترينا سولار" بتسليم مشاريع بارزة على نطاق المرافق، بما في ذلك مشروع "خوتا" للطاقة بقدرة 506 ميغاواط ومحفظة مشاريع "موليلو" التي تضم مشروع "بوفورت ويست" بقدرة 382 ميغاواط، ومشروع "ميدلبونت" بقدرة 338 ميغاواط ومشروع "أوركني" للطاقة الشمسية بقدرة 220 ميغاواط، بإجمالي 940 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وفي مصر، وضع مشروع "أبيدوس" لتخزين الطاقة بقدرة 300 ميغاواط ساعي معياراً إقليمياً جديداً، ليصبح أول منشأة متكاملة لتوليد الطاقة وتخزينها على مستوى المرافق في البلاد، وأكملت ترينا سولار جميع مراحل المشروع، بدءًا من مرحلة التركيب ووصولًا إلى الربط بالشبكة الكهربائية، خلال 60 يومًا فقط. ويعكس هذا الإنجاز قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بكفاءة وسرعة عبر أكثر أسواق الطاقة حيويةً ونموًا في أفريقيا.

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​​لمحة حول ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.trinasolar.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

مريم عجاج - مديرة العلاقات العامة، ترينا سولار الشرق الأوسط وأفريقيا

البريد الإلكتروني: mariam.agag@trinasolar.com

لجين محسن - مستشارة أولى، فكرة كوميونيكيشنز

البريد الإلكتروني: lojayne.mohsen@fekracomms.com