أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "طاقة للتوزيع"، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن رعايتها الرسمية لفريق الإمارات للترايثلون، وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للترايثلون لعام 2025، في خطوة تنسجم مع دعمها المتواصل للمبادرات الرياضية الوطنية، وحرصها على تعزيز صحة ورفاهية أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، صرّح عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـطاقة للتوزيع، قائلًا: "تأتي هذه الرعاية انطلاقًا من التزام "طاقة للتوزيع" الراسخ بدعم الرياضة الوطنية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في مختلف المجالات. إن دعمنا لفريق الإمارات للترايثلون يُمثل امتدادًا لرؤيتنا في تعزيز أنماط الحياة الصحية والمستدامة، وترسيخ ثقافة النشاط البدني كعنصر أساسي في بناء مجتمع متوازن ومزدهر. نحن فخورون بهذه الرعاية التي تعكس قيمنا في الإنجاز والتميّز، ونتطلع لرؤية إنجازات الفريق في المحافل الدولية القادمة."

وتُجسّد هذه الرعاية أحد أوجه مساهمة "طاقة للتوزيع" في دعم المبادرات المجتمعية والرياضية التي تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، وتُعزز من مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة التنافسية. وتأتي هذه الرعاية بالتزامن مع استعدادات الفريق للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2025، التي ستُقام في مدينة وولونغونغ – ولاية نيو ساوث ويلز، أستراليا، خلال الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 60 لاعبًا ولاعبة يمثلون دولة الإمارات.

في إطار هذه الشراكة، يمتد دعم "طاقة للتوزيع" ليشمل ما هو أبعد من الدعم المالي، مؤكدًا التزامها بتعزيز أنماط الحياة الصحية والمستدامة، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات نحو بناء مجتمع متوازن، وترسيخ ريادتها في مجال التميز الرياضي.

من جانبه، أعرب عبد الملك محمد عبد الرحيم جاني رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع "طاقة للتوزيع"، مؤكدًا أن السنوات الثلاث الماضية مثّلت نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر الذي انعكس إيجابًا على تطوير اللعبة وتعزيز حضورها الدولي. وقال: "نتقدم بخالص الشكر والتقدير لطاقة للتوزيع على دعمها الكبير لفريق الإمارات، والذي شكّل دافعًا قويًا للاعبينا لمواصلة التميز وتحقيق نتائج مشرفة في الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها نهائيات بطولة العالم في أستراليا."

وأضاف: "نؤمن بأن استمرار هذا التعاون مع شركائنا الداعمين سيكون عاملًا أساسيًا في تحقيق طموحاتنا وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة ريادية لرياضة الترايثلون على المستويين الإقليمي والعالمي."

وتُعد بطولة العالم للترايثلون الحدث الأضخم عالميًا في هذه الرياضة، حيث تجمع نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم للتنافس في فئات النخبة، وتحت 23 سنة، والناشئين، والبارا ترايثلون، بالإضافة إلى سباقات التتابع المختلط والفئات العمرية للهواة. وتؤكد هذه الشراكة الدور المحوري لـ"طاقة للتوزيع" في دعم المبادرات التي تعزز حضور دولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، وتسهم في ترسيخ مفاهيم الصحة والرفاهية في المجتمع.

نبذة حول شركة "طاقة للتوزيع"

تأسست "طاقة للتوزيع" كشركة موحّدة نتيجة اندماج شركتي "أبوظبي للتوزيع" و"العين للتوزيع"، وتُقدّم خدماتها التشغيلية كشركة مملوكة بالكامل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة". وتتولى "طاقة للتوزيع" مسؤولية تخطيط وتشغيل وصيانة وتطوير شبكات توزيع الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي ومنطقتي العين و الظفرة، وتوفير حلول طاقة بشكل موثوق ومستدام.

وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من مليون متعامل وفق أعلى معايير الجودة والتميز والابتكار، وتلتزم بضمان كفاءة واستدامة إمداداتها من المياه والكهرباء من خلال شبكة توزيع ذكية ومتكاملة. وتدعم الهوية المؤسسية الموحّدة للشركة مهام "طاقة" في توفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل آمن ونظيف وأسعار معقولة لتلبية كافة احتياجات المجتمعات التي تخدمها في أبوظبي والعين.

للمزيد من المعلومات حول "طاقة للتوزيع" يُرجى زيارة: www.taqadistribution.com تابعة حساباتنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي: TAQADistribution@

-انتهى-

#بياناتشركات