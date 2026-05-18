دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، محققة نمواً قوياً عبر مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية الرئيسية، مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في قطاع أسواق المال الإماراتية.

سجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 61.9 مليون درهم، بارتفاع نسبته 38% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح 13.8 مليون درهم، محققاً نمواً بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغت حقوق المساهمين 523 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بنهاية عام 2025، ما يعكس قوة المركز المالي للشركة واستدامة مسار النمو وكفاءة تنفيذ استراتيجيتها المؤسسية.

وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت بي اتش ام كابيتال تعزيز ريادتها السوقية من خلال فتح 18,484 حساباً جديداً في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الربع الأول، بما يمثل 42% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في السوقين، وهو ما يؤكد مكانة الشركة الرائدة في استقطاب المستثمرين الجدد إلى أسواق المال الإماراتية.

ويأتي هذا الأداء القوي في ظل بيئة اقتصادية إقليمية وعالمية مليئة بالتحديات، ما يعكس مرونة وسيولة وقوة البنية المؤسسية للأسواق المالية في دولة الإمارات. ورغم استمرار التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية آمنة على مستوى المنطقة، مدعومة بأطر تنظيمية متطورة، ومبادرات تنويع اقتصادي، وثقة متزايدة من المستثمرين.

وقال الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة شركة بي اتش ام كابيتال: "تعكس نتائج بي اتش ام كابيتال خلال الربع الأول من عام 2026 قوة توجهاتنا الاستراتيجية، إلى جانب متانة ومرونة أسواق المال الإماراتية. ورغم التحديات الإقليمية، تواصل دولة الإمارات إثبات استقرارها الاقتصادي ونضجها المؤسسي، بما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر المراكز المالية مرونة على مستوى العالم. ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم تطور أسواق المال الإماراتية، وتعزيز وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام."

من جانبه، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: "تعكس نتائج الربع الأول استمرار الزخم القوي عبر مختلف أنشطة الشركة الرئيسية، مع نمو متواصل في الإيرادات والربحية. واستحواذنا على 42% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي يعكس ثقة المستثمرين في بي اتش ام كابيتال، وقدرتنا على تقديم تجربة رقمية متطورة وسلسة وقابلة للتوسع في إجراءات فتح الحسابات. وسنواصل البناء على هذا الأداء من خلال توسيع قدراتنا، وتعزيز حضورنا في الأسواق، ودفع الابتكار عبر منصتنا، بما يرسخ مكانتنا كمنصة رائدة للوصول إلى أسواق المال الإماراتية."

ويستند النمو المتواصل لشركة بي اتش ام كابيتال إلى تركيزها على التحول الرقمي، والتوسع في الأسواق، وتعزيز تجربة العملاء، إلى جانب دورها الفاعل في تعزيز سيولة الأسواق ودعم النمو طويل الأمد لأسواق رأس المال الإقليمية.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال" هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

