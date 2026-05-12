إجمالي الأصول بلغ 3.46 مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 12 مايو 2026: أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع. عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، حيث واصلت الشركة تركيزها على الإدارة الحكيمة لعملياتها التشغيلية في دولة الإمارات، إلى جانب ترسيخ مركزها المالي وميزانيتها العمومية.



وخلال هذه الفترة، سجلت أملاك صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 52 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 28 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من العام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 86% على أساس ربع سنوي.



وارتفع إجمالي إيرادات أملاك خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 8% ليصل إلى 65 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 60 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام 2025. كما ارتفعت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار لتصل إلى 30 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بمليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2025، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة توظيف ودائع الوكالة، والتي حققت إيرادات بلغت 28 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من هذا العام.



وانخفضت تكلفة التوزيع للممولين إلى صفر خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 4 ملايين درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من الربع الأول للعام 2025 على ودائع الاستثمار، وذلك نتيجة قيام الشركة بتسوية التزاماتها المالية بالكامل في يوليو 2025.



كما أن توزيع الأرباح الذي تم اعتماده مؤخراً بقيمة 735 مليون درهم إماراتي يؤكد التزام أملاك بتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.



وتعكس هذه النتائج الإدارة المالية الفعالة والمنضبطة لشركة أملاك، بما في ذلك تركيزها على تحسين إدارة العمليات التشغيلية.

عن شركة أملاك للتمويل ش.م.ع:

منذ تأسيسها في نوفمبر 2000 كأول مقدم لخدمات التمويل في المنطقة، قدمت أملاك للتمويل لعملائها منتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تم تصميمها لتلبية الطلبات المتطورة بشكل سريع في السوق.

