دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُقدم شركة أسوس محفظتها الأكثر شمولًا من حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حتى الآن في معرض كومبيوتكس لعام 2026، وتُبرز كيف يُصبح الذكاء الاصطناعي جانبًا أكثر تكاملًا وسلاسة في التجارب الرقمية اليومية، وذلك باستخدام هياكل مصانع الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي التي طورتها بالتعاون مع شركات إنفيديا وإنتل وأدفانسد مايكرو ديفايسز.

وتتصور رؤية "الذكاء الاصطناعي معًا" (AI Together) الخاصة بشركة أسوس نظامًا بيئيًّا متكاملًا للذكاء الاصطناعي يشمل مصانع الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للمؤسسات، ومساحات التخزين عالية الأداء، وحواسيب الذكاء الاصطناعي الشخصية، ومنصات المبدعين، وحلول الرعاية الصحية، وتقنيات الألعاب.

يتمثل التركيز الرئيسي للمعرض في اعتماد شركة أسوس لمنصة إنفيديا DSX لمصنع الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمؤسسات تسريع جاهزية النشر وتقليل الوقت اللازم للانتقال من تخطيط البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى خدمات الذكاء الاصطناعي التشغيلية بشكل كبير. وتتركز هذه الاستراتيجية حول وحدة الذكاء الاصطناعي من أسوس، والتي تعتمد على نظام إنفيديا Vera Rubin NVL72 ويمثلها الطراز XA VR721-E3. وتطرح الشركة المنصة كنظام ذكاء اصطناعي مبرّد بالسائل بالكامل على مستوى الرفوف للنماذج التي تحتوي على تريليون معلمة ومصانع الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، مما يتيح للمنظمات محاكاة وتقييم تركيبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قبل أن يبدأ التنفيذ الفعلي.

ويُسلط المعرض الضوء أيضًا على مجموعة أسوس المتنامية من البنية التحتية المحسنة للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل أنظمة تعتمد على تقنيات إنفيديا HGX Rubin NVL8، وإنفيديا HGX B300، ووحدات المعالجة المركزية إنتل Xeon 6، ومعالجات أدفانسد مايكرو ديفايسز EPYC، وبنية إنفيديا MGX. وتوفر هذه المنصات تدريب الذكاء الاصطناعي، والاستدلال، والمحاكاة، وأعباء عمل الحوسبة عالية الأداء، وعمليات النشر واسعة النطاق في المؤسسات.

ومع تحول نماذج الذكاء الاصطناعي إلى مسارات العمل ذات السياق الطويل، ومتعددة الجولات، والقائمة على الوكلاء، تؤكد أسوس على الحاجة إلى ذاكرة السياق وكفاءة التخزين. وتكشف الشركة عن بنية التخزين CMX الجديدة الخاصة بها على منصة UF920-E3-RS24، والتي تعتمد على تقنيات وحدة المعالجة المركزية إنفيديا Vera، ووحدة معالجة البيانات إنفيديا BlueField-4، وبطاقة واجهة الشبكة الفائقة إنفيديا ConnectX-9. ويهدف هذا الحل، الذي طورته الشركة بالتعاون مع شركتي آي بي إم وايكاتو، إلى تسريع إنتاج الرموز، وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات، وتحسين مسارات بيانات الذكاء الاصطناعي، وزيادة استخدام وحدة معالجة الرسوميات إلى الحد الأقصى.

وتستعرض أسوس أيضًا مركز الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وهو منصة مصممة على مستوى المؤسسات تتيح للمنظمات إنشاء مساعدين مستقلين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، وحماية مسارات عمل الذكاء الاصطناعي في مقر العمل، وتعزيز استرجاع المعرفة من خلال بيئات بيانات المؤسسات المنسقة.

وتُشكل الرعاية الصحية منطقة مستهدفة مهمة أخرى في معرض كومبيوتكس لعام 2026. وتجمع حلول الرعاية الصحية الذكية من أسوس بين تقنية الموجات فوق الصوتية المحمولة، وأجهزة أسوس VivoWatch، ومنصات بيانات الرعاية الصحية، والمكتبات المفتوحة إنفيديا NeMo لتوفير مسارات عمل سريرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتتعاون أسوس أيضًا مع شركاء النظام البيئي، بما في ذلك شركات آي بي إم وايكاتو، ويسترن ديجيتال، وفوكس لينك، وداتا دايركت نتوركس، وشنايدر إلكتريك، ومنصة دوبي ديب إيجنت، ونونو إكس لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات الصناعية، والقطاعات التقليدية.

صرح كيفن لي، المدير العام لمجموعة أعمال حلول البنية التحتية لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أسوس، قائلًا: "بينما يواصل الذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل طريقة عمل الصناعات، تُركز أسوس على تقديم حلول شاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تساعد المنظمات على المضي قدمًا بثقة". وأضاف: "من خلال العمل عن كثب مع شركاء التكنولوجيا بما في ذلك شركات آي بي إم وايكاتو، ويسترن ديجيتال، وفوكس لينك، وداتا دايركت نتوركس، وشنايدر إلكتريك، وعن طريق دمج تقنية إنفيديا، تُمكّن أسوس الشركات من تسريع نشر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الذكاء التشغيلي، وبناء أنظمة أكثر أمانًا وجاهزية للمستقبل عبر قطاعات الصناعة والنقل والاتصالات".

وإلى جانب عرض الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، تحتفل أسوس أيضًا بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس علامتها التجارية جمهورية اللاعبين بعروض تقديمية غامرة وتقنيات ألعاب متطورة.

نبذة عن شركة أسوس

تُعد أسوس شركة رائدة عالميًّا في مجال التكنولوجيا، حيث تقدم تقنيات مبتكرة لتحسين الحياة الرقمية للمستهلكين والمبدعين واللاعبين والشركات في جميع أنحاء العالم. وتمتلك أسوس محفظة متنوعة تشمل أجهزة الحواسيب المحمولة، والحواسيب المكتبية، وأجهزة الألعاب، وشاشات العرض، وحلول الشبكات، واللوحات الأم، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنتجات المؤسسات. وبفضل فريقها المكون من 5000 خبير داخلي في مجال البحث والتطوير، تواصل أسوس دفع حدود الحوسبة الذكية من خلال تطورات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والأنظمة البيئية التي تركز على المبدعين، وتجارب الألعاب المحسنة، والمبادرات الصديقة للبيئة. وتحافظ أسوس على تصنيفها الدائم كواحدة من الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم وفقًا لمجلة فورتشن، وتظل ملتزمة بتمكين الأفراد والشركات من خلال التكنولوجيا التي تعمل على تحسين الإنتاجية والإبداع والاتصال والتجارب اليومية.

-انتهى-

#بياناتشركات