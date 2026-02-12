دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة أليك القابضة ش.م.ع ("أليك" أو "الشركة")، مجموعة الهندسة والإنشاءات الرائدة ومتنوعة الأنشطة التي تركز عملياتها على تنفيذ مشاريع البناء والطاقة واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الاخير والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وتعكس هذه النتائج، وهي أول نتائج مالية سنوية منذ إدراج الشركة في سوق دبي المالي خلال شهر أكتوبر 2025، استمرار الشركة في تنفيذ محفظة مشاريعها عالية الجودة، ونهجها المنضبط في انتقاء المشاريع، والاستفادة من الكفاءة التشغيلية عبر مختلف قطاعات أعمالها. واعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 250 مليون درهم، تُصرف في أبريل 2026، بزيادة قدرها 50 مليون درهم عن 200 مليون درهم التي تم الإعلان عنها سابقاً، وذلك انعكاساً للنتائج القوية والتزام الشركة بمكافأة المساهمين.

باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة "حققت شركة أليك خلال عام 2025 إنجازات استثنائية رسخت مكانتها في السوق، حيث تكلل أداؤنا السنوي القياسي بإدراج الشركة في سوق دبي المالي، وهي خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الاستثماري للشركة ولقطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام. وقد واصلنا تنفيذ المشاريع المعقدة بكفاءة عالية، مع تنامي مساهمة قدراتنا المتخصصة واستمرار الزخم القوي لأعمالنا في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وتكمن ميزتنا التنافسية في قدرتنا الفريدة على الدمج بين حجم العمليات، والعمق الهندسي، وحلول التنفيذ الشاملة. ويختارنا عملاؤنا لضمان تحقيق النتائج المرجوة، بدءاً من الإنشاءات وأعمال التشطيبات الداخلية، وصولاً إلى مشاريع الطاقة والقطاع الصناعي والخدمات المتخصصة، إذ تزداد قيمة هذا النموذج المتكامل مع تزايد تعقيد المشاريع وحساسية جداولها الزمنية.

وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع تدفقاً قوياً في الفرص لمشاريع ضخمة ذات الأهمية الوطنية التي تنتقل إلى مراحل التنفيذ، لا سيما في قطاعي البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات. وتظل أولوياتنا راسخة وواضحة، والمتمثلة في الحفاظ على نهجنا الانتقائي، والتركيز على المشاريع عالية القيمة التي نمتلك فيها ميزة تنافسية مؤكدة، وتعزيز التميز التشغيلي عبر كوادرنا وعملياتنا. كما سنعمل على التوسع المدروس في نطاق أعمالنا، مع التزامنا الراسخ بثقافة السلامة وإدارة المخاطر بانضباط. ونحن على ثقة بأن هذه الركائز ستمكننا من تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا الكرام.

جون ديب، الرئيس المالي لشركة أليك القابضة "على مدار العام الماضي أثبتنا من خلال نهجنا الانتقائي وانضباطنا في التنفيذ قدرتنا على التوسع في حجم أعمالنا، إلى مستويات أعلى من الربحية والتدفقات النقدية. ومع نمو أعمالنا، انعكس الانضباط التشغيلي وتحسين مزيج إيرادات المشاريع والتركيز على الكفاءة في التكاليف تحسّن العوائد والهوامش الربحية.

وعلى الرغم من أن تقلبات ’رأس المال العامل‘ تُعد جزءاً طبيعياً من طبيعة قطاعنا، فقد ظل تعزيز التحويل النقدي على رأس أولوياتنا طوال العام من خلال نهجنا الثابت والمتحفظ، حيث نحرص على هيكلة العقود بحكمة، وإدارة التحصيلات ودورات المدفوعات بفعالية، وضخ الاستثمارات لرفع قدراتنا التشغيلية عندما تدعم النمو المستدام فقط. وقد مكننا هذا الانضباط من تمويل توسعنا مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات سيولة مرنة ومديونية منخفضة.

ومع دخولنا عام 2026، تتسم أولوياتنا لتخصيص رأس المال بالوضوح المباشر، حيث تتمحور حول دعم تنفيذ محفظة المشاريع ومجالات النمو الاستراتيجي، والحفاظ على قوة المركز المالي، والالتزام بـسياسة توزيع الأرباح. وتمتلك الشركة اليوم مقومات قوية تتيح لها اقتناص الفرص الواعدة ضمن خطط مشاريعها المستقبلية دون أن يؤثر ذلك على انضباطنا المالي".

نظرة عامة على أداء القطاعات

سجّلت إيرادات قطاع الهندسة والإنشاءات نمواً بنسبة 68% على أساس سنوي لتصل إلى 6.8 مليار درهم، ليحافظ بذلك على مكانته كأكبر مساهم في إيرادات المجموعة، تزامناً مع وصول العديد من المشاريع واسعة النطاق إلى مراحل ذروة التنفيذ.

أما قطاع حلول الطاقة، ارتفعت إيراداته بنسبة 64% على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار الزخم في الفوز بعقود البنية التحتية الكبرى، وتعزيز القدرات في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية .

حققت إيرادات الأعمال ذات الصلة زيادة بنسبة 53% على أساس سنوي لتصل إلى 3.0 مليار درهم، مدعومة بارتفاع معدلات تكامل الخدمات عبر محفظة مشاريع المجموعة، واستمرار الطلب القوي على الحلول المتخصصة والمتكاملة. وشهد الربع الأخير من عام 2025 تحديداً تسارعاً في نمو الأعمال ذات الصلة بنسبة 69% على أساس سنوي، مما ساهم في تحسين مزيج الإيرادات الفصلي .

الربحية

شهدت مؤشرات الربحية نمواً قوياً، حيث ارتفع إجمالي الربح للسنة المالية 2025 بنسبة 58% على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار درهم، مع تحسن طفيف في هامش إجمالي الربح ليصل إلى 10.5%. وتعكس هذه النتائج تحسن أداء عمليات التنفيذ والاستفادة من حجم الأعمال في القطاعات الرئيسية، وهو ما قابلته جزئياً عودة الهوامش إلى مستوياتها الطبيعية في قطاع الأعمال ذات الصلة نتيجة توسع حجم العمليات وتطور مزيج المشاريع. وفي الربع الأخير من عام 2025، توسع هامش إجمالي الربح بشكل كبير ليصل إلى 12.5% مقارنة بنسبة 10.5% في الربع الرابع من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة خلال الفترة.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية 2025 بنسبة 76% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم، كما توسع الهامش ليصل إلى 8.8% مقارنة بنسبة 7.8% في الفترة المالية السابقة، ويُعزى هذا التحسن إلى الرافعة التشغيلية للشركة والانضباط في إدارة التكاليف، حيث فاق نمو الإيرادات وتيرة التوسع في المصروفات العمومية، وذلك في الوقت الذي واصلت فيه الشركة الاستثمار في تعزيز قدراتها التشغيلية. وفي الربع الرابع من عام 2025، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 65% على أساس سنوي لتصل إلى 400 مليون درهم، كما توسع هامش الأرباح ليصل إلى 10.8% مقارنة بـ 8.9% في الربع الرابع من عام 2024، بدعم من النمو القوي في الإيرادات والارتفاع في هامش إجمالي الربح.

كما ارتفع صافي الربح للسنة المالية 2025 بنسبة 89% على أساس سنوي ليصل إلى 687 مليون درهم، مسجلاً هامش لصافي الربح بنسبة 5.5%، وذلك بدعم من ارتفاع الأرباح التشغيلية والانخفاض الملموس في صافي تكاليف التمويل، وقابل ذلك جزئياً ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل عقب تطبيق القواعد الجديدة للحد الأدنى العالمي للضريبة في بعض الولايات القضائية، وفق إطار الركيزة الثانية (Pillar II) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي الربع الرابع من عام 2025، ارتفع صافي الربح بنسبة 57% على أساس سنوي ليصل إلى 256 مليون درهم، وتحسن هامش صافي الربح ليصل إلى 6.9% مقارنة بنسبة 6.0% في الربع الرابع من عام 2024.

تحليل الميزانية العمومية

اختتمت أليك السنة المالية 2025 بميزانية عمومية قوية تعكس التوسع في نطاق عمليات التنفيذ، حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 10.6 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في القدرات التشغيلية للحفاظ على النمو المتواصل في حجم الأعمال، وهو ما يتجلى في توسّع أرصدة الذمم المدينة ومستحقات المشاريع لدى الشركة. وارتفعت إجمالي الالتزامات، بنهاية 31 ديسمبر 2025، تماشياً مع حجم الأعمال ومراحل المشاريع، حيث عكست الذمم الدائنة للعقود وغيرها والدفعات المقدمة من العملاء ارتفاع مستويات النشاط التشغيلي.

ومن الجدير بالذكر حفاظ المجموعة على هيكل متحفظ لرأس المال وسيولة نقدية قوية بنهاية 31 ديسمبر 2025، إذ ارتفعت الأرصدة النقدية والبنكية لتصل إلى 1.6 مليار درهم، في حين انخفض إجمالي القروض والتزامات عقود الإيجار إلى 937 مليون درهم، مما أسفر عن تعزيز صافي النقد ليصل إلى 637 مليون درهم، وبنسبة مضاعف صافي النقد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 0.6 ضعفاً. وبلغ صافي رأس المال العامل 856 مليون درهم بنهاية 31 ديسمبر 2025، ليظل المركز المالي لشركة أليك في وضع قوي يدعم النمو ويعزز المرونة التشغيلية.

تحليل التدفقات النقدية

حافظت شركة أليك على تدفقات نقدية تشغيلية قوية خلال السنة المالية 2025، وهو ما يعكس نهجًا منضبطًا في إدارة السيولة النقدية خلال فترات التنفيذ الكثيف. وبلغ النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 1.4 مليار درهم في السنة المالية 2025، مدعومًا بارتفاع الأرباح التشغيلية وإدارة الدورات النقدية للمشاريع بكفاءة.

وواصلت المجموعة الاستثمار لدعم النمو خلال السنة المالية 2025، حيث بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 377 مليون درهم، وهو ما يعكس بشكل أساسي النفقات الرأسمالية والاستثمارات الموجهة التي تتماشى مع تنامي متطلبات التنفيذ. وسجلت الشركة نفقات رأسمالية بقيمة 387 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.6% على أساس سنوي. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الاستثمارات خلال السنة المالية 2025، حققت أليك تدفقًا نقدياً حراً بقيمة 813 مليون درهم، مما يؤكد متانة نموذجها التشغيلي.

وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية 609 مليون درهم خلال السنة المالية 2025، ويعكس ذلك مزيجاً من تكاليف خدمة وسداد الديون، ومدفوعات عقود الإيجار، وتوزيعات الأرباح، وذلك انسجاماً مع التزام الشركة بالحفاظ على ميزانية عمومية متحفظة، مع الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة للمساهمين.

أبرز المؤشرات التشغيلية

محفظة مشاريع قوية تدعم وضوح الرؤية لسنوات متعددة: بلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ 30.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025، لتوفر معدل تغطية يبلغ 2.4 ضعف الإيرادات المسجلة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ويعكس التغير مقارنة بمستويات 30 سبتمبر 2025 تسارع وتيرة تحويل محفظة العقود إلى إيرادات خلال السنة المالية 2025.

تنوع المحفظة: تتميز محفظة المشاريع بتنوعها عبر منصة أعمال أليك، حيث تتوزع بين قطاع الهندسة والإنشاءات بنسبة (50%)، وقطاع الطاقة بنسبة (48%)، والأعمال ذات الصلة بنسبة (2%). وعلى الصعيد الجغرافي، واصلت الشركة نهجها الانتقائي في اختيار المشاريع في المملكة العربية السعودية، مع تركّز المحفظة بشكل رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة (88%)، والمملكة العربية السعودية بنسبة (12%).

الزخم المتواصل في القطاعات الاستراتيجية: واصلت أليك تعزيز حضورها في القطاعات التي تشهد نمواً هيكلياً، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات، مدعومة بنموذجها التنفيذي المتكامل الذي يوفر حلولاً شاملة تحت مظلة واحدة تشمل أعمال الإنشاءات والحلول المتخصصة.

إنجاز مرحلة مفصلية في مشروع سياحي إقليمي بارز: خلال الربع الأخير من عام 2025، احتفلت الشركة بالانتهاء من الأعمال الإنشائية الرأسية ( Topping Out ) لمشروع منتجع وين جزيرة المرجان في امارة رأس الخيمة.

) لمشروع منتجع وين جزيرة المرجان في امارة رأس الخيمة. التقدم في تنفيذ مشروع استراتيجي لمراكز البيانات: تتواصل أعمال تنفيذ أول 200 ميغاواط من مشروع مركز بيانات ستارغيت، حيث تم الانتهاء من الهياكل الإنشائية، مع تقدم ملحوظ في أعمال الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة.

الانتهاء بنجاح من مشروع في المملكة العربية السعودية: تم الانتهاء من الأعمال الرئيسية لمشروع مدينة الألعاب المائية في القدية، بما يمثل أول إغلاق ناجح لمشروع تنفذه أليك في المملكة العربية السعودية.

أداء عالمي في الصحة والسلامة والبيئة: واصلت أليك تركيزها على تحقيق أداء عالمي في الصحة والسلامة والبيئة، مع تسجيل معدل تواتر الإصابات المهدرة للوقت (LTIFR) قدره (0.097) كما في 31 ديسمبر 2025.

التطلعات المستقبلية

رؤية واضحة مدعومةً بقوة محفظة المشاريع: تدخل أليك عام 2026 بمحفظة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 30.4 مليار درهم ومعدل تغطية يبلغ 2.4 ضعف، مما يدعم استمرار النمو المدفوع بشكل أساسي بتحويل المشاريع المتعاقد عليها إلى إيرادات عبر مراحل التنفيذ.

من المتوقع أن يتراوح نمو الإيرادات خلال عام 2026 بين 50% و55%، مع تحقيق معدل نمو سنوي مركب ضمني يتراوح بين 7% و8% على المدى المتوسط.

من المتوقع تحسّن هامش إجمالي الربح وهامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام بمقدار 100 نقطة أساس و150 نقطة أساس على المدى المتوسط.

من المتوقع أن تنخفض النفقات الرأسمالية تدريجياً لتصل إلى نحو 1% من الإيرادات، بما يتماشى مع نموذج التشغيل منخفض التكاليف الرأسمالية الذي تتبناه الشركة.

من المتوقع أن تبقى الرافعة المالية الإجمالية دون مستوى 1.0 ضعفاً، في ظل الحفاظ على مستويات سيولة قوية وإدارة فعّالة لرأس المال العامل.

تماشياً مع سياسة أليك بتوزيع ما لا يقل عن 50% من صافي الأرباح تواصل أليك، اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 250 مليون درهم تُصرف في أبريل 2026، بزيادة 50 مليون درهم عن 200 مليون درهم التي تم الإعلان عنها سابقاً. ويأتي هذا التوزيع إضافةً إلى 85 مليون درهم التي تم اعتمادها وتوزيعها لـمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في أغسطس 2025، لترتفع بذلك إجمالي توزيعات عام 2025 إلى 335 مليون درهم. هذا بالإضافةً إلى توزيعات أرباح مخططة بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026 (تُدفع في أكتوبر 2026 وأبريل 2027).

الاعتراف بالإيرادات

تقوم أليك بإثبات الإيرادات تدريجيا على أساسٍ زمني مع استيفاء شروط الأداء التعاقدية باستخدام "نسبة الإنجاز" كمنهجٍ لقياس الايرادات، وفقاً لـ "المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15" (IFRS 15). وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة تنفيذ المشاريع تتباطأ خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف، مما يؤدي إلى تباطؤ الإيرادات والأرباح المعترف بها خلال هاتين الفترتين.

صافي رأس المال العامل

نظراً لطبيعة القطاع وتركيز أليك على المشاريع الكبرى، وهو ما ينتج عنه مدفوعات دورية ضخمة، قد تحدث تقلبات في رأس المال العامل اعتماداً على التوقيت المحدد لهذه المدفوعات ومرحلة المشروع الذي يتم تنفيذه.

لاستفسارات المستثمرين

آسر مختار

amokhtar@alec.ae

للاستفسارات الإعلامية

مجموعة برونزويك

alec@brunswickgroup.com

نبذة عن أليك القابضة

تُعد شركة أليك القابضة، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مجموعة هندسية وإنشائية رائدة ومتنوعة الأنشطة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. توفر الشركة حلولًا إنشائية تُحدد معايير الصناعة في مجالات الابتكار والجودة

تُقدم أليك لعملائها حلولًا متكاملة في مجالات البناء، والميكانيكا والكهرباء والسباكة وأعمال التشطيب الداخلي

والمشاريع البحرية، والنفط والغاز، والبناء المعياري، وكفاءة الطاقة والمشاريع الشمسية، وتأجير المعدات الثقيلة، وأنظمة التكنولوجيا، والصيانة. ومن خلال هذه القدرات، تخدم الشركة بنجاح مجموعة واسعة من القطاعات تشمل المطارات، ومراكز التسوق، والفنادق والمنتجعات، والأبراج العالية، والمشاريع الترفيهية

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://alec.ae/

-انتهى-

#بياناتشركات