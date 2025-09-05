جلسات متنوعة تستعرض التحول الرقمي من خلال الشراكات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي ومبادرات السيادة الرقمية لتعزيز التنافسية والابتكار

رائدة الأعمال الأميركية راندي زوكربيرغ تُلقي كلمة رئيسية مُلهمة كضيف شرف إلى جانب خبراء يناقشون رؤية دبي في بناء مدينة عالمية تنافسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تنظيم أعمال النسخة الثالثة من فعالية "إنفيجن 2025"، الحدث التقني الرائد في منطقة الشرق الأوسط، تحت شعار: "التقاء القيادة والتكنولوجيا يفتح آفاق الذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025 في فندق أتلانتس ذا رويال بدبي، حيث يستضيف الحدث نخبة من القيادات الحكومية وأبرز رواد قطاع التكنولوجيا والخبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، من بينهم رائدة الأعمال الأميركية راندي زوكربيرغ، التي تُلقي كلمة رئيسية مُلهمة كضيف شرف الفعالية. كما يناقش الخبراء الاستراتيجيات التي من شأنها ترسيخ المكانة التنافسية لدبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وتركز النسخة الثالثة من فعالية "إنفيجن 2025"، على تقديم رؤى مُعمّقة لمستقبل تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يٌلقي فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، الكلمة الافتتاحية للحدث ويستعرض من خلالها الدور المحوري لشركة "دو" كشريك استراتيجي في رحلة التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة لمرحلة ما بعد تحقيق الطموحات الأساسية. كما يقدم المؤتمر نظرة شاملة على أهداف دبي في بناء مدينة عالمية تنافسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عرض رؤى قيادية يقدمها جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في "دو"، بعنوان "القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي: من الطموح إلى العمل".

وبهذه المناسبة، قال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من "دو" : إن "فعالية (إنفيجن 2025) هي حدث إقليمي تقني رائد يسعى إلى إبراز قدرة الشراكات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي على دفع عجلة التحول الرقمي بما يتجاوز الحدود التقليدية. كما يُركّز أيضاً على تحويل طموحات الذكاء الاصطناعي إلى استراتيجيات عملية تتناغم مع رؤية دبي كمدينة تنافسية رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار بما يتجاوز التوقعات."

ومن المقرر أن تشهد الفعالية جلسة نقاشية رئيسية حول موضوع إعادة النظر في مسارات التحول الرقمي في العالم الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، ويشارك فيها فهد الحساوي، وسعادة عامر شرف المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC)، وميغيل فيغا، نائب الرئيس الأول لمنصة قواعد البيانات والبنية التحتية السحابية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة أوراكل.

كما يتناول بدر ثروت، مدير التكنولوجيا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بشركة "Oracle" موضوع السيادة الرقمية واستكشاف إمكانات الحوسبة السحابية للمؤسسات الإماراتية مع ضمان السيادة الوطنية، في حين يقدم غيّوم دي سان مارك، نائب رئيس قسم الهندسة للابتكار والبحث والتطوير في شركة سيسكو بفرنسا، رؤى متقدمة حول تقاطعات الأمن السيبراني والسحابة والذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الأجندة جلسات مبتكرة، من بينها حوار مُميز مع الروبوت "مها"، لمناقشة دور الروبوتات الشبيهة بالبشر كجزء من القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب جلسات شاملة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المؤسسات، تغطي الأخلاقيات والمبادئ وحوكمة البيانات والاعتبارات التقنية والموارد البشرية. كما يُسلط الحدث الضوء على مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية في تعزيز رحلة التحول الرقمي من خلال مشاركة فيصل مالك، المدير التقني لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وقطاع الأعمال المؤسسية في شركة "هواوي"، إلى جانب مناقشات عملية حول سبل توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحول المؤسسي.

وأضاف جاسم العوضي ": تمثل أجندة (إنفيجن 2025) خارطة طريق استراتيجية للجهات والمؤسسات والدول الراغبة في تعزيز قدراتها لتصبح رائدة في تبني الذكاء الاصطناعي. ومن خلال استضافة أبرز الخبراء العالميين، يُوفر المؤتمر إطاراً شاملاً لتحويل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة".

كما يشهد المؤتمر عرض دراسة بحثية حصرية صادرة عن (MIT Sloan Management Review Middle East) بالتعاون مع "دو"، بعنوان: "ما الذي يتطلبه التحول الحقيقي إلى الذكاء الاصطناعي أولاً؟ ترجمة الاستراتيجية إلى واقع"، حيث تتناول الدراسة الأنظمة التأسيسية اللازمة لتمكين الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بما في ذلك الحوسبة السحابية السيادية، وقدرات المعالجة المُتقدمة، والشبكات الذكية، وبيئات البيانات فائقة القدرة.

ويشارك في فعالية "إنفيجن 2025"، خبراء من كبرى الشركات العالمية مثل "أوراكل"، و"سيسكو"، و"هواوي"، و"ديل"، و"HPE"، و"أكسنتشر"، إلى جانب قيادات من مؤسسات رائدة عدة، ليشكّل الحدث منصة رئيسية لاستكشاف الإمكانات الكاملة لاستراتيجيات "الذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في تحقيق التقدم المؤسسي والمجتمعي، وترسيخ المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة مشهد التحول الرقمي والريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

