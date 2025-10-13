أعلنت شركة سامي للإلكترونيات المتقدّمة، إحدى شركات SAMI عن مشاركتها في معرض «جايتكس 2025»، المقرر انعقاده خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. في مشاركتها الحادية والعشرين، حيث جدّدت الشركة تأكيد مكانتها الرائدة في مجال التقنيات المتقدمة والتحوّل الرقمي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

تستعد شركة سامي الإلكترونيات المُتقدّمة لعرض مجموعة واسعة من منتجاتها الحديثة والمبتكرة، بما في ذلك الأنظمة المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الشاملة للأمن السيبراني. بالموائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات التوطين والتنويع والاكتفاء الذاتي، تسعى من خلال مشاركتها في «جايتكس» إلى ترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية عالميًا في مختلف المجالات.

صرّح المهندس زياد بن حمود المسلّم، الرئيس التنفيذي لشركة سامي الإلكترونيات المتقدّمة: "نفخر بالمشاركة في «جايتكس 2025»، الذي يواصل تشكيل مستقبل التقنية والابتكار. هذا العام، تستعرض الشركة حلولًا رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنيات المدن الذكية، طُوّرت لتعزيز التحول الرقمي. وجودنا يعكس التزامنا بدعم رؤية السعودية 2030، ويجسد طموحنا في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي على نطاق واسع".

كما تستعرض الشركة تقنياتها المتطورة عبر خمس مناطق رئيسية تشمل الحلول الذكية مثل المدن الذكية ونظام المواقف الذكية، والذكاء الاصطناعي بأنظمة مثل حمى ورقيب، إضافة إلى خدمات الأمن السيبراني المتكاملة الحاصله على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المتقدمة.

نبذة عن شركة سامي الإلكترونيات المُتقدّمة

تأسّست شركة سامي الإلكترونيات المتقدّمة عام 1988 في العاصمة الرياض والتي تُعد إحدى الشركات الرائدة في مجالات التصنيع الإلكتروني والتقنيات المتقدّمة على مستوى المنطقة. وتسهم الشركة بدور فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين الشباب السعودي وخلق فرص نوعية تواكب متطلبات المستقبل. تضم الشركة أكثر من 4008 موظف، 82% منهم كفاءات سعودية عالية التأهيل، ويشكلون ركيزة أساسية في مسيرة نجاح وتطور الشركة. ويضم فريق العمل أكثر من 1600 موظف من المهندسين والخبراء المعتمدين، ما يؤكد على تفاني الشركة في مجال التميّز والابتكار.

