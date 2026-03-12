دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع استمرار قطاع العقارات في دبي في التحول نحو سوق أكثر نضجًا يركز على المستخدم النهائي، تستعرض شركة أميرة للتطوير العقاري عام 2025 كسنة محورية عززت فلسفة الشركة الأساسية القائمة على النمو المنضبط، والتواصل الشفاف، وخلق قيمة طويلة الأمد.

شهد سوق العقارات في دبي خلال العام الماضي نشاطًا ملحوظًا، حيث تجاوز إجمالي معاملات العقارات 893 مليار درهم، وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعكس حجم نمو السوق، إلا أنها تكشف أيضًا عن تحول أعمق في سلوك المشترين، إذ أصبح المستثمرون وأصحاب المنازل أكثر انتقائية، مع التركيز على المصداقية، والتصميم المدروس، والمطورين الذين لديهم سجل واضح في التسليم.

في هذا السياق، ركزت شركة أميرة للتطوير العقاري على توسيع محفظتها العقارية بأسلوب مدروس واستراتيجي. فبدلاً من السعي وراء توسع سريع وعشوائي، أولت الشركة اهتمامها بتعزيز هوية علامتها التجارية من خلال مشاريع مخططة بعناية، وشراكات قوية مع الاستشاريين، وتواصل مستمر مع المشترين وأصحاب المصلحة.

وكان من أبرز إنجازات العام استمرار النجاح والاهتمام بمشروع بوندز أفنيو ريزيدنسز في جزر دبي، الذي وضع الشركة في قطاع المساكن الموجه نحو أسلوب الحياة. فقد جذب المشروع اهتمامًا واسعًا من المهنيين ورواد الأعمال والمشترين النهائيين الباحثين عن الحياة على الواجهة البحرية مع هندسة تصميمية مبتكرة ووسائل راحة عصرية. وأكدت ردود الفعل هذه إيمان الشركة بأن المشترين اليوم يفضلون منازل تجمع بين الجاذبية العاطفية والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد.

إلى جانب تعزيز وجودها في الوجهات الجديدة على الواجهات البحرية، وسعت شركة أميرة للتطوير العقاري محفظتها بإطلاق مشروع كراون بالاس في دبي الجنوب، مستوحى من فنون العمارة الأوروبية الكلاسيكية الخالدة. ويتميز المشروع بهويته الفريدة ضمن محفظة الشركة، ليجذب المشترين الباحثين عن الفخامة الكلاسيكية وبيئة سكنية هادئة داخل واحدة من أكثر المناطق المخططة ابتكارًا في دبي.

وخلال العام، أولت أميرة للتطوير العقاري أيضًا أهمية كبيرة لتعزيز شبكة مستشاريها ومقاوليها وشركائها الاستراتيجيين لضمان أن كل مشروع يلتزم بأعلى معايير الجودة والتنفيذ. وأسهمت هذه الشراكات بشكل أساسي في الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع والحفاظ على سلامة التصميم، بما يتوافق مع توقعات المشترين.

ومن الجوانب البارزة الأخرى لنمو شركة أميرة للتطوير العقاري في عام 2025 تركيزها على الشفافية والتواصل. فقد ساعدت التحديثات الدورية، والجداول الزمنية الواقعية، وخطط الدفع المنظمة على تعزيز ثقة المشترين، وهو عامل يكتسب أهمية متزايدة في سوق يشهد تدقيقًا متأنياً من قبل المشترين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

وعلق محمد يوسف جعفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أميرة للتطوير العقاري، على مسيرة الشركة خلال العام الماضي قائلاً: "بالنسبة لنا، لم يكن عام 2025 مجرد نمو بالأرقام، بل كان تعزيزًا للثقة. نحن نؤمن أن النجاح المستدام ينبع من التوسع المنضبط، والشراكات القوية، والالتزام الثابت بالجودة. كل مشروع نتولى تنفيذه هو وعد لمشترينا، وهذا الوعد مبني على الشفافية، والمساءلة، والتصميم المدروس."

وقد أكدت دروس العام الماضي أيضًا على أهمية التركيز على الأسس الطويلة الأمد للسوق بدلًا من الانشغال بالدورات القصيرة المدى. ومع استمرار دبي في جذب المواهب العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال، من المتوقع أن يظل الطلب قويًا على المجتمعات السكنية المخططة بعناية. ومن المرجح أن يستفيد المطورون الذين يجمعون بين التميز في التصميم واستراتيجيات النمو المسؤولة أكثر من هذا المشهد المتطور.

بالنسبة لشركة أميرة للتطوير العقاري، قدم عام 2025 تجربة عززت مصداقيتها وحددت مسارها المستقبلي. وتعتزم الشركة الاستفادة من الإنجازات التي حققتها خلال العام، عبر مواصلة تطوير مشاريع تجمع بين جاذبية أسلوب الحياة، والتميز المعماري، والقيمة المستدامة طويلة الأمد.

ومستقبليًا، تظل الشركة ملتزمة بتوسيع حضورها في قطاع العقارات الديناميكي في دبي مع الحفاظ على المبادئ التي شكلت تقدمها في عام 2025: الانضباط، والثقة، والنمو المستدام.

ومع دخول المدينة المرحلة التالية من تطور سوق العقارات، ترى أميرة للتطوير العقاري فرصة ليست فقط في إنشاء مشاريع جديدة، بل أيضًا في بناء علاقات مستدامة مع أصحاب المنازل والمستثمرين والمجتمعات.

حول مشروع بوندز أفنيو ريزيدنسز

يُعد بوندز أفنيو ريزيدنسز أولى مشاريع شركة أميرة للتطوير العقاري، ويضع معيارًا جريئًا للعيش الفاخر في جزر دبي الشهيرة. تم تصميم المشروع كتعبير نحتي عن الشكل والوظيفة، ويضم مجموعة من الشقق ذات غرفة إلى ثلاث غرف نوم، والمنازل المكونة من ثلاث غرف نوم وترايبلكس، وبنتهاوس حصري بأربع غرف نوم.

يعكس التصميم المعماري فلسفة تدفق دون زوايا حادة، مع الاستفادة القصوى من المساحة، والضوء الطبيعي، والإطلالات البحرية غير المحدودة. وقد تم تخطيط كل وحدة سكنية بعناية لتوفر جاذبية جمالية وراحة عصرية، مدعومة بتصاميم ذكية وتشطيبات فاخرة.

تشمل مرافق بوندز أفنيو ريزيدنسز مسابح لا نهائية، ومناطق للعناية بالصحة والرفاهية، وأسطح مخصصة لممارسة اليوغا، وحدائق منسقة، وملاعب بادل، ومناطق مخصصة للأطفال، جميعها صممت لتعزيز أسلوب حياة متكامل يركز على العائلة. كما يتميز هذا المجتمع السكني باتصال سلس ببقية مناطق دبي، مع سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي، ومحطة مترو سوق الذهب.

يقع المشروع في بيئة ساحلية مخططة على مساحة تزيد عن 21 كيلومترًا من الشواطئ والمرافق الحضرية النابضة بالحياة، ما يجعله وجهة تجمع بين الهدوء والاتصال المتميز بالمدينة. ومع خطة دفع بنسبة 60/40 وتسليم الوحدات في الربع الأول من عام 2027، يلبي المشروع احتياجات المستثمرين وأصحاب المنازل الباحثين عن قيمة مستدامة، وروعة التصميم المعماري، والأناقة على الواجهة البحرية في واحدة من أكثر مناطق دبي واعدة.

حول مشروع كراون بالاس

يُعد كراون بالاس من أميرة للتطوير العقاري تحفة من الأناقة المصممة يدويًا، ويقع في منطقة دبي الجنوب، وهي واحدة من أكثر المجتمعات المخططة الواعدة في المدينة. المشروع مستوحى من فنون العمارة الأوروبية الخالدة، ويجمع بين العمارة الكلاسيكية والرقي العصري، مقدمًا تجربة سكنية هادئة حيث يلتقي السلام بالعظمة.

ويضم المشروع استوديوهات ووحدات سكنية بغرفة واحدة أو غرفتين تم تصميمها لتجمع بين الراحة والفخامة والأناقة، مع الحفاظ على الانسجام في كل تفاصيلها، ليقدم تجربة حياة ملكية بأسلوب معاصر في دبي. ويقع المشروع وسط مساحات خضراء واسعة، ويوازن بين التقاليد والابتكار، والهدوء والتواصل، والجمال والوظيفة، ليخلق بيئة سكنية متميزة تصلح للأجيال القادمة.

