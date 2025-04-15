حصدت الخطوط السعودية عدد من الجوائز خلال هامش معرض خدمات السفر والضيافة الجوية العالمي لعام 2025 الذي أقيم في هامبورغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية ضمن جوائز TravelPlus لمنتجات مستلزمات السفر وجوائز الضيافة الجوية، مما يعكس التزامها بتقديم تجارب ضيوف رائدة ووضع معايير جديدة للضيافة على متن رحلاتها.

وحصلت مجموعة أطقم مستلزمات السفر الفاخرة الجديدة بالتعاون مع العلامة التجارية الشهيرة "إيلي صعب" على جوائز ذهبية ضمن جوائز TravelPlus لمنتجات مستلزمات السفر لفئة درجة الأعمال الشرق الأوسط، والدرجة الأولى للطقم الموحد للجنسين للشرق الأوسط، وبرنامج أطقم مستلزمات درجة الأعمال لبقية أنحاء العالم، ويمثل هذا التعاون الرائد أول ظهور لـ "إيلي صعب" في عالم الفخامة الجوية حيث تقدم الأناقة الحصرية لضيوف الدرجة الأولى ودرجة الأعمال لدى "السعودية"، حيث أبهرت الأطقم الحكّام والضيوف بتصميمها الراقي ومحتوياتها الفاخرة.

كما كُرمت مبادرة "فنجال القهوة السعودية" بجائزة ذهبية لفئة الزجاجيات للدرجة الأولى، حيث تم إطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع هيئة فنون الطهي تحت إشراف وزارة الثقافة، وتتميز بأكواب مصنوعة يدوياً تمثل مناطق المملكة المختلفة.

كما عززت "السعودية" مكانتها الرائدة في مجال راحة الضيوف والابتكار بحصولها على تصنيف الخمس نجوم لمستلزمات السفر لعام 2025 من TravelPlus وهو تصنيف تشاركه فقط خمس شركات طيران عالميًا هذا العام.

كما منحت جوائز الضيافة الجوية "السعودية" تقديراً عالياً عبر جائزة أفضل معدات خدمة: فئة الطاقم، لأزيائهم الجديدة لطاقم الضيافة الجوي، حيث تعكس هذه الجائزة التصميم المعاصر والعملي الذي يعزز تقديم الخدمة داخل الطائرة.

وقال رئيس تجربة الضيوف بالخطوط السعودية روسين ديميتروف: "تمثل هذه الجوائز سعينا الدؤوب لتحقيق التميز في جميع جوانب تجربة الضيف. وكل إنجاز تحققه ’السعودية’ يعيد تعريف الفخامة داخل طائراتها بدمج التصاميم المبتكرة والمتقدمة، بدءًا من تعاوننا مع ’إيلي صعب’ ووصولاً إلى ’مبادرة فنجال القهوة السعودية’ وغيرها. وتخلق هذه الجهود تجربة استثنائية، تجذب وتُسعد ضيوفنا في كل رحلة."

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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