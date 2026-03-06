القاهرة- أعلنت اليوم شركة فوري (كود البورصة FWRY.CA) وهي شركة رائدة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر- عن نتائجها المالية المجمعة عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. حيث سجلت الشركة إيرادات قدرها 8,651.5 مليون جم (+57% على أساس سنوي)، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4,968.1 مليون جم (+81% على أساس سنوي) وصافي ربح قدره 2,889.2 مليون جم (+80% على أساس سنوي) لعام 2025. وأشارت الشركة إلى أن هذه النتائج تمثل أعلى هوامش ربحية في تاريخها، حيث بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 57.4%، وبلغ هامش صافي الربح 33.4%، مما يعكس استدامة نموذج أعمال الشركة ومرونته.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية (عام 2025)

ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي قدره 57% إلى 8,651.5 مليون جم خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مما يعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الرئيسية.

واصلت شركة فوري تنفيذ استراتيجيتها لتنويع مصادر الإيرادات خلال عام 2025، محققة نموًا سنويًا ملحوظًا في مختلف القطاعات . حقق قطاع الخدمات المصرفية نموًا قدره 52%، ليشكل 40.6% من إجمالي إيرادات العام السابق، وكذلك إيرادات قطاع الخدمات المالية بمعدل سنوي قدره 135% ليستحوذ على 27.5% من مجمل الإيرادات. وارتفعت إيرادات قطاع المدفوعات الرقيمة البديلة بواقع 17.6% مقابل العام السابق مشكلًا 23.2% من إجمالي إيرادات الفترة، في حين ارتفعت إيرادات حلول سلاسل الإمداد والتوريد بمعدل سنوي قدره 42.9% ليساهم بـ 5.7% فقط من إجمالي الإيرادات. وسجل قطاع التكنولوجيا وكذا القطاعات الأخرى، الذي شكل 2.9% من إجمالي الإيرادات، نموًا بواقع 93.1% مقارنة بالعام السابق.

ارتفع إجمالي محفظة القروض القائمة عبر قطاعات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 82.6% على أساس سنوي إلى 5,696 مليون جم .

شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 80.8% على أساس سنوي خلال عام 2025 إلى 4,968.1 مليون جم، مما يعكس مرونة نموذج أعمال الشركة.

ارتفع صافي الربح أيضًا بواقع 79.8% على أساس سنوي ليصل إلى 2,889.2 مليون جم.

كلمة الرئيس التنفيذي

يسعدنى أن أعلن أن شركة فوري واصلت خلال الربع الرابع من عام 2025 مسارها التصاعدي بثبات، محققة نموًا تشغيليًا وماليًا لافتًا، إلى جانب تقدّم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق قيمة مستدامة وتنويع مصادر الإيرادات.

وقد سجلت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 57% على أساس سنوي خلال عام 2025، في حين جاءت الربحية بنسق أسرع، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 80.8% مقارنة بالعام السابق، مع تحقيق هامش ربح قدره 57.4% بزيادة 7.6 نقطة مئوية. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 79.8% على أساس سنوي، ليبلغ هامش صافي الربح 33.4%، بزيادة قدرها 4.2 نقطة مئوية.

وعلى صعيد أداء القطاعات الرئيسية خلال عام 2025، احتل قطاع الخدمات المالية صدارة المساهمة في معدل نمو إجمالي الإيرادات خلال الفترة، مساهمًا بنسبة 43.6% من معدل النمو على أساس سنوي، وحقق نموًا ملحوظًا بنسبة 135% على أساس سنوي، حيث واصلت فوري جني ثمار جهودها للتحول إلى مصرف رقمي متكامل “neobanking”. وجاء قطاع الخدمات المصرفية في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في نمو الإيرادات (38.0% من النمو على أساس سنوي). أما قطاع المدفوعات الرقمية البديلة، أولى قطاعاتنا، فقد بلغت مساهمته بنسبة 9.6% فقط من نمو الإيرادات على أساس سنوي، وحقق نموًا جيدًا بنسبة 17.6% على أساس سنوي. وأخيراً، حقق قطاع حلول سلاسل الإمداد والتوريد نموًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 42.9% على أساس سنوي.

كما ندعم قيام البنك المركزي المصري بالإطلاق الرسمي لخدمة نقاط البيع اللاتلامسية عبر الاجهزة الذكية (Soft POS) في فبراير 2026، وهو تطور كنا قد توقعناه بقوة، لاسيما بعد أن بعد أكملنا تطوير حلول نقاط البيع اللاتلامسية الخاصة بالشركة في عام 2024. ونتوقع أن يسهم ذلك في استقطاب المزيد من التجار، والتوسع في شبكة قبول المدفوعات الخاصة بالشركة، وخاصة ضمن قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، بالإضافة للشرائح التي مازالت لا تتلقى الخدمات الكافية. ومن خلال إتاحة المدفوعات اللاتلامسية مباشرة عبر الهواتف الذكية المُزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، تقلل الخدمة الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع التقليدية، مما يساهم في خفض التكاليف وتبسيط إجراءات ضم التجار. ويعزز ذلك قدرتنا على التوسع بكفاءة أعلى، وزيادة حجم المعاملات، ودعم نمو الإيرادات القائمة على العمولات. كما يتيح هذا الحل تعزيز قدراتنا في مجال تحليل البيانات، ودعم فرص بيع خدمات قيمة مضافة لأطراف أخرى مثل الإقراض الرقمي وبرامج حلول الولاء، إلى جانب تحسين المرونة التشغيلية من خلال نموذج يعتمد بالكامل على البرمجيات.

وخلال عام 2025، قامت فوري بتعزير محفظة منتجاتها من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة عبر مختلف القطاعات، مما يعزز مكانتنا كمنصة متكاملة للخدمات المالية. ففي قطاع استثمارات الأفراد، طرحت الشركة ثلاث منتجات استثمارية جديدة تشمل صندوق الاستثمار في الذهب، وصندوق مؤشرEGX30، وصندوقًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية. والجدير بالذكر أن صافي قيمة أصول صندوق سوق النقد "فوري يومي" تجاوز 7 مليارات جم بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ1.2 مليار جم في عام 2024. وبالنسبة لعملاء المؤسسات، أطلقت فوري برنامج البطاقات المؤسسية (Corporate Card) بهدف دعم إدارة المصروفات التشغيلية وتعزيز الكفاءة المالية. وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت الشركة خدمة الرواتب الرقمية، ومنتج التأمين الطبي الأول من نوعه في السوق المحلي، بالإضافة إلى خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا للشركات” لتسهيل مدفوعات الموردين وتحسين دورة رأس المال التشغيلي.

وخلال عام 2025، عززنا قدراتنا في مجال تجربة العملاء لدعم النمو المتسارع لتطبيق MyFawry وقاعدة بطاقات المسبقة الدفع، حيث بلغ عدد البطاقات المصدرة 2.7 مليون بطاقة، بنمو سنوي قدره 172%. كما أسهمت التحسينات التي أجريناها على البنية التحتية لمركز الاتصال في تقليص زمن الاستجابة ورفع جودة الخدمة، مما عزز ثقة العملاء، وخفض معدلات فقدانهم، ودعم زيادة فترة تعامله مع الشركة، بينما نواصل تطويرعملياتنا ومحفظة منتجاتنا.

لقد نجحنا في ضمّ 120 ألف تاجر صغير إلى خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقًا للشركات (BNPL for Business) الخاصة بنا، مع حدود ائتمانية تتجاوز مليار جم، وقد عالجت الخدمة معاملات تزيد قيمتها على 10 مليارات جم منذ إطلاقها وحتى الآن. كما يغطي التأمين الطبي الجديد "صحتك فوري" أكثر من 350 ألف مستفيد، وخلال عام2025 أصدرنا 1.1 مليون وثيقة تأمين رقمية عبر منصتنا ,مقارنةً بـ 670 ألف وثيقة قبل عام، مما يؤكد الطلب المتزايد على حلولنا المالية.

فضلًا عن ذلك، وفي إطار جهودها لدعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء، قامت فوري بتسخير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بإدخال تقنياته في عملياتها، وتوظيف أدواته في كتابة 35% من الأكواد الجديدة، مما يعزز وتيرة التطوير ويُحسّن من جودة المنتجات. كما تم تضمين تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية التفاعل مع العملاء، بهدف تعزيز التخصيص ودعم الاحتفاظ بالعملاء وتحسين الدعم واكتساب عملاء جدد من خلال تفاعلات ذكية قائمة على البيانات. وفي هذا السياق، نتوقع إطلاق المساعد الذكي LLM-powered chatbot بنهاية العام، في خطوة تؤكد التزامها باعتماد الذكاء الاصطناعي كركيزة استراتيجية ومحرك أساسي للنمو المستدام وتعظيم قيمة العملاء.

وأخيرًا، وخلال هذه المرحلة من التوسعات، نجحت الشركة في الالتزام بنهج منضبط لدعم النمو وتطوير مصادر متنوعة للإيرادات، وتحقيق أقصى قيمة خلال فترة تعامل العميل مع الشركة، وفرض ضوابط صارمة على التكاليف للحفاظ على عوائد استثمار قوية. ويعكس أداء الشركة خلال هذا الربع استراتيجية متوازنة تجمع بين الابتكار والتنفيذ، مع بناء أساس قوي ومرن للنمو المستدام.

نبذة مختصرة عن فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع. من خلال شبكة تضم 36 بنكًا، إلى جانب منصتها الرقمية وأكثر من 377 ألف وكيل في جميع أنحاء البلاد، تقوم فوري بمعالجة أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا، وتخدم ما يُقدّر بنحو 54.8 مليون مستخدم شهريًا.

