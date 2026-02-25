الشارقة، يستعد مركز إكسبو الشارقة لإطلاق فعاليات النسخة 43 من معرض "ليالي رمضان 2026"، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 6 حتى 22 مارس المقبل ضمن فعاليات "مهرجان رمضان الشارقة"، وبمشاركة أكثر من 210 عارضاً من كبار تجار التجزئة والموزعين، يمثلون أكثر من 700 علامة تجارية عالمية ومحلية رائدة، ليقدم لسكان الإمارة وزوارها منصة استثنائية تجمع بين متعة التسوق والاحتفاء بالقيم الروحانية للشهر الفضيل واستقبال عيد الفطر السعيد.

ويمتد المعرض على مساحة عرض تزيد عن 18 ألف متر مربع، ويتميز بعروض ترويجية وتخفيضات كبرى تتجاوز 75%، وصُمِّمت أجنحته وفق أحدث التوجهات العالمية في صناعة المعارض الاستهلاكية، استعداداً لاستقبال أكثر من 150 ألف زائر يوفر لهم كافة احتياجات الأسرة من الأزياء ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، وصولاً إلى التجهيزات المنزلية الفاخرة والمواد الغذائية والمعدات الرياضية.

وتشمل فعاليات الحدث سحوبات ومسابقات وجوائز تمتد خلال أيام المعرض الذي يشهد توسيعاً ملحوظاً في الاحتياجات والسلع، مع إضافة أجنحة جديدة مخصصة للعلامات التجارية الناشئة ورواد الأعمال الشباب، الذين سيعرضون منتجاتهم المبتكرة جنباً إلى جنب مع كبرى العلامات التجارية العالمية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة الشارقة في تحفيز بيئة ريادة الأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد المحلي.

رافد لاقتصاد الشارقة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض "ليالي رمضان" يشكل رافداً حيوياً لاقتصاد الشارقة خلال الشهر الفضيل، إذ يسهم بدوره في تنشيط قطاع تجارة التجزئة والسياحة الداخلية، فضلاً عن كونه منصة استراتيجية تتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة الوصول إلى قاعدة واسعة من المستهلكين الذين يجذبهم الحدث بمنتجات من كبرى العلامات التجارية العالمية.

وأضاف سعادة سيف محمد المدفع أن نجاح المعرض على مدى 43 عاماً في توفير بيئة مثالية للشركات لتعزيز مبيعاتها وتوسيع قاعدة عملائها، يرسخ مكانة الشارقة مركزاً تجارياً إقليمياً رائداً وبيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام تكتسب بعداً استثنائياً بتزامنها مع "عام الأسرة" الذي أطلقته دولة الإمارات، حيث يتحول المعرض إلى منصة حية لتجسيد قيم الترابط الأسري، من خلال تجربة تسوق وترفيه متكاملة تشرك جميع أفراد الأسرة وتبرز الموروث الإماراتي الأصيل عبر فعاليات هادفة تصنع ذاكرة رمضانية مشتركة مقترنة بروحانية الشهر الكريم واستعدادات الأسر لاستقبال عيد الفطر المبارك.

احتفاء بالتراث وتمكين للأسر المنتجة

وتشتمل "قرية التراث" في المعرض على أنشطة تعكس العادات والتقاليد الإماراتية الرمضانية، من خلال عروض الفنون الشعبية والمسابقات الثقافية والحلقات النقاشية التي تُضيء على الحرف والموروث الشعبي، مع إتاحة مساحات واسعة للمشاركين من الأسر المنتجة لعرض إبداعاتهم من المشغولات اليدوية والملابس الشعبية والبخور والعطور العربية الأصيلة ومنتجات الخوص والتمور بأصنافها والقهوة العربية في أجواء احتفالية تسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويقدم "ركن الإفطار" في المعرض أشهى المأكولات المحلية والعربية والعالمية وأشهر الحلويات الشرقية والأطباق التقليدية من دول عربية وإسلامية متعددة، في تجربة لتعميق روح التواصل في بيئة تعكس دفء الأجواء الرمضانية، فيما يتميز "ركن الأطفال" هذا العام بمساحة أوسع وألعاب أكثر تنوعاً وبرامج إبداعية تعليمية لتنمية مهارات الأطفال في أجواء من المرح الهادف، بجانب أنشطة ترفيهية متنوعة.

تشكيلة واسعة من المنتجات

ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 1 ليلاً، وأيام عيد الفطر من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً، مقدماً لزواره تشكيلة واسعة من المنتجات التي تلبّي كافة احتياجاتهم لرمضان وعيد الفطر، من عطور ومستحضرات تجميل ومنتجات عناية صحية وأجهزة كهربائية وتجهيزات منزلية وأثاث وديكورات، ومنسوجات وأزياء وملابس رياضية وقرطاسية ومواد غذائية وزهور وألعاب أطفال ومجوهرات وغيرها مما تحفل به أجنحة المعرض في إكسبو الشارقة، أحد أبرز المراكز المتخصصة في استضافة الفعاليات التجارية والثقافية الكبرى على مستوى الإمارات والمنطقة.

