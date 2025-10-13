بن سليم: مشاريعنا الرقمية تعكس توجهاتنا نحو تبني أحدث التقنيات الذكية وتطبيقاتها في مجالات الموانئ والجمارك والمناطق الحرة

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الحدث الأكبر عالمياً في مجال التقنيات التكنولوجية، منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال فعاليات الافتتاح باليوم الأول بحضور سعادة الدكتور عبدلله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، حيث اطلع سموه على أحدث المشاريع والابتكارات الرقمية المتقدمة التي تعكس توجهها نحو تبني أحدث التقنيات الذكية وتطبيقاتها في مجالات الموانئ والجمارك في دبي.

وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم التحول الرقمي وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة، استعرضت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 5 ذكية ومبتكرة والتي تجسد رؤيتها نحو عمليات أكثر كفاءة واستدامة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن "مشاركة المؤسسة في جيتكس جلوبال هذا العام تأتي لتجسّد مسيرتنا المتواصلة في التحول الرقمي وتبني تقنيات المستقبل، بما يعزز من كفاءة الأعمال ويحقق أعلى مستويات التكامل بين الخدمات البحرية والجمركية والمناطق الحرة. نحن نسعى من خلال هذه المشاريع إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة تسهم في دعم رؤية دبي لتكون المدينة الأذكى والأكثر ابتكاراً في العالم".

وأضاف بن سليم: "تُعد الحلول التي نستعرضها هذا العام ثمرة لجهود متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل البيانات المتقدمة، بهدف تسريع الخدمات وتحقيق الاستدامة التشغيلية، مع التركيز على رفع رضا المتعاملين".

ومن أبرز المشاريع المعروضة خلال الحدث، منصة "مرسى (Marsa)" وهي المنصة الرقيمة الموحدة، والأولى من نوعها، لإدارة تأجير المراسي في الإمارة، تحت إشراف سلطة دبي البحرية، والتي تتيح أتمتة شاملة لعمليات التقديم، احتساب الرسوم، إصدار الفواتير والدفع الذكي، إلى جانب توحيد عقود التأجير وربطها بأنظمة الدفع الإلكترونية، وتشرف المؤسسة من خلالها على 20 مرسى بطاقة استيعابية تصل إلى 4200 وسيلة بحرية.

كما أطلقت المؤسسة مشروع "عين الميناء" وهو عبارة عن نظام طائرات مسيّرة متطور لدعم عمليات سلطة موانئ دبي، يهدف إلى مراقبة حركة السفن والالتزام بالرسو، والاستجابة السريعة للحوادث، والتفتيش الأمني، ومراقبة جودة الهواء والمياه، وذلك بهدف تعزيز معايير السلامة والاستدامة في العمليات البحرية.

علاوة على ذلك، استعرضت المؤسسة مشروع "الإبحار الذكي" وهي تجربة تدريبية مبتكرة تحاكي بيئة الملاحة الواقعية، تضم مقودًا ولوحة تحكم وأجهزة ملاحية متكاملة، لتدريب العاملين على إدارة العمليات المينائية والمناورة في مختلف الظروف الجوية، بهدف تطوير مهارات اتخاذ القرار والسلامة ورفع كفاءة المشغلين.

كما سلطت منصة المؤسسة الضوء على مشروع "ديچيتال زيرو فور 04"، وهو الذراع الاستثماري التقني للمؤسسة، والذي يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الحلول الذكية الآمنة والقابلة للتوسع، بهدف تعزيز مكانة المؤسسة كجهة رائدة عالمياً في مجال الحلول الرقمية.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أتاحت منصة المؤسسة للزوار والمتعاملين تجربة "نهّام" و"دانة"، المساعدان الذكيان بالذكاء الاصطناعي، حيث يعمل "نهام" كمساعد افتراضي للمتعاملين عبر تطبيق PCFC Oneومايكروسوفت تيمز وواتساب، لتقديم إجابات فورية على مدار الساعة، في حين تعمل "دانة" كمساعدة ذكية افتراضية لخدمات الموظفين، تتيح الوصول السريع إلى الطلبات وآخر التحديثات الداخلية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.

