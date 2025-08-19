ارتفاع إيرادات التأمين إلى 5.1 مليار يورو مقارنة بـ 4.8 مليار يورو

زيادة الأرباح التشغيلية إلى 377 مليون يورو مقابل 305 ملايين يورو

نمو العائد على الأسهم (RoE) إلى 17.4% بزيادة 1.7 نقطة مئوية عن العام السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة "إتش دي آي جلوبال" (HDI Global SE)، الرائدة في مجالات التأمين المؤسسي والمتخصص، نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول لعام 2025 مع تسجيل نمو في الإيرادات والأرباح. ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى التوسّع في الأعمال الجديدة، وهو ما ساهمت فيه جميع خطوط التأمين دون استثناء.

وفي هذا السياق، تجاوز مكتب "إتش دي آي جلوبال" في دبي التوقعات في عدد من القطاعات، واستقطب العديد من الكفاءات لدعم خطط نموه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وساهم المكتب بتحقيق النتائج الإيجابية الإجمالية للشركة متعددة الجنسيات التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها والتابعة لمجموعة "تالانكس جروب" (Talanx Group).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويليم فان ويك، المدير العام لمكتب "إتش دي آي جلوبال" في دبي: "اختتمت عملياتنا في مركز دبي المالي العالمي عامها الأول بنجاح خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة التوقعات في قطاعي العقارات والهندسة، وذلك بفضل الدعم المتواصل من جميع الشركاء، إلى جانب الأداء المتميز لفريق العمل".

وأضاف فان ويك: "تُعدّ ’إتش دي آي جلوبال‘ شريكاً مالياً موثوقاً في مسيرة التحوّل لعملاؤنا وشركاؤنا، حيث نواصل توسعنا الاستراتيجي في دولة الإمارات مستندين إلى كفاءات متخصصة تم ضمّها مؤخراً في مجالي هندسة المخاطر والمسؤوليات. وتُعزز استراتيجيتنا المتنوّعة، إلى جانب الظروف المواتية التي توفرها السوق، قدرتنا على ترسيخ مكانتنا كشركة عالمية تتمتع بالمرونة، مع التركيز على حلول إدارة المخاطر المصمّمة بحسب احتياجات كل عميل. وتُجسّد منطقة الشرق الأوسط جزءاً رئيسياً في خطتنا للنمو على المستوى الدولي، وتعكس التزامنا بتلبية احتياجات قاعدة متجددة من العملاء من خلال حلول مُخصصة ومتكاملة".

على المستوى العالمي، سجلت "إتش دي آي جلوبال" نمواً ملحوظاً في كل من الإيرادات وصافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025. وبعد تعديل الأرقام لتأثيرات تقلبات العملة، ارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 8% لتصل إلى 5.1 مليار يورو، مقارنة بـ 4.8 مليار يورو للفترة ذاتها من عام 2024 (وبنسبة 7% بالقيمة الاسمية). وبلغ صافي خدمات التأمين 430 مليون يورو، محافظاً على استقراره مقارنة بـ 429 مليون يورو في العام الماضي. أما تعويضات الخسائر الكبرى، فقد بلغت 142 مليون يورو مقابل 128 مليون يورو في الفترة المقارنة، لكنها ظلت دون السقف المخصّص لها ضمن الميزانية البالغة 253 مليون يورو. وبلغ معدل الخسارة الإجمالية 91.6% مقارنة بـ 91.1%، محافظاً على التوقعات السنوية التي تقل عن 92%. وارتفعت نتائج التأمين والاستثمار قبل احتساب تأثيرات العملة إلى 99 مليون يورو، مقارنة بـ 68 مليون يورو، مدفوعة بزيادة حجم الاستثمارات وارتفاع عائدات الفوائد. كما سجلت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب زيادة بنسبة 24% لتصل إلى 377 مليون يورو مقابل 305 ملايين يورو. في حين ارتفع العائد على الأسهم (RoE) إلى 17.4% مقارنة بـ 15.7%، وارتفعت مساهمة "إتش دي آي جلوبال" في صافي أرباح مجموعة "تالانكس" بنسبة 23% لتبلغ 274 مليون يورو مقابل 223 مليون يورو.

في ضوء النتائج العالمية القوية التي حققتها "إتش دي آي جلوبال"، يواصل ويليم فان ويك نظرته المتفائلة للنصف الثاني من عام 2025، قائلاً: "بينما نتطلع إلى المستقبل، نرى في مشهد الشرق الأوسط المتجدّد فرصاً واعدة لكل من ’إتش دي آي جلوبال‘ وعملائنا على حدّ سواء. فمشاركتنا المستمرة في المشاريع المستدامة تُسهم في دعم مساعي التحوّل في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة، وتُبرز قدرتنا على التكيّف والابتكار بالتوازي مع تطلعات عملائنا."

وأردف قائلاً: "إن موقع دبي الاستراتيجي وتركيبتها السكانية الشابة والمتنوعة يؤهلانها لاستقطاب أفضل الكفاءات، ويدعمان مسيرة التنمية وخطط النمو الاقتصادي الطموحة. وهذه العناصر، بما تحمله من تغيير وفرص، تُجسّد التزامنا العميق ببناء شراكات طويلة الأمد تقوم على الحوار المستمر والتعاون الاستراتيجي، بما يضمن تحقيق النجاح المستدام".

نبذة عن "إتش دي آي جلوبال"

بصفتها شركة رائدة في مجال خطوط التأمين المؤسسي والمتخصص، تقوم "إتش دي آي" بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصناعية، والأسواق الوسيطة، والعملاء من المؤسسات وذلك من خلال توفير حلول تأمين مخصصة لتلبية احتياجاتهم. وبالإضافة إلى المكانة الرائدة التي تتمتع بها "إتش دي آي" في الأسواق الألمانية والأوروبية، فإن لدى الشركة شبكتها العالمية "إتش دي آي جلوبال نتورك" التي تغطي أكثر من 175 دولة عبر مكاتبها الأجنبية والشركات الفرعية والتابعة لها، وشبكة الشركاء. ونظراً لكونها "شريك مسيرة التحول" فإن "إتش دي آي جلوبال" تدير نحو 5,300 برنامج دولي، وتزود عملائها متعددي الجنسيات بتغطيات في جميع أنحاء العالم.

تعتبر "إتش دي آي جلوبال" وحدة التأمين المؤسسي والمتخصص التابعة لمجموعة "تالانكس جروب" (Talanx Group) وهي جهة تأمين رائدة منذ عدة عقود. وساهم موظفو هذه الوحدة الذين يزيد عددهم على 5,000 موظف تقريباً في توليد إيرادات تأمين (إجمالية) وصلت إلى 10.0 مليار يورو خلال عام 2024 (بحسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية [IFRS 17] ).

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" قد منحت "تالانكس برايماري جروب" (Talanx Primary Group) -انتهى- #بياناتشركات

درجة تصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة (قوية جداً)، فيما قامت "إيه إم بيست" بإعطائها تصنيف A+. وتم إدراج "تالانكس إيه جي" في بورصة فرانكفورت على مؤشر (MDAX).

-انتهى-

#بياناتشركات