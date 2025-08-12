القاهرة: أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن اختيار حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة صن رايز للمنتجعات والفنادق، ورئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقاري، إحدى كبرى شركات التنمية العقارية في مصر، ضمن قائمتها المرموقة لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وتضم القائمة 100 شخصية قيادية ومؤثرة تدير أبرز المشاريع في مجالات الضيافة والوجهات السياحية، وسلاسل الفنادق والمطارات، وشركات الطيران وخدمات السفر في المنطقة، من القطاعين العام والخاص. وتختار المجلة الأسماء المدرجة في قائمتها وفق منهجية محددة تعتمد على تقييم القادة العاملين في قطاع السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استنادًا إلى المعايير التالية:

حجم أعمال الشركة، باستخدام مؤشرات ذات صلة بكل فئة، مثل: عدد الفنادق، والغرف، والركاب، والزوار، بالإضافة إلى الإيرادات، وقيمة الاستثمارات والأصول، وحجم الأسطول، والانتشار الإقليمي، وجهود التوسع، والتأثير في قطاع السفر والسياحة، وكذلك التأثير الاقتصادي الأوسع. وملكية الأصول. والمنصب التنفيذي. وقوة تأثير قائد الأعمال. والإنجازات والمبادرات البارزة خلال عامي 2024 و2025. بجانب الخبرة المهنية.

يعد حسام الشاعر واحدًا من أبرز الخبراء في قطاع السياحة والضيافة، حيث أسس الشاعر شركة صن رايز التي تضم اليوم في محفظتها 26 منتجعًا و7 بواخر نيلية وبحرية، بطاقة استيعابية تبلغ 11 ألف غرفة. وتواصل الشركة تنفيذ خطط توسعها الاستراتيجي على المستوى العالمي، حيث امتدت أنشطتها إلى إدارة فنادق في كل من اليونان والمغرب وزنجبار، ما أسهم في إبراز مكانة الضيافة المصرية على الساحة الدولية.

إلى جانب ذلك، أسس حسام الشاعر شركة مدار للتطوير السياحي والعقاري، والتي أصبحت وأحدة من أبرز شركات التنمية العقارية في مصر، من خلال تطوير مشروعات أزهي في العين السخنة والساحل الشمالي، ومشروع كنز الحديد بمنطقة سفنكس في مدينة الشيخ زايد.

وفي إطار التزامها بتنمية الكوادر البشرية وتعزيز جودة العنصر البشري في قطاع السياحة والضيافة، أبرمت مجموعة صن رايز في مايو 2025 اتفاقية تعاون مع جامعة الغردقة، بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتشمل الاتفاقية توفير فرص تدريب عملي ميداني لطلاب كليات السياحة والفنادق، وتمكينهم من اكتساب المهارات التطبيقية اللازمة للعمل في بيئة احترافية.

ويشغل حسام الشاعر حاليا منصب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما شغل منصب رئيس غرفة شركات السياحة لعدة دورات سابقة، وقد أسهم من خلال تلك المناصب بفضل خبراته في صياغة سياسات تدعم تنافسية السياحة المصرية، وتعزيز مكانتها على خريطة السفر العالمية.

ويعمل الشاعر في الوقت الحالي، من خلال رئاسته للاتحاد المصري للغرف السياحية، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومجلس إدارة الاتحاد والغرف السياحية الخمس، على وضع خطط استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء والنهوض بصناعة السياحة المصرية وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية.

وتعليقًا على ذلك، قال حسام الشاعر "على الرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تواجه المنطقة، تظل مصر وجهة سياحية عالمية رائدة، بفضل ما تتمتع به من تنوع فريد في معالمها، واستمرار تنفيذ مشاريع تطوير طموحة تعزز من جاذبيتها".

