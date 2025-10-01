تناول المتحدثون أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة والابتكار وبناء بنية تحتية أمنية متينة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: مع ازدياد وتيرة مشاريع المملكة السعودية الضخمة والمبادرات التنموية المستدامة، تبرز متطلبات أمنية جديدة لحماية هذه المبادرات الهامة، حيث اجتمع أمس خلال فعاليات معرض إنترسك السعودية، عدد من قادة القطاع وخبراء الأمن في نقاش فكري رفيع المستوى عن "أمن المشاريع الضخمة: إطارات حماية متخصصة للتنمية المستدامة".

وقد تناولت الجلسة كيفية تطوير نظم حماية مخصصة لحماية المشاريع العمرانية الطموحة في المملكة، مع مراعاة أهداف الاستدامة وخطط التخطيط الحضري المبتكرة.

كما ركزت المناقشات على أهمية دمج البنية التحتية الأمنية المتكاملة في خطط التنمية التي تراعي البيئة، مع ضمان تطور إجراءات السلامة بما يتماشى مع رؤية المملكة لبناء مدن مستدامة.

هذا وقد أشار المشاركون في الجلسة، ومن بينهم رشيد الزهراني، مدير إدارة السلامة والأمن في مؤسسة حديقة الملك سلمان، وثامر السفياني، المدير الأول لشؤون العمليات الأمنية في شركة البحر الأحمر الدولية، إلى أن المشاريع الضخمة تمثل نماذج رائدة تجمع بين مفهوم الاستدامة والابتكار والحرص على توفير أعلى مستويات الحماية.

وقد تم الإشارة أيضاً إلى أهمية دمج البنية التحتية الأمنية المتكاملة في خطط التنمية التي تراعي البيئة، باعتبارها مبدأ أساسياً، لضمان تطور إجراءات السلامة بما يتماشى مع رؤية المملكة لبناء مدن مستدامة.

وفي هذا السياق صرح ثامر السفياني قائلاً: "الكلمة المفتاحية هي التوازن، فالأمن يجب أن يكون هو الجسر الرابط بين مفهومي الاستدامة والابتكار والمرونة، ففي المشاريع الضخمة لا يمكن التهاون بموضوع الاستدامة، بل يجب الالتزام التام بتطبيق معايير الاستدامة في جميع المجالات، ولذلك فإننا ندمج مفهوم الأمن في التصميمات المستدامة، لذا فإن الأمن المستدام هو أمن مبتكر، والابتكار في قطاع الأمن يجب أن يكون مصحوبًا بالقدرة على مواجهة التحديات، وهذا هو جوهر الأمر".

كما أوضح أيضاً أهمية الحوكمة، ولماذا لا ينبغي ربط مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالأمن فقط بمعدلات الحوادث، بل يجب مراعاة جميع جوانب مفهوم الاستدامة، لضمان أن ينظر أعضاء مجلس الإدارة والمجتمع إلى الأمن باعتباره عاملاً أساسياً في حماية المنظمة وتعزيز الثقة بها.

وأشارت المناقشات أيضاً إلى ضرورة دمج معايير الأمن منذ المراحل الأولى، وتعزيز التعاون بين مختلف الأقسام، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل الفيديو والطائرات بدون طيار والتعرف على الوجوه والتحكم الآلي، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتعزيز القدرة على الصمود.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة للمعرض):

"إن المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية تتطلب استراتيجيات أمنية متطورة ومبتكرة تتناسب مع حجم هذه المشاريع، حيث توفر جلسات النقاش والفعاليات التي أقيمت خلال قمة مستقبل الأمن ضمن معرض إنترسك السعودية هذا الأسبوع، منصة مثالية لتبادل المعارف عن الاحتياجات الأمنية المتغيرة للمملكة".

تستمر فعاليات معرض إنترسك السعودية لغاية يوم غد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث تعد هذه الدورة هي الأضخم في تاريخ المعرض حتى الآن، حيث شهدت مساحة المعرض في عام 2025 زيادة بنسبة 47% مقارنة بالعام الماضي.

تتميز الدورة الحالية من المعرض، التي تقام تحت شعار " "تسريع الامن والسلامة والحماية من الحرائق في المملكة"، بمشاركة أكثر من 400 عارض، بالإضافة إلى انعقاد عدة جلسات نقاشية هامة في قمة مستقبل الأمن، التي اختتمت فعالياتها اليوم، وقمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق، وكلاهما يحملان شهادة الاعتماد من برنامج مؤسسة التطوير المهني المستمر.

وفي هذا السياق قالت ريهام صديق، مدير معرض إنترسك السعودية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة): "خلال هذا الأسبوع، سلطت قمة مستقبل الأمن ومؤتمر تقنيات ومعدات مكافحة الحرائق، الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وصولًا إلى نظم مكافحة الحرائق في المطارات وأهمية المعايير والقوانين الدولية. وتواصل هاتين القمتين استقطاب أبرز الشخصيات المرموقة في هذا القطاع، ما يساهم في توفير رؤى قيّمة لرسم ملامح مستقبل القطاع".

هذا وستقام فعاليات الدورة السابعة من معرض إنترسك السعودية في القاعات من 1 إلى 7 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وفي مساحة خارجية متخصصة، كما ستتضمن دورة هذا العام خمس فئات رئيسية من المنتجات تشمل كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي والأمن السيبراني والأمن الوطني والعمل الشُرطي ومكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة.

ويقام معرض إنترسك السعودية بتنظيم من شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبترخيص من شركة ميسي فرانكفورت.

