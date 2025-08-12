القاهرة: كشفت نتائج الأعمال المستقلة لبنك البركة - مصر عن أداء متميز خلال النصف الأول من عام 2025، حيث عكست قفزة نوعية في المؤشرات المالية والتشغيلية للبنك. فقد سجلت صافي أرباح البنك بعد الضرائب 1.96 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 46.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. هذا الإنجاز يبرهن على فعالية النموذج التشغيلي للبنك والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعكس قدرة البنك على التكيّف مع متغيرات السوق عبر طرح منتجات مالية إسلامية مبتكرة وخدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات كافة العملاء بمختلف شرائحهم.

وقد جاء هذا النمو اللافت مدفوعًا بارتفاع صافي الارباح قبل الضريبة بنسبة نمو 42.5% ليبلغ 2.77 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 ، إلى جانب ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 32.4% لتصل إلى 4.32 مليار جنيه. كما سجّل صافي الدخل من العائد نموًا بنسبة 27.5% ليبلغ 3.64 مليار جنيه، وحقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 66.6% ليصل إلى 682 مليون جنيه، وهو ما يمثل 15.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وعلى مستوى المؤشرات المالية للبنك، بلغ العائد على متوسط الأصول (ROAA%) حوالي 2.8%، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE%) حوالي 30.4%. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6.6% مسجلًا 136.2 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي حقوق الملكية 13.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.

وعلى صعيد المركز المالي للبنك، واصلت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموها لتصل إلى 65.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7.4% مقارنة بنهاية عام 2024. وفي المقابل، ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 114.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بنسبة نمو بلغت 7.7%، وبزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه، ما يعكس الثقة المتنامية في البنك، هذا إلى جانب تطور نسبة التمويلات إلى الودائع والتى بلغت 56.7% بنهاية يونيو 2025 .

حققت إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات للمؤسسات زيادة قدرها 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 4.7% مقارنة بنهاية عام 2024 لتسجل 50.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، حيث سجلت محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة زيادة قدرها 3,6 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 9% لتصل الى 43.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، في حين سجلت محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.

وعلى مستوى منتجات التجزئة المصرفية، فقد سجّلت محفظة التمويلات والتسهيلات للأفراد نموًا قويًا بنسبة 18% لتصل إلى 14.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 بزيادة بلغت 2,3 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة بطاقات الائتمان للأفراد بنسبة 33% لتصل إلى 324 مليون جنيه بنهاية يونيو 2025.

كما شهدت محفظة ودائع الأفراد نموًا ملحوظًا خلال الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 15.8%، بما يعادل زيادة قدرها 10 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2024 ، لتسجل 72.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، ما يمثل نحو 63% من إجمالي ودائع العملاء، بينما سجلت ودائع الشركات 42.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.

وعلّق الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، على هذه النتائج قائلاً:"ما يحققه بنك البركة اليوم من مؤشرات نمو قوية لا يُختزل في الأرقام فحسب، بل يُجسّد شراكة وثيقة بيننا وبين عملائنا وشركائنا، ويعكس رؤيتنا في ترسيخ نموذج نمو مستدام وقائم على القيمة. نعتبر هذه النتائج محطة مهمة في رحلتنا نحو تقديم خدمات مصرفية تواكب تطلعات العملاء، وتستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الأفراد ونجاح المؤسسات. نواصل التركيز على التحول الرقمي، وتوسيع تواجدنا الجغرافي، وتعزيز قدراتنا التمويلية لتلبية احتياجات قاعدة أوسع من العملاء، والمضي قدمًا في دعم الاقتصاد المصري عبر المساهمة في مشاريع تنموية لتوفير مزيد من فرص الاستثمار والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الكلي."

