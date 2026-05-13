أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع (AGTHIA:UH)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، اليوم عن تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس كفاءة المجموعة في التنفيذ عبر محفظة أعمالها المتنوعة، وقدرتها على الحفاظ على استمرارية العمليات رغم التحديات المحيطة.

وارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.3 مليار درهم، فيما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نمواً بنسبة 4.1% لتصل إلى 193.3 مليون درهم. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5% ليصل إلى 96.9 مليون درهم، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط، وتحسن هوامش الربحية، وتطور الأداء التشغيلي عبر قطاعات الأعمال الرئيسية. وجاءت نتائج الربع الأول مدعومة بالأداء القوي في القطاعات الأساسية، والتقدم المستمر في مشاريع التحول، وقدرة المجموعة على الاستجابة السريعة لبيئة تشغيلية أكثر تعقيداً.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "أكدت نتائج الربع الأول أهمية المرونة والانضباط والرؤية طويلة المدى في التعامل مع بيئة تشغيلية متزايدة التعقيد. ويعكس أداء ’أغذية‘ قوة الركائز التي تستند إليها المجموعة، ودورها المحوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتركيزها المستمر على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية".

من جانبه، قال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "يعكس أداؤنا في الربع الأول قوة التنفيذ عبر مختلف أعمال المجموعة، ومتانة محفظتنا المتنوعة، والتزام فرق العمل على امتداد المجموعة. وفي ظل ظروف إقليمية متغيرة، تمكنا من الاستجابة للتطوّرات بمرونة، والمحافظة على استمرارية الإمدادات دون انقطاع، ومواصلة إدارة عملياتنا بتركيز وثبات. وفي الوقت نفسه، بدأت إجراءات التحوّل الجارية في جميع قطاعات المجموعة تنعكس بصورة أوضح على الأداء، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز هوامش الربحية، وبناء هيكل أرباح أكثر قوة واستدامة. ونواصل التركيز بثقة على أولوياتنا طويلة الأجل، وترسيخ مكانة ’أغذية‘ كشركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات".

وظل قطاع المياه والأغذية محركاً رئيسياً للنمو خلال الربع الأول، مدعوماً بالأداء القوي في قطاع المياه المعبأة في دولة الإمارات، وقطاع خدمات المنازل والمكاتب. كما سجّل قطاع البروتين والأغذية المجمدة تقدماً مشجعاً مع استمرار جهود التحول، وتسارع وتيرة تشغيل منشأة البروتين التابعة للمجموعة في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت المرحلة الثانية قيد التشغيل، ما وفر طاقة إنتاجية جديدة. كما ساهم قطاع الأعمال الزراعية في دعم أداء المجموعة من خلال تحقيق نتائج تشغيلية مرنة، إلى جانب مشاركته في البرامج المرتبطة بالأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين واصل قطاع الوجبات الخفيفة مسار إعادة الهيكلة بهدف تعزيز فرص النمو المستقبلي وتحسين هوامش الربحية. وخلال الربع الأول من عام 2026، حققت المجموعة نمواً بنسبة 22.5% في إيرادات التجارة الإلكترونية، لتشكل الآن 7.2% من إجمالي المبيعات.

نبذة عن مجموعة أغذية ش.م.ع (ADX: AGTHIA) :

مجموعة "أغذية" ش.م.ع. هي شركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وهي جزء من "القابضة " (ADQ). تمتلك المجموعة محفظة متنوعة تضم أكثر من 20 علامة تجارية موثوقة، موزعة على قطاعات رئيسية تشمل: المياه والأغذية، الوجبات الخفيفة، البروتين والأغذية المجمدة، والأعمال الزراعية. وتعمل المجموعة في سبع دول، وتخدم المستهلكين في أكثر من 60 سوقاً حول العالم. وبقوة عاملة تتجاوز 12,000 موظف، تجمع "أغذية" بين حجم أعمالها الكبير، وقدراتها التشغيلية المتقدمة، والابتكار، والالتزام بالاستدامة، بهدف خلق قيمة طويلة الأمد عبر جميع مراحل سلاسل القيمة في قطاع الأغذية والمشروبات.

