الكويت– أعلنت مجموعة إيكويت الرائدة في إنتاج البتروكيماويات والمورّد الأول للإيثيلين جلايكول عالمياً، الأسبوع الجاري، عن إيراداتها للنصف الأول من عام 2025.

وأفادت المجموعة بتحقيق إجمالي إيرادات بلغ 1,889 مليون دولار في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 1,861 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024. كما أفادت بأنها حققت دخلًا صافيًا بعد اقتطاع الضريبة بلغ 204 مليون دولار، وأرباحًا قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 501 مليون دولار، مقارنة بـ 348 ملايين دولار و650 مليون دولار على التوالي في النصف الأول من عام 2024.

وبالرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، بما في ذلك من اضطرابات تجارية وتراجع في الأسعار، إلّا أن إيكويت حافظت على مستوى عالٍ من الأداء في عملياتها وشغلت أصولها حول العالم إلى أقصى حد من الإنتاج، خصوصاً أصول مشتقات الإيثيلين. شهدت المجموعة أيضاً ارتفاعاً بحجم المبيعات، مما شكل تعزيزاً لإيراداتها. كما ساهم التنوع الجغرافي الاستراتيجي للأصول مع مرونة سلاسل التوريد عالميا في اقتناص المجموعة لفرص الطلب واستدامة موقفها المالي السليم.

واستمرت إيكويت في تطبيق استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، محققةً تقدماً في أداءها تجاه أهدافها لعام 2035 ومسجلةً تطورات في مستوى الأداء والكفاءة عبر المواقع الرئيسة لها. و تعكس هذه الجهود التزام المجموعة بالسلامة والاستدامة، وخلق القيمة على المدى الطويل للمستفيدين وللمجتمعات التي تعمل المجموعة فيها.

وقال ناصر الدوسري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت، معلقاً على النتائج المالية: "يعكس أداؤنا في النصف الأول متانة عملياتنا وقدرتنا على تحقيق النتائج باستمرارية بالرغم من البيئة الاقتصادية العامة و أداء الأسواق العالمية. نحن مستمرون بثبات في تلبية احتياجات عملائنا ونحافظ على زخم نشاطنا التجاري، وذلك من خلال عملياتنا ذات الكفاءة وسلاسل التوريد المرنة."

وأضاف أيضا: " على الرغم من تدني أداء الأسواق العالمية في المدى القريب ، فسجل إيكويت الطويل في مواجهة التقلبات الدورية للأسواق العالمية يزيدنا ثقة بقدرتنا على استدامة الأداء وتحقيق القيمة المضافة على كل المستويات. من خلال استراتيجية واضحة وأسس ماليةِ متينة وفرق عملٍ ملتزمة، نستمر في النظر إلى النمو المؤسسي والتميز في العمليات على المدى البعيد."



عن مجموعة إيكويت

تعتبر مجموعة إيكويت من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول على مستوى العالم. وتمتلك مجموعة إيكويت وتتولى تشغيل مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من 6 ملايين طن سنوياً من الإيثيلين، والإيثيلين جلايكول، والبولي إيثيلين، وتيريفثالات البولي إيثيلين، والستايرين مونيمر، والبرازيلين، والعطريات الثقيلة، والبنزين. وتضم مجموعة إيكويت كلا من شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات، إضافة إلى مجموعة من الشركات التابعة، مثل شركة أم إي جلوبال وشركة إيكوي بوليمرز. ويتم تسويق هذه المنتجات في آسيا والقارتين الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومساهمو مجموعة إيكويت هم شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو للكيماويات، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة مشاريع الكويت (القابضة). ومع قيامها بتوظيف أكثر من 1,500 شخص في مختلف أرجاء العالم، فإن مجموعة إيكويت تمثل مؤسسة رائدة تولي الكثير من العناية تجاه مبادئ التنمية المستدامة في جميع المناطق التي تتمتع بالحضور فيها من خلال الشراكات في عدة مجالات مثل البيئة والاقتصاد والمجتمع. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.equate.com.



إخلاء المسؤولية القانونية

يعتبر إعلان النتائج المالية هذا (ويشار إليه فيما بعد بـ "الإعلان") لغرض توفير المعلومات فقط والبيانات الواردة فيه مبنية على أساس بيانات مالية لكل من شركة إيكويت للبتروكيماويات وشركاتها التابعة والشركة الكويتية للأوليفينات (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "مجموعة إيكويت") ولا تعتبر البيانات المالية الواردة في هذا الإعلان مضمونة الدقة وهي عرضة للتغيير من دون إخطار. لا تعتبر البيانات الواردة في هذا الإعلان مشتملة على جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة في وضع مجموعة إيكويت المالي. ونحن لا نقر أو نتحمل أية مسؤولية (أياً كان نوعها أو سببها) عن أي ما يتعلق بدقة وكمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو أي أخطاء أو إغفالات متعلقة بأي بيانات واردة فيه.



البيانات المالية التاريخية والحالية لا تمثل – بالضرورة – مؤشراً لأداء الشركة المستقبلي. من الممكن أن تشير البيانات الواردة في هذا الإعلان إلى تطلعات أو تكهنات مستقبلية والآراء الواردة في هذا الإعلان مبنية على افتراضات في تاريخه والتي تعتبر عرضة لمخاطر عديدة ومن الممكن أن تتغير عبر الوقت ولذلك فإننا لا نقر بكمال أو دقة أو صحة هذه الافتراضات. بالإضافة إلى ما سبق ليس من الممكن ضمان تحقق أحداث أو تطلعات مستقبلية (إن وجدت) ولا يمكن أن يعتبر أداء الشركة في الماضي دلالة جديرة بالثقة على الأداء المستقبلي ومن الممكن أن تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج المتوقعة. ولا يجوز أن يعتبر هذا الإعلان – أو يتم تفسيره – على أنه طرح أو تسويق لأوراق مالية.

