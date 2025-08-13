أداء قوي في الربع الثاني مدفوع بنمو سنوي في الإيرادات بنسبة 53.5 %

الإيرادات الدولية شكّلت نسبة 26.8% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بريسايت القابضة المحدودة ("بريسايت" أو "الشركة"؛ ADX: PRESIGHT) اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت أداءً قويًا مدعومًا باستمرار النموّ المحلي والتوسعات الدولية المتسارعة.

وخلال النصف الأول من عام 2025، سجلت "بريسايت" إيرادات بلغت 1.09 مليار درهم، بزيادة قدرها 80.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل النمو الداخلي للشركة نسبة 33.5%، دون احتساب مساهمة شركة "إي آي كيو". وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 59.6% لتصل إلى 245.5 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 18.8% لتصل إلى 209.7 مليون درهم.

كما بلغت الإيرادات في الربع الثاني وحده 523.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 53.5% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024، مع مساهمة النمو الداخلي بنسبة 19.7%. وارتفعت الأرباح الفصلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 45.5% على أساس سنوي لتصل إلى 104.5 مليون درهم، بينما نمت الأرباح الصافية بنسبة 11.5% لتبلغ 89.7 مليون درهم، ما يعكس تأثير تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15%.

وعلى الصعيد الدولي، يعود نموّ "بريسايت" إلى التوسع المستمر في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث ساهمت هذه الأسواق بنسبة 26.8% من إيرادات الربع الثاني، مقارنةً بـ 4.9% فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ساهمت الطلبات الجديدة التي بلغ مجموعها 304 ملايين درهم في تعزيز الأداء، لترتفع قيمة الأعمال المجدولة لدى الشركة إلى 3.7 مليار درهم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المُسجل في العام الماضي. واختتمت "بريسايت" هذه المرحلة بسيولة نقدية بلغت 2.0 مليار درهم، مع الحفاظ على ميزانية غير مدينة، مما يمنحها مرونة كبيرة لتمويل ابتكارات المنتجات وتحقيق أهداف التوسعات.

تحديث التوقعات والتوجهات المستقبلية

بفضل الأداء المتميز في النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى سجل الطلبات القوي، ونمو نسبة الإيرادات من العقود متعددة السنوات، رفعت الشركة توقعاتها المالية متوسطة الأجل. وتتوقع الآن نموًا سنويًا مركبًا بين عامي 2023 و2027 على النحو التالي:

نموّ إيرادات المجموعة بنسبة تتراوح بين 21% و27% (مقارنة بـ 19% إلى 25% سابقًا) .

نموّ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة تتراوح بين 17% و22% (مقارنة بـ 16% إلى 21% سابقًا) .

نموّ الأرباح الصافية بعد احتساب ضريبة الشركات بنسبة تتراوح بين 7% و12%، مع تطبيق ضريبة بنسبة 15% (مقارنة بـ 6% إلى 11% سابقًا) .

التقدم الاستراتيجي والتشغيلي

واصلت "بريسايت" خلال الربع الثاني تعزيز مكانتها كشريك وطني مفضّل للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، كما أسرعت في تنفيذ استراتيجيتها للتوسع العالمي.

وعلى المستوى الدولي، تواصل "بريسايت" تعزيز أجندة أعمالها الاستراتيجية في مناطق النموّ الرئيسية. ففي ماليزيا، أعلنت الشركة عن اتفاقية هامة لتسريع التحول الرقمي تدعم مبادرة "مدني للذكاء الاصطناعي" التي أطلقتها الحكومة الماليزية. وفي أوغندا، تستعد الشركة لإطلاق برنامج الحكومة الرقمية الوطنية بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية. كما وسعت الشركة حضورها في آسيا الوسطى بافتتاح مكتب جديد في أستانا، وتوسيع شراكاتها في قطاع الطاقة في كازاخستان من خلال مبادرات تقودها شركة "إيه آي كيو" التابعة لها، والتي تملك فيها "بريسايت" حصة الأغلبية.

أما في السوق المحلية، فقد وقعت الشركة عقودًا جديدة مع المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام. كما وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع دائرة الطاقة في أبوظبي لتطوير منصة AD.WE، وهي أول منصة في العالم لإدارة الطاقة والمياه مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في إدارة منظومة الطاقة والمرافق على مستوى دولة الإمارات.

وصرّح توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "تُظهر نتائج النصف الأول من العام مواصلة نموّ "بريسايت" على الصعيدين المحلي والدولي. فقد تضاعفت قيمة الأعمال المجدولة لدينا ثلاث مرات مقارنةً بالعام الماضي، كما واصلنا أيضًا تعزيز شراكاتنا السيادية، وترسيخ حضورنا كشريك رئيسي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات والشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال الفوز بتعاقدات جديدة وتوقيع اتفاقيات بارزة في القطاعات الرئيسية."

وأوضح براموتيدهام: "لا يزال التوسع الدولي في الأسواق عالية النموّ ضمن مناطق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا جزءًا محوريًا من مسيرة نمونا، حيث نُقدّم الدعم للحكومات والمؤسسات الكبرى في تنفيذ حلول تسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم مرونة القدرات الوطنية على التكيف."

"وبفضل التنفيذ المنضبط، وطرح منصّات ذكاء اصطناعي جديدة في السوق، وامتلاكنا قاعدة مواهب عالية الكفاءة، فإننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا التجارية والمنافسة على الساحة العالمية."

وخلال فترة التقرير، حافظت "بريسايت" على الابتكار كركيزة أساسية لاستراتيجيتها، حيث تم الإعلان عن الدفعة الافتتاحية من برنامج "مسرّع بريسايت للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، ما يتيح فرصًا واعدة للتفاعل مع التقنيات الناشئة وتعزيز إمكانات النموّ الاستراتيجي.

ومن جهة أخرى، وسعت المجموعة برنامج شراكاتها السحابية لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي المسؤول في دولة الإمارات، والمواءمة مع إطار التعاون الإماراتي - الأمريكي الذي أُعلن عنه مؤخرًا ضمن "الحرم الجامعي للذكاء الاصطناعي"، مما يعزز التزامها بتطوير قدرات ذكاء اصطناعي تعاونية ومسؤولة.

وعقب انتهاء النصف الأول من عام 2025، أعلنت "بريسايت" عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية المصممة لدعم طموحاتها الإقليمية والعالمية.

فقد كشفت المجموعة عن حزمة تقنيات "الشرطة الذكية" المدعومة بالذكاء الاصطناعي قبيل نهاية النصف الأول من العام، ووقعت لاحقًا اتفاقية تعاون مع شرطة أبوظبي لتطبيق هذه التقنيات في مجالات إنفاذ القانون والمدن الذكية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة.

كما توصلت المجموعة إلى اتفاق مبدئي لإطلاق مشروع مشترك رائد مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتوفير حلول تكنولوجيا سيادية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تدعم بنية تحتية مالية مرنة وآمنة ومواكبة للمستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت "بريسايت" مذكرة تفاهم استراتيجية مع "داو جونز فاكتيفا" لتطوير وتسويق حلول الجيل الجديد في مجال الامتثال وإدارة المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة خصيصًا للمؤسسات المالية العالمية والجهات التنظيمية والكيانات السيادية.

ومن المتوقع أن تستفيد حلول الذكاء التطبيقي من "بريسايت" من التعاون التكنولوجي المتنامي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتزام دولة الإمارات بشراكات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تسريع تقدم المجتمعات في جميع أنحاء العالم، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية والمادية المتقدمة في إمارة أبوظبي.

وبفضل ميزانيتها القوية وشبكة شركائها الاستراتيجية العالمية، تتمتع "بريسايت" بمكانة راسخة لمواصلة النموّ عبر الإسراع في توفير حلول الذكاء الاصطناعي السيادية، وتعزيز العلاقات مع العملاء، وتحقيق قيمة مستدامة في الأسواق المحورية.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز، والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أماناً وصحة وسعادة واستدامة. ومن خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام، لتسريع تحقيق الاستراتيجيات والطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

