تشارك الإمارات للمزادات، الشركة الرائدة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية وأعمال القطر الحديثة والمتخصصة والبرمجيات التقنية ودعم الطرق، في الدورة الـ 45 من معرض "جيتكس جلوبال"، أكبر حدث تكنولوجي في العالم في مجالي التقنية والذكاء الاصطناعي الذي تعقد فعالياته في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، مقدمة عرضاً لأبرز ابتكاراتها الرقمية وتقنياتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأحدث مبادراتها ومشاريعها على صعيد الرقمنة ودمج الابتكارات التكنولوجية في خدماتها.

وشهدت منصة الإمارات للمزادات المشاركة في جناح حكومة دبي باعتبارها "الشريك البلاتيني" للجناح، حضوراً لافتاً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بمستوى التطور التكنولوجي لخدمات الشركة، ومشاريعها الذكية وتقنياتها الإلكترونية وخدماتها المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المزادات العلنية والإلكترونية والتي تُعتبر الأحدث من نوعها في المنطقة، حيث تتميز بقدرتها على توفير تجربة مزايدة تفاعلية، سهلة وسلسة، تتيح للمتعاملين المشاركة من أي مكان في العالم عبر واجهات رقمية ذكية، صُممت لتلبي أعلى معايير الكفاءة والابتكار.

تعزيز التحول الرقمي

وأكد سعادة عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن "الإمارات للمزادات" تحرص على المشاركة سنوياً في معرض "جيتكس غلوبال" الذي يُعد منصة مهمة لاستعراض جهود الشركة في تسريع وتيرة التحول الرقمي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عبر تطوير حلول تقنية متكاملة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية، بما يدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، مؤكداً أن الشركة تواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والنظم الرقمية الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، وذلك في إطار التزامها بدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز تنافسية دبي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تماشياً مع مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33.

خدمات رقمية

وتقدّم "الإمارات للمزادات" خلال مشاركتها في المعرض عرضاً شاملاً لمجموعة خدماتها الرقمية المتطورة، والتي تشمل إدارة المزادات الإلكترونية لبيع المركبات، وأرقام السيارات المميزة، والعقارات ومشاريع تصفية الأصول والأرقام المميزة للهواتف المتحركة والمجوهرات والمنتجات التراثية والقديمة والآلات الثقيلة والخيول ومعدات البناء والتصنيع ومحلات التأجير والمعثورات والمنقولات، بالإضافة إلى بيع المركبات وشحنها إلى كافة دول العالم.

