الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الاستثمار، اليوم، عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجلاً نمواً قوياً في الربحية مدعوماً بارتفاع الدخل التشغيلي، واستمرار توسع الميزانية العمومية، وتحقيق أداء متصاعد عبر مختلف القطاعات الرئيسية.

وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 97% على أساس سنوي لتصل إلى 22.4 مليون درهم، فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 96% لتبلغ 21.8 مليون درهم. كما سجل إجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 81% ليصل إلى 112 مليون درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في صافي دخل الفوائد والإيرادات غير المرتبطة بالفوائد.

وواصل البنك تعزيز مركزه المالي خلال الربع الأول، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 15 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 28% ( %6 +منذ بداية العام)، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 12.2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 32% ( %8 +منذ بداية العام)، إلى جانب ارتفاع صافي القروض والسلف إلى 7.9 مليار درهم بارتفاع %56 على أساس سنوي (+%10 منذ بداية العام)، بما يعكس تنامي النشاط المصرفي وثقة العملاء واستمرار نمو الأعمال.

كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 98% على أساس سنوي ليصل إلى 63.9 مليون درهم، مدعوماً بتحسن كفاءة توظيف الميزانية العمومية وارتفاع العوائد، فيما تحسن هامش صافي الفوائد ليصل إلى 1.7% مقارنة بـ 1.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي إطار مواصلة تعزيز جودة الأصول، سجلت نسبة القروض للمرحلة الثالثة تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 35.8% مقارنة بـ 50.8% خلال الربع الأول من عام 2025، مع حفاظ البنك على نسبة تغطية تجاوزت 100%

من جانبه، قال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: "تعكس نتائج الربع الأول استمرار الزخم التصاعدي الذي يشهده البنك، والتحسن الواضح في مستويات الربحية والأداء التشغيلي وقوة الميزانية العمومية.

وقد تحقق هذا الأداء بدعم من نمو متوازن عبر الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب تحسن جودة الودائع واستمرار الانضباط في التنفيذ على مستوى مختلف القطاعات.

ونواصل اليوم بناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، مع التركيز على تعزيز قدراتنا التشغيلية والرقمية وترسيخ أسس نمو مستدام طويل الأمد.

وتعكس النتائج المحققة خلال هذا الربع ثقتنا بالمسار الاستراتيجي للبنك وقدرته على مواصلة تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال المرحلة المقبلة."

وواصلت مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية في البنك تحقيق أداء إيجابي خلال الربع الأول، حيث سجل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً في ودائع العملاء وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مدعوماً بارتفاع الإقبال على الحلول المصرفية الرقمية والمنتجات الجديدة التي طرحها البنك.

كما واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع قاعدة عملائه وتعزيز النشاط التمويلي ضمن القطاعات المستهدفة، فيما حقق قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً في التمويلات والأنشطة المصرفية المرتبطة بالمعاملات، مما ساهم في دعم نمو الميزانية العمومية والإيرادات التشغيلية للبنك.

وبلغت المصروفات التشغيلية 97.3 مليون درهم، في ظل استمرار البنك في الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التشغيلية والكفاءات البشرية بما يدعم خطط النمو المستقبلية ويعزز تجربة العملاء.

وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.8%، فيما سجل معدل الأصول السائلة المؤهلة 17.4%، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك واستمرار نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر والسيولة.

وخلال الربع الأول، استلمت المجموعة مبلغ 122.4 مليون درهم من حكومة الشارقة بموجب اتفاقية الضمان، مما ساهم في خفض رصيد أصل التعويض إلى 1.4 مليار درهم كما في مارس 2026.

ويواصل بنك الاستثمار تنفيذ أولوياته الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الميزانية العمومية، مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال وإدارة المخاطر.

كما تواصل الإدارة التركيز على تعزيز الزخم التشغيلي والمالي للبنك، وتطوير القدرات المؤسسية، ودعم النمو طويل الأمد عبر تنفيذ مدروس للاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية.

نبذة عن بنك الاستثمار:

تأسس بنك الاستثمار عام 1975، وهو شركة مساهمة عامة رائدة، ويقع مقره الرئيسي في الشارقة. وبفضل حضوره المؤثر لأكثر من أربعة عقود، أثبت بنك الاستثمار نفسه ككيان مرموق في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وهو ملتزم بتقديم خدمات مالية استثنائية. وفي عام 2019، أصبحت حكومة الشارقة شريكًا استراتيجيًا، مؤكدة بذلك مكانة البنك من خلال الاستثمار التجاري، حيث يتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). واليوم، يقدم بنك الاستثمار مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار.

-انتهى-

#بياناتشركات