صافي الدخل المعدل: 126.0 مليار ريال سعودي (33.6 مليار دولار أمريكي)، (الربع الأول من عام 2025: 99.8 مليار ريال سعودي / 26.6 مليار دولار أمريكي)1

صافي الدخل المعدل: 126.0 مليار ريال سعودي (33.6 مليار دولار أمريكي)، (الربع الأول من عام 2025: 99.8 مليار ريال سعودي / 26.6 مليار دولار أمريكي)1 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 115.2 مليار ريال سعودي (30.7 مليار دولار أمريكي)، (الربع الأول من عام 2025: 118.9 مليار ريال سعودي / 31.7 مليار دولار أمريكي)

التدفقات النقدية الحرة: 69.9 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار أمريكي)، (الربع الأول من عام 2025: 71.8 مليار ريال سعودي / 19.2 مليار دولار أمريكي)، متأثرة بزيادة رأس المال العامل بمقدار 59.1 مليار ريال سعودي (15.8 مليار دولار أمريكي)

نسبة المديونية: 4.8% كما في 31 مارس 2026، مقارنة مع 3.8% في نهاية عام 2025

نفقات رأسمالية بقيمة 45.4 مليار ريال سعودي (12.1 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول تدعم أهداف النمو

أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2026 بقيمة 82.1 مليار ريال سعودي (21.9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي، سيتم دفعها في الربع الثاني

زيادة الضخ عبر خط أنابيب شرق - غرب بشكل كبير ليصل إلى طاقته القصوى البالغة 7.0 ملايين برميل يوميًا في الربع الأول، مما يدعم الصادرات عبر الساحل الغربي للمملكة

توفّر طاقة التخزين المحلية والدولية خيارات إضافية لأرامكو السعودية

أسهم الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية الحيوية وخطط الطوارئ المُحكمة في دعم استمرارية الأعمال والمساعدة في تخفيف حدة الاضطرابات

تعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر:"يعكس أداء أرامكو السعودية في الربع الأول مرونة تشغيلية قوية وقدرة كبيرة على التكيّف في بيئة جيوسياسية معقدة. وقد أثبت خط الأنابيب شرق – غرب الذي أصبح يعمل بطاقته القصوى البالغة 7.0 ملايين برميل من النفط يوميًا، أنه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات النفط والمنتجات الأخرى إلى الأسواق، حيث ساعد في تخفيف آثار صدمة الطاقة التي يشهدها العالم، وأسهم في تقديم الدعم للعملاء المتضررين من قيود الشحن في مضيق هرمز.

وأظهرت الأحداث الأخيرة بوضوح الإسهام الحيوي للنفط والغاز في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وذلك يمثّل تذكيرًا واضحًا بأهمية توفر إمدادات طاقة موثوقة.

ورغم هذه التحديات، لا تزال أرامكو السعودية تُركّز على أولوياتها الاستراتيجية، وتستفيد من بنيتها التحتية المحلية وشبكتها العالمية للتغلّب على الاضطرابات. ومن جانبهم، أظهر موظفونا وموظفاتنا أيضًا درجة عالية من الاحترافية والتفاني والخبرة الكبيرة، مما أسهم في تمكيننا من مواصلة تقديم الخدمات لعملائنا وتحقيق القيمة لمساهمينا".

النتائج المالية الرئيسة

جميع المبالغ الواردة بالملايين ما لم يُذكر غير ذلك الربع الأول 2026 الربع الرابع 2025 الربع الأول 2025 صافي الدخل ﷼ 122,008 66,630 97,543 $ 32,536 17,768 26,011 صافي الدخل المعدل1 ﷼ 125,972 93,979 99,785 $ 33,593 25,061 26,609 النفقات الرأسمالية ﷼ 45,354 50,146 47,059 $ 12,094 13,372 12,549 التدفقات النقدية الحرة ﷼ 69,888 103,015 71,849 $ 18,637 27,472 19,160 توزيعات الأرباح الأساسية المدفوعة ﷼ 82,080 79,296 79,282 $ 21,888 21,146 21,142 العائد على متوسط رأس المال المستثمر3،2 % 20.7% 19.8% 20.8% متوسط سعر النفط الخام المحقق دولار أمريكي/برميل 76.9 64.1 76.3

1. تم تعديل مبالغ الربع الأول من عام 2025 لتعكس التعديلات التي أجريت على بنود التعديل لأغراض المقارنة.

2. يحسب على أساس مستمر لفترة 12 شهرًا.

3. تم تعديل رقم الربع الأول من عام 2025 ليعكس تعريف العائد على متوسط رأس المال المستثمر المعدل لأرامكو السعودية.

تعتزم أرامكو السعودية مناقشة نتائجها المالية النتائج المالية للربع الأول من عام 2026 عبر بث إلكتروني بتاريخ 11 مايو 2026 عند الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت الرياض، والساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت لندن، والساعة 8:00 صباحًا بتوقيت نيويورك. وللتسجيل في البث الإلكتروني، يُرجى زيارة الرابط: (https://www.aramco.com/investors)

للتواصل:

العلاقات الإعلامية: media.inquiries@aramco.com

علاقات المستثمرين: investor.relations@aramco.com

@saudi_aramco

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالمhttps://www.aramco.com/ar .

-انتهى-

#بياناتشركات