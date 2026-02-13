أبرز النتائج المالية للسنة المالية 2025:

• نمو الدخل التشغيلي بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.29 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متوازن عبر مختلف القطاعات مدعوماً بضم نتائج الشركة الجديدة والتي تم الاستحواذ عليها إلى القوائم المالية.

• ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 10% لتصل إلى 563 مليون درهم، بما يعكس تحسناً مستداماً في الكفاءة التشغيلية وانضباطاً في إدارة التكاليف.

• تحسّن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 44% بدعم من تعزيز الكفاءة عبر الأنشطة الرئيسية.

• صافي الأرباح بعد الضرائب يستقر عند 401 مليون درهم، مع تراجع طفيف بنسبة 1% على أساس سنوي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية (ش.م.ع.) المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI) إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال السنة المالية 2025، مسجلة نمواً كبيراً في الدخل التشغيلي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، في ظل استمرار استثماراتها في التوسع وتعزيز الكفاءات والانتشار الجغرافي.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 1.29 مليار درهم، مدفوعاً بأداء قوي عبر معظم خطوط الأعمال، إلى جانب توحيد نتائج مجموعة "بي أف سي القابضة" التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، ما عزز قاعدة الإيرادات المتنوعة والقابلة للتوسع للمجموعة.

وحافظ صافي الأرباح بعد الضرائب على مرونته عند 401 مليون درهم في السنة المالية 2025، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% على أساس سنوي. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى اعتماد استراتيجيات تسعير مدروسة للحفاظ على الحصة السوقية، وارتفاع تكاليف الموارد البشرية نتيجة المتطلبات التنظيمية بما في ذلك مبادرات التوطين، إضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية والتمويلية المرتبطة باستراتيجية التوسع المستمرة للمجموعة على الصعيدين المحلي والدولي.

ويؤكد أداء المجموعة، الذي تحقق في ظل تحديات جيوسياسية، على متانتها وتعزيز ريادتها السوقية، كما يعكس التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها طويلة الأجل للنمو المستدام، مدعوماً بالزخم الاقتصادي القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج عموماً.

التوسع الاستراتيجي ونمو الشبكة

تماشياً مع استراتيجية النمو، وسّعت الأنصاري للخدمات المالية حضورها المادي بشكل ملحوظ خلال العام. وبلغ إجمالي عدد الفروع 444 فرعاً بنهاية السنة المالية 2025، مقارنة بـ 267 فرعاً بنهاية السنة المالية 2024، بزيادة صافية قدرها 177 فرعاً، منها 160 فرعاً في كل من البحرين والكويت والهند نتيجة استحواذها على مجموعة "بي أف سي القابضة"، و17 فرعاً جديداً تم افتتاحها داخل دولة الإمارات.

واستكملت المجموعة بنجاح عملية الاستحواذ على مجموعة "بي أف سي القابضة" خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم توحيد نتائجها بالكامل من الربع الثاني حتى الربع الرابع من العام ذاته. وتسير جهود التكامل وفق الخطط الموضوعة، مع توقع تحقيق وفورات تشغيلية تدريجية خلال عام 2026.

وبلغ إجمالي نفقات رأس المال خلال العام 39 مليون درهم، بما يعادل نحو 3% من الدخل التشغيلي، حيث واصلت المجموعة الاستثمار بشكل انتقائي في التحول الرقمي والبنية التحتية ومبادرات تحسين الفروع. كما حافظت على معدل قوي لتحويل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى تدفقات نقدية بنسبة 93%، ما يعكس انضباطاً في تخصيص رأس المال وإدارة قوية للسيولة.

تصريحات الإدارة التنفيذية

في تعليقه على النتائج المالية، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "يعكس الأداء المالي لعام 2025 مرونة الأنصاري للخدمات المالية وقوة نموذج أعمالنا المتنوع. وعلى الرغم من تعقيدات بيئة الأعمال وزيادة حدة المنافسة في سوق التحويلات، نجحنا في تحقيق نمو قوي، والحفاظ على هوامش ربحية قوية، ومواصلة الاستثمار في القدرات اللازمة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وبالنظر إلى المستقبل، نواصل التركيز على تسريع أجندة التحول الرقمي، وتعظيم كفاءة شبكة الفروع بعد التوسّع، وتحقيق فوائد التكامل الناتجة عن الاستحواذ على مجموعة "بي أف سي القابضة". وبدعم من ميزانية عمومية قوية ونهج منضبط في تخصيص رأس المال، نتمتع بموقع متميز يتيح لنا مواصلة تحقيق نمو مستدام وتعزيز ريادتنا على مستوى المنطقة ".

من جانبه قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية:"مع دخولنا عام 2026، ينصب تركيزنا على تحويل هذا التوسع الكبير إلى كفاءة ونمو. سنواصل تعزيز تجربة العملاء عبر القنوات الرقمية والفعلية، ودفع التميز التشغيلي، والاستفادة من حضورنا الإقليمي الموسّع. كما يوفر التكامل مع مجموعة "بي أف سي القابضة"، منصة قوية لتعميق وجودنا في مسارات الأعمال الرئيسية وتسريع وتيرة الابتكار،مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة التكاليف والمخاطر".

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:

سيرين المرعبي

قسم الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني sirine.merhebi@alansari.ae :

الموقع الإلكتروني: www.aafs.ae

-انتهى-

#بياناتشركات