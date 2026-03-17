الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات ("لازوردي" أو "الشركة")، الاسم الرائد في قطاع المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد تميز العام بنمو استثنائي في الإيرادات، وتوسع ملحوظ في شبكة التجزئة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة استراتيجية شاملة للميزانية العمومية مدعومة بمنظومة حوكمة ورقابة داخلية صارمة، لضمان مستقبل أكثر ربحية واستدامة.

نمو تجاري غير مسبوق وقوة تسعيرية ترسخ ريادة العلامة التجارية

سجل عام 2025 محطة تاريخية في مسيرة لازوردي التجارية؛ حيث حققت الشركة إيرادات إجمالية من الذهب بلغت 2.4 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 43.6% عن العام السابق. والأهم من ذلك، قفزت الإيرادات التشغيلية بنسبة 17% لتصل إلى 540.4 مليون ريال سعودي، وهي الأعلى في تاريخ الشركة على الإطلاق، بينما ارتفع إجمالي الربح التشغيلي بنسبة 14% ليصل إلى 323.6 مليون ريال سعودي، وهو أعلى مستوى يحققه إجمالي الربح منذ عام 2016.

وجاء هذا النمو مدعومًا بالقوة التسعيرية التي تتمتع بها لازوردي؛ فبرغم تقلبات أسعار الذهب العالمية، نجحت المجموعة في زيادة أجور التصنيع في المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية اعتمادا على قوة علامة لازوردي وثقة المستهلكين بها. وقد تُرجم هذا الزخم إلى تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية وقوية بلغت 46 مليون ريال سعودي، مما يعزز قدرة الشركة على التمويل الذاتي لعملياتها وتوسعاتها.

التطوير الهيكلي والحوكمة

منح هذا الأداء التشغيلي الاستثنائي المجموعة القوة اللازمة لتنفيذ مرحلة مدروسة من "التطوير الهيكلي" خلال عام 2025. وبينما تتوجه لازوردي نحو نموذج تجزئة مرتفع الهامش، اتخذت الإدارة خطوة استباقية وضرورية لتسوية مخصصات الائتمان القديمة وبعض البنود التشغيلية غير المتكررة في نشاط الجملة. وبالتوازي مع ذلك، واصل مجلس الإدارة ولجانه المختصة خلال العام الإشراف المباشر على هذا التحول، مع التركيز المكثف على تعزيز إطار إدارة المخاطر ورفع كفاءة منظومة الرقابة الداخلية، وضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية بما يتماشى مع متطلبات السوق المالية وأفضل الممارسات الدولية، مما ساهم في دعم الإدارة التنفيذية لتحقيق توازن دقيق بين النمو المتسارع والاستدامة المالية.

وتعود صافي الخسارة المعلنة البالغة 42.2 مليون ريال سعودي بالكامل إلى هذه الأحداث غير المتكررة، والمتمثلة في مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وحادثة عجز في عهد بعض مندوبي الجملة بالشركة تم التعامل معها بحزم عبر تقوية منظومة الرقابة. وباستبعاد هذه التعديلات الهيكلية الاستثنائية، كانت المجموعة ستحقق ربحًا صافيًا معدلاً قدره 2 مليون ريال سعودي. ومن خلال إتمام عمليات "تنقية" الميزانية هذه، تدخل لازوردي عام 2026 بموقف مالي أكثر كفاءة وشفافية.

محرك التجزئة والمنصات الرقمية: 53% من الإيرادات التشغيلية

يعد التحول المستمر نحو التميز في البيع المباشر للمستهلك هو جوهر تطور لازوردي؛ حيث نمت إيرادات التجزئة بنسبة 18%، لتشكل الآن أغلبية إيرادات المجموعة التشغيلية بنسبة 53%. وقد تعزز هذا التوسع الفعلي بافتتاح 4 متاجر رئيسية جديدة في مواقع استراتيجية في السوقين السعودي والمصري، مما عزز ريادة لازوردي في مجال التصميم. وبالتوازي مع ذلك، حققت لازوردي إنجازًا رقميًا حاسمًا، حيث تحول قطاع التجارة الإلكترونية إلى الربحية لأول مرة بعد نمو المبيعات الرقمية بنسبة 17%، مما أثبت نجاح استراتيجية "تعدد القنوات" وقدرتها على جذب إيرادات مرتفعة الهامش.

الرؤية المستقبلية: 2026 ونمو مستدام وقابل للتوسع

بينما تستمر لازوردي في تنفيذ خارطة طريقها الاستراتيجية، تتوسع الشركة نحو قطاعات خدمات مرتفعة الهامش وذات كفاءة في رأس المال، وعلى رأسها أعمال تصفية الذهب التي ستمثل ركيزة أساسية في عام 2026 كنموذج عمل واضح يتطلب حدًا أدنى من الإنفاق الرأسمالي مع ضمان تدفقات نقدية مستقرة.

كما تضاعف الشركة جهودها في ريادة المنتج من خلال استغلال مركز التميز للتصميم الجديد، وتوسيع محفظتها عبر خطوط الفضة ("Waves") والماس المُصنّع مختبريًا (LGD). ولضمان الكفاءة القصوى، تعتزم الشركة استكمال تأسيس مركز خدمات مشتركة في مصر لتجميع عمليات الدعم الخلفي، مما سيوفر وفورات كبيرة في المصاريف الإدارية والعمومية.

ولدعم هذا النمو، نجحت المجموعة بالفعل في تخفيف المخاطر المالية عبر خفض كميات قروض الذهب بنسبة 11% لتصل إلى 3.7 طن، وهو أدنى مستوى لرأس المال العامل من الذهب تحققه الشركة خلال الـ 15 عاماً الماضية، مما يتيح العمل برافعة مالية أقل وتخفيض تكاليف التمويل، وخلق أساس هيكلي متين يتماشى مع الالتزام الراسخ بتعظيم قيمة المساهمين من خلال الانضباط المالي الصارم وإدارة المخاطر المدروسة.

مستقبل واعد والتزام مستدام

تختتم لازوردي عام 2025 وهي أكثر صلابة واستعدادًا للمستقبل. إننا على ثقة تامة بأن المزيج بين قوة علامتنا التجارية، وكفاءة عملياتنا الجوهرية، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، يرسم معالم مستقبل مشرق ومستدام للشركة ومساهميها على حد سواء. وتواصل الشركة التزامها بتحقيق توازن مستدام بين النمو التشغيلي والانضباط المالي الصارم، لضمان ريادتها كقوة إقليمية حديثة في قطاع التجزئة والمجوهرات.

-انتهى-

#بياناتشركات