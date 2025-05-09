الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" (المُدرجة في سوق دبي المالي بالرمز UPP)، عن نتائجها المالية للربع الأول من 2025، مسجلةً انطلاقة قوية في مستهل العام وزيادةً في الإيرادات بنسبة 18.2% لتصل إلى 163 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 138 مليون درهم إماراتي حققتها الشركة في الربع الأول من العام 2024.

ومن المتوقع مواصلة نمو الإيرادات، مدعوماً بالمبادرات الاستراتيجية وإطلاق مشاريع جديدة، مع زيادة كبيرة متوقعة في كل ربع سنوي. وتعكس هذه النتائج القوية مواصلة الشركة التركيز على تعزيز عملياتها الأساسية، إلى جانب الإسهامات الفاعلة لشركاتها التابعة عالية الأداء ضمن قطاع العقارات في دولة الإمارات، حيث ارتفع الربح الإجمالي إلى 42.8 مليون درهم إماراتي، ما يُمثل نمواً لافتاً بنسبة 25.3% مقارنة ًبـ 34 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بفضل تحسُّن الكفاءة التشغيلية والطلب المستدام.

وتواصل الاتحاد العقارية تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بإعادة هيكلة الديون القديمة، بهدف تعزيز المرونة والاستدامة، إذ تمكنت الشركة من سداد ديون بنكية قديمة بقيمة 179 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، ومن المُقرر سداد مبلغ إضافي قدره 159 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري. وتضاف هذه المدفوعات إلى المبلغ الذي تمَّتْ تسويته بنجاح في عام 2024 والبالغ 723 مليون درهم إماراتي، ما يعكس التزام الشركة الراسخ بالإدارة المالية المدروسة والاستدامة طويلة الأجل.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في "الاتحاد العقارية": "استهلت الاتحاد العقارية عام 2025 بزخم قوي بدعم من النتائج المالية المتينة في الربع الأول، مما يؤكد قوة نموذج أعمالنا وثقة أصحاب المصلحة في توجُّهاتنا. ويعكس نمو الإيرادات والأرباح القوي، إلى جانب نهجنا في إدارة الديون، فعالية خطتنا الاستراتيجية طويلة الأمد. ومن خلال مواصلة إطلاق المشاريع الجديدة وتعزيز القيمة عبر الاستغلال الأمثل للأصول الاستراتيجية، فإننا نعمل على بناء منصة ديناميكية للنمو المستدام. وتستند الاتحاد العقارية إلى أسس متينة تمكّنها مستقبلاً من اغتنام الفرص الواعدة ضمن قطاع العقارات المزدهر في دولة الإمارات، ولعب دور محوري في دعم رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار".

وتُولي الاتحاد العقارية أهميةً قصوى لتعزيز مركزها المالي، وتواصل تحقيق تقدم ملحوظ من خلال خفض ديونها المتراكمة، وإطلاق مشاريع تطوير جديدة، وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات، مما يعكس استراتيجية متوازنة تركز على المستقبل. كما أن الزيادة في النفقات الإدارية تنعكس في الأنشطة التسويقية وتدفق مبيعات المشاريع الجديدة، مما يسهم في تسريع النمو وتعزيز نجاح المشاريع القادمة. وفي إطار هذا النهج، تواصل الشركة استكشاف الفرص الكفيلة بزيادة السيولة والعائد من الأصول، بما يرتقي بمرونة الشركة المالية وقدرتها على التكيُّف في ظل التنافسية الكبيرة التي يشهدها السوق.

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