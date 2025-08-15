دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV)، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، محققةً نمواً ملحوظاً في الإيرادات وتحسناً في الهوامش وعودة إلى الربحية. وجاء الأداء القوي في الربع الثاني مدفوعاً بزيادة نشاط تأجير السفن وتحسن معدلات تشغيل الأسطول، إلى جانب استمرار ضبط التكاليف.

وجاءت أبرز نتائج الربع الثاني على النحو الآتي:

الإيرادات: 28.5 مليون درهم، بزيادة 110% مقارنة بـ 13.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024.

الربح الإجمالي: 6.2 مليون درهم، مقابل خسارة إجمالية قدرها 12.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024 (تحسن إيجابي بقيمة 18.7 مليون درهم).

صافي الربح: 7.4 مليون درهم، مقابل خسارة صافية قدرها 13.2 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق (تحسن بقيمة 20.6 مليون درهم).

زيادة السيولة النقدية الى 24.4 مليون درهم، مقارنة بـ 5.2 مليون درهم في نهاية عام 2024.

التكاليف المباشرة: 22.3 مليون درهم، بانخفاض 22% مقارنة بـ 28.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024.

وفي تعليقه على النتائج، صرَح أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "لقد شهدت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات وتحسناً ملحوظاً في الهوامش وعودة إلى تحقيق الربحية، مما يعكس مرونة العمليات الأساسية للشركة وقوة نموذجنا التشغيلي. إن تركيزنا الثابت على تحسين كفاءة الأسطول، والإدارة المالية المنضبطة، وتعزيز الأداء التشغيلي، يحقق الآن نتائج ملموسة. بالإضافة الى ذلك، سوف تمثل صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على أصول بروج للطاقة المحدودة محطة فارقة في مسيرة تحولنا، حيث ستعزز من قدراتنا التنافسية وآفاق النمو المستقبلية. نحن واثقون من قدرتنا على البناء على هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، ومتواصلون في التزامنا بخلق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل."

نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.

