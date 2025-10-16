القاهرة، مصر : أعلنت شركة أسبكت للتطوير العقاري، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال التطوير العقاري الحديث، عن مشاركتها في معرض نايل بروبرتي إكسبو الرياض 2025، حيث ستكشف عن المرحلة الثانية من مشروعها المميز «جايد آند بلو»، وذلك عقب النجاح الكبير للمرحلة الأولى التي تم بيع جميع وحداتها بالكامل خلال فترة قياسية.

يقع مشروع «جايد آند بلو» بنهاية شارع التسعين في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ويمتد على مساحة 12 فداناً، ليشكل نموذجاً للمعيشة الفاخرة القائمة على التصميم والجودة. وتبلغ القيمة الإجمالية المستهدفة للمبيعات نحو 14.87 مليار جنيه مصري، حيث يجمع المشروع بين الوحدات السكنية الراقية والمرافق التجارية والمساحات الخضراء الواسعة لتقديم مجتمع متكامل يلبي احتياجات السوق المصري المتزايدة لأنماط الحياة العصرية المتكاملة.

ويستوحي المشروع تصميمه من جماليات العمارة الفرنسية التي تمتاز بالأناقة والرقي، حيث تتناغم الواجهات الفريدة مع الساحات المزروعة والمسطحات المائية الهادئة. ويتألف المشروع من 12 مبنى سكنياً بوتيك تحيط بها المساحات الخضراء، إلى جانب ممشى تجاري متكامل يضم مطاعم ومقاهي ومتاجر راقية. وتتراوح مساحات الوحدات بين 75 و220 متراً مربعاً لتناسب مختلف الاحتياجات وأنماط الحياة.

ويضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات الراقية، من بينها بحيرة سباحة صالحة للاستخدام، ونادٍ صحي واجتماعي متكامل، ومناطق مخصصة للاسترخاء واللياقة البدنية، بالإضافة إلى مسارات للجري وركوب الدراجات، ومساحات مهيأة للشواء والتجمعات العائلية، ليقدّم تجربة معيشية متكاملة تعزز مفهوم الحياة العصرية المتناغمة بين الراحة والرفاهية.

وقد حققت المرحلة الأولى من «جايد آند بلو» نجاحاً لافتاً منذ إطلاقها في عام 2025، إذ تم بيع جميع الوحدات خلال فترة قصيرة، مما يعكس ثقة السوق في رؤية الشركة وجودة تصميمها، وموقع المشروع الاستراتيجي في قلب القاهرة الجديدة. وبناءً على هذا النجاح، تطلق الشركة المرحلة الثانية التي تقدم مجموعة جديدة من الوحدات المطلة على البحيرة الرئيسية والمساحات الخارجية المصممة بعناية بتصاميم داخلية محسّنة وتشطيبات متطورة، مما يعزز مكانة المشروع كأحد أبرز المجتمعات السكنية في القاهرة الجديدة.

وقال أحمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لشركة أسبكت للتطوير العقاري:

"يُعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع «جايد آند بلو» لحظة فارقة في مسيرتنا، حيث أكد أن العملاء اليوم يبحثون عن أكثر من مجرد وحدة سكنية، بل عن بيئة متكاملة نابضة بالحياة تجمع بين الجمال والاتصال والراحة. ومع إطلاق المرحلة الثانية، نواصل هذه الرحلة لنقدم تجربة معيشة راقية تعكس الانسجام بين الفخامة والسكينة."

وتتولى تنفيذ المشروع شركة يو ديزاين القابضة، الذراع الإنشائي لشركة أسبكت وشريكها الاستراتيجي لأكثر من عقد من الزمن، والتي تمتاز بخبرتها الواسعة في تنفيذ المشاريع من الفكرة إلى التسليم باستخدام أحدث الأساليب الهندسية وأساليب البناء الصديقة للبيئة

وقال أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي لشركة يو ديزاين القابضة:"تجسد شراكتنا مع شركة أسبكت للتطوير العقاري التزاماً مشتركاً بالتميز والابتكار. فالبناء بالنسبة لنا ليس مجرد عملية إنشائية، بل هو عملية متكاملة تهدف إلى خلق مجتمعات دائمة تجمع بين جودة الحياة والتكنولوجيا والاستدامة."

وتأتي مشاركة أسبكت للتطوير العقاري في معرض نايل بروبرتي إكسبو الرياض 2025، الذي تنظمه مجموعة نايل بروبرتي إكسبو، لتؤكد على الطلب المتزايد على العقار المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وعلى مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في قطاع التطوير العقاري. ويُعد المعرض منصة رائدة تربط المطورين المصريين بالمستثمرين الدوليين، موفراً فرصة فريدة للتعرف على أبرز المشاريع العقارية المصرية واستكشاف إمكانات السوق الواعدة.

وقال باسم كليلة، مؤسس معرض نايل بروبرتي إكسبو:"نفخر بانضمام شركة أسبكت للتطوير العقاري إلى نسخة الرياض من المعرض هذا العام، فهي من أبرز المطورين المصريين الذين يجمعون بين التصميم الراقي والرؤية المستقبلية. إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «جايد آند بلو» في الرياض يؤكد التزام الشركة بالابتكار ويعكس حضورها الإقليمي المتنامي."

وتواصل شركة أسبكت للتطوير العقاري تعزيز حضورها في السوقين المحلي والإقليمي من خلال مشاريع تجمع بين الابتكار والاستدامة والتصميم العصري، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية في مصر ورؤيتها للنمو طويل الأمد. ومع تصدّر مشروع «جايد آند بلو» لمحفظتها الاستثمارية، ترسخ الشركة مكانتها كأحد أبرز المطورين في فئة المشاريع البوتيكية الفاخرة في مصر وخارجها.

نبذة عن شركة أسبيكت للتطوير العقاري

شركة أسبيكت للتطوير العقاري هي مطوّر من الجيل الجديد يعيد صياغة مستقبل المعيشة الفاخرة عبر الإمارات ومصر واليونان. ومن خلال رؤية تهدف إلى إعادة تعريف أسلوب الحياة العصري، تقدّم الشركة مجتمعات تمزج بين العمارة المبتكرة، والاستدامة، والتصميم الذي يتمحور حول أسلوب الحياة. وبفضل محفظة متنامية من المشاريع السكنية والتجارية الرائدة، تعمل أسبيكت جنباً إلى جنب مع شركاء عالميين رائدين وذراعها الإنشائي يو ديزاين القابضة لضمان الدقة والجودة والقيمة المستدامة في كل مشروع.

ومن خلال وضع الإنسان والاستدامة في قلب استراتيجيتها، تبتكر أسبيكت وجهات لا تستجيب فقط لمتطلبات المعيشة الحديثة اليوم، بل تتوقع أيضاً احتياجات سكان ومُستثمري الغد. وطموحها واضح: أن تكون قوة إقليمية ذات حضور عالمي، تضع معايير جديدة لكيف يمكن للعقار أن يلهم الترابط والازدهار والرفاهية.

