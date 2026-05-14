أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات التأمين متعدد المجالات للشركات والأفراد، اليوم عن تحقيقها نتائج مالية مرنة خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بتركيز استراتيجي على حماية المتعاملين وتنويع مصادر الإيرادات، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل.

وحققت المجموعة صافي أرباح جيد قبل الضريبة بقيمة 99.5 مليون درهم، بواقع انخفاض سنوي بلغ 25.3% نتيجة النهج التحوطي الذي اتبعته الشركة في مخصصات متعلقة بالمخاطر الجيوسياسية بالإضافة إلى التقلبات التي شهدتها أسواق الاستثمار على المدى القصير.

وفي تأكيدها على حماية المتعاملين بالدرجة الأولى، حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إجمالي الأقساط المكتتبة بقيمة 3,789 مليون درهم، مقارنة بقيمة 3,862 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الفائت. كما واصل أداء الاكتتاب في المجموعة تحقيق مستويات قوية، وهو ما ظهر في تسجيل نسبة مجمعة بلغت 95.7%، فيما بلغ صافي إيرادات الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة 65.1 مليون درهم، بتراجع قدره 8.8% نتيجة التقلبات المؤقتة في الأسواق المالية.

وتؤكد نسبة النفقات التي سجلتها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بمقدار 16% على استمرار نجاح المجموعة في الحفاظ على هيكلية تكاليف فعالة من خلال الإدارة التشغيلية المنضبطة، مع مواصلة تنفيذ استثمارات استراتيجية مدروسة لدعم نمو الأعمال مستقبلاً.

وكانت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين قد استهلت عام 2026 بافتتاح أحد الفروع المخطط لها في الهند بمدينة جيفت. وذلك في إطار توسيع أعمال الشركة القائمة في مجال إعادة التأمين عبر الحدود في السوق الهندية، عقب دخولها إلى السوق السعودية، ما يعكس أهداف الشركة الأوسع نطاقاً للنمو والتوسع دولياً. ومن المتوقع أن يسهم فرع الشركة بالهند في تنويع مصادر إيرادات المجموعة، إلى جانب دعم المتعاملين في هذه السوق التي تشهد معدلات نمو مرتفعة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "أظهرت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال الربع الأول من عام 2026 مرونة عالية وتركيزاً استراتيجياً من خلال توسعها في السوق الهندية، بما يسهم في تعزيز تنويع مصادر الإيرادات. وتستند المجموعة في نظرتها الإيجابية للعام إلى القوة الأساسية لنموذج أعمالها، إلى جانب التوقعات بعودة الأسواق إلى أوضاعها الطبيعية. وإذ تمثل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين شريكاً ملتزماً بتحقيق الرؤى الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات والأسواق الأخرى التي تعمل بها، فإنها تتمتع بمكانة راسخة تؤهلها لمواصلة تحقيق النجاح."

من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "رغم حالة عدم اليقين الإقليمي التي واجهت بيئة العمل وتقلبات الأسواق على المدى القصير، إلا أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تمكنت من تحقيق نتائج قوية ومرنة خلال الربع الأول من العام. وهو ما يظهر استمرار تركيزها على الاكتتاب المنضبط والإدارة الاستراتيجية للتكاليف، بما يمكنها من حماية المتعاملين، فضلاً عن تحقيق نمو مستدام عبر أنشطتها الأساسية المختلفة في مجال التأمين والاستثمار."

أبرز جوانب الأداء المالي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026:

إجمالي إيرادات التأمين: بلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، 1.9 مليار درهم، بالمقارنة مع 2.0 مليار دهم في الفترة نفسها من العام الفائت.

صافي نتائج خدمات التأمين: استقر صافي نتائج خدمات التأمين عند 114.3 مليون درهم، بالمقارنة مع 141.4 مليون درهم للتفرة نفسها من عام 2025.

صافي إيرادات الاستثمار: بلغ صافي إيرادات الاستثمار 65.1 مليون درهم، بالمقارنة مع 71.4 مليون درهم في العام الفائت، وذلك نتيجة تأثير التقلبات المؤقتة في الأسواق المالية، إلى جانب التدفقات المستقرة لمصادر الإيرادات المتكررة.

النفقات التشغيلية الأخرى: بلغت النفقات التشغيلية الأخرى 63.9 مليون درهم، بالمقارنة مع 56.3 مليون درهم للفترة نفسها من العام الفائت، ما يعكس استمرار الشركة في تركيزها على إدارة التكاليف بكفاءة وضبط النفقات.

الأرباح قبل الضريبة: بلغت الأرباح قبل الضريبة 99.5 مليون درهم، بالمقارنة مع 133.3 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2025.

الأرباح بعد الضريبة: استقرت الأرباح بعد الضريبة عند 87.9 مليون درهم، بالمقارنة مع 119.6 مليون درهم في فترة العام الفائت.

حول شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع. هي شريك تأمين رائد متعدد المجالات وتتمتع بخبرة طويلة في تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للشركات والأفراد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1972، وتملك الشركة شبكة واسعة من الفروع ومراكز البيع والخدمة التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات الخدمات، منها حلول إعادة التأمين المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة والمتطورة. وتملك الشركة أيضاً مكتب تمثيلي في لندن باسم ADNIC International Ltd، إلى جانب امتلاكها حصة الأغلبية في شركة متكاملة للتأمين في المملكة العربية السعودية. وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تتمتع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتصنيفات قوية في مجال القوة المالية على الصعيد الدولي، تشمل تصنيف "A" من ستاندرد آند بورز، وتصنيف "A" (ممتاز) من إيه إم بيست، مع توقعات مستقبلية مستقرة لكليهما.

