أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الإمارات لتعليم القيادة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (DRIVE)، اليوم عن نتائجها المالية القوية للربع الأول من عام 2026، والتي عكست نمواً ملحوظاً في الإيرادات وتحسناً في الربحية ومتانة في المركز المالي للشركة، مقارنةً بالربع الأول من عام 2025.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 189 مليون درهمٍ إماراتي خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ167 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 13%، مدفوعة بالطلب المستدام على خدمات تدريب السائقين، إلى جانب التوسع المستمر في محفظة الشركة لخدمات التنقل المتكاملة.

كما أظهرت مؤشرات الربحية أيضاً تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 94 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 84 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 12%. كما بلغ صافي الربح 75 مليون درهم، مقارنة بـ 69 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 9%، مدفوعاً بتحسين الكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف.

ويأتي هذا الأداء في ظل تسارع وتيرة الطلب على حلول التنقل الذكية، وهو ما يعزز من موقع الشركة للاستفادة من الفرص المتنامية في هذا القطاع الحيوي.

وبهذه المناسبة، قال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم القيادة: "تعكس نتائجنا للربع الأول بداية قوية لعام 2026، وتؤكد قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق نمو مستدام في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم. لقد واصلنا البناء على استراتيجيتنا الهادفة إلى التحول من مزود لخدمات تعليم القيادة إلى منصة متكاملة لحلول التنقل، مدعومة باستثمارات نوعية وشراكات استراتيجية. ونركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق خدماتنا، والاستفادة من التحول الرقمي في قطاع التنقل بدولة الإمارات، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

من جانبه، قال الدكتور أحمد عودة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية: "حققنا نمواً قوياً في الأرباح والتدفقات النقدية خلال الربع الأول من عام 2026، ما يعكس متانة مركزنا المالي وانضباطنا في إدارة التكاليف، لا سيما في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتقلبات. ونواصل التركيز على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، مع الحفاظ على مرونة مالية عالية تمكّننا من التكيف مع المتغيرات ودعم خططنا التوسعية خلال العام".

يذكر أن الإمارات لتعليم القيادة قد أعلنت في فبراير 2026 عن إطلاق مرحلة جديدة في مسيرتها المؤسسية تحت اسم «الإمارات للتنقّل»، للانتقال من نموذج تشغيلي إلى منصة متخصصة تركز على تطوير محفظة شاملة في قطاع التنقّل، بما يعزز حضورها ضمن منظومة التنقّل المتكاملة على مستوى دولة الإمارات. كما استحوذت نهاية عام 2025 على حصة قدرها 22.5% في شركة «مواصلات القابضة»، التي تضم مجموعة من الشركات تشمل «أمان للنقل العام»، و«أمان تاكسي»، و«أوتوستراد» وغيرها، وتدير أسطولاً متنوعاً يضم أكثر من 1000 حافلة للنقل العام والخاص، وأكثر من 2500 سيارة أجرة، وما يزيد على 5500 مركبة تأجير موزعة في مختلف أنحاء الدولة.

وتواصل الشركة تعزيز استثماراتها في الابتكار والتحول الرقمي، من خلال تبني حلول متقدمة في تدريب واختبار السائقين وفحص المركبات، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين. وتعزز الشركة باستمرار دورها المجتمعي في نشر ثقافة السلامة المرورية من خلال المبادرات التوعوية والشراكات الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها كمزود متكامل لحلول التنقل الآمن والمستدام في الدولة.

