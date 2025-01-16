

مسقط: يفخر بنك ظفار بالإعلان عن حصوله على جائزة "أفضل مزود للتمويل التجاري في سلطنة عُمان لعام 2025" من مجلة جلوبال فاينانس، وهي جائزة مرموقة تؤكد على تفاني البنك المستمر في تقديم حلول تمويلية تجارية رقمية مبتكرة تركز على الزبائن. كما يعكس هذا الإنجاز التزام بنك ظفار بتطوير مشهد التمويل التجاري في سلطنة عمان من خلال تعزيز عروضه باستمرار لتلبية الاحتياجات المتعددة للشركات.

وتمنح مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو (وهي مجلة مطبوعة مقرها المملكة المتحدة) هذه الجائزة سنويًا للمؤسسات المتميزة في صناعة التمويل التجاري، كما تسلط هذه الجائزة الضوء على المؤسسات المالية المبتكرة التي تشكل مستقبل الخدمات المصرفية والمالية العالمية.

وباعتباره المزود الأفضل لحلول التمويل التجاري في سلطنة عُمان، يقدم بنك ظفار مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لقاعدة كبيرة من الزبائن. وتشمل هذه الخدمات الإقراض ورأس المال العامل، ومنتجات التمويل التجاري مثل تمويل الاستيراد والتصدير، ومنتجات الخدمات المصرفية التجارية التي تضمن تحصيل أسرع لخدمات التسوية الآلية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البنك منتجات وأقسام متخصصة ومصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة للزبائن من الشركات، مما يضمن قدرة الشركات على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة وتأمين رأس المال العامل، كما يؤكد قدرة البنك على المنافسة في بيئة عمل مرنة وتنافسية.

كما يقدم بنك ظفار تسهيلات للبنوك التجارية العالمية من خلال فريق متخصص لإدارة المخاطر المتعلقة بالتجارة من خلال تقديم رؤى واستراتيجيات للتخفيف من المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف في بعض الدول وغيرها. الأمر الذي يساهم بدوره في تمكين الشركات العمانية من التعامل مع تعقيدات التجارة الدولية بكل ثقة.

وقال ماليكارجونا كوريسيباتي، مدير عام - الخدمات المصرفية التجارية في بنك ظفار: "يؤكد هذا التكريم على تركيز البنك لتلبية احتياجات المؤسسات المالية والتجارية في سلطنة عمان من خلال الاستفادة من خبرتنا العميقة في هيكلة الحلول التمويلية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة، الأمر الذي يساهم في تمكين الشركات العمانية والدفع بالنمو الاقتصادي في سلطنة عمان".

وتأكيدًا لكونه البنك الرائد في هذا المجال ، تم اختيار بنك ظفار مؤخرًا كأفضل بنك للشركات في سلطنة عمان من قبل مجلة يوروموني، وأفضل بنك للتمويل التجاري في سلطنة عمان لعام 2024 من قبل جلوبال تريد ريفيو، وهي شركة معروفة مقرها المملكة المتحدة متخصصة في التمويل التجاري والصادرات.

ومن خلال شبكة تضم 131 فرعاً وأكثر من 360 جهاز صراف آلي وأجهزة إيداع نقدي موزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان؛ يواصل بنك ظفار تعزيز حضوره وخدماته المتميزة لزبائنه. إن رؤية البنك الاستراتيجية والتزامه بأفضل الممارسات العالمية وخدمة الزبائن الاستثنائية وتفانيه في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني قد عززت من مكانته كأحد أفضل البنوك في سلطنة عمان.

إن الاعتراف ببنك ظفار كمؤسسة مالية رائدة في التمويل التجاري يعزز دوره كشريك مالي موثوق به للشركات في جميع أنحاء سلطنة عمان، وذلك بفضل أدائه المتميز ومواصلته في تشكيل مستقبل تمويل التجارة في المنطقة.

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